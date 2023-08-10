Штурмовые отряды войск группировки «Юг» выбили ВСУ с окраин Клещеевки на южном фланге Артёмовска

Наши силы выбили противника и продвинулись на юг Клещеевки. В данный момент идут бои, противник выдыхается, живая сила у них заканчивается

ВС РФ перебросили дополнительные резервы со Сватовского и Кременского направлений, что позволило им провести серию контратак в Клещеевке. Бои продолжаются