Штурмовые отряды войск группировки «Юг» выбили ВСУ с окраин Клещеевки на южном фланге Артёмовска

Подразделения группировки "Юг" перешли в контрнаступление в районе Клещеевки на южном фланге Артемовска, сумев выбить и отбросить ВСУ от данного населенного пункта. Такая информация приходит с передовой.
По данным сразу нескольких российских ресурсов, освещающих спецоперацию, штурмовые отряды десанта и пехоты выбили всушников из южной части Клещеевки, несмотря на ожесточенное сопротивление последних. У наших получилось не только выбить, но и отбросить украинские подразделения от населенного пункта. Атака началась после активной работы артиллерии и при поддержке танков.
Наши силы выбили противника и продвинулись на юг Клещеевки. В данный момент идут бои, противник выдыхается, живая сила у них заканчивается
- приводит ТГ-канал "Операция Z: Военкоры русской весны" слова бойцов 83 бригады ВДВ.
Подтверждают бои в районе Клещеевки и в украинском Генштабе, но об отступлении ВСУ ничего не говорят, у них это не принято, ведь украинские войска только наступают. Согласно сообщению, российское командование ввело в бой резервы, что позволило штурмовых отрядам ВС России перейти в контратаку.
ВС РФ перебросили дополнительные резервы со Сватовского и Кременского направлений, что позволило им провести серию контратак в Клещеевке. Бои продолжаются
- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На данный момент обе стороны активно работают артиллерией, наши подняли в воздух армейскую авиацию, которая отработала по бронетехнике противника. Боестолкновения продолжаются.