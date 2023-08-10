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Штурмовые отряды войск группировки «Юг» выбили ВСУ с окраин Клещеевки на южном фланге Артёмовска

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Штурмовые отряды войск группировки «Юг» выбили ВСУ с окраин Клещеевки на южном фланге Артёмовска

Подразделения группировки "Юг" перешли в контрнаступление в районе Клещеевки на южном фланге Артемовска, сумев выбить и отбросить ВСУ от данного населенного пункта. Такая информация приходит с передовой.


По данным сразу нескольких российских ресурсов, освещающих спецоперацию, штурмовые отряды десанта и пехоты выбили всушников из южной части Клещеевки, несмотря на ожесточенное сопротивление последних. У наших получилось не только выбить, но и отбросить украинские подразделения от населенного пункта. Атака началась после активной работы артиллерии и при поддержке танков.

Наши силы выбили противника и продвинулись на юг Клещеевки. В данный момент идут бои, противник выдыхается, живая сила у них заканчивается

- приводит ТГ-канал "Операция Z: Военкоры русской весны" слова бойцов 83 бригады ВДВ.

Подтверждают бои в районе Клещеевки и в украинском Генштабе, но об отступлении ВСУ ничего не говорят, у них это не принято, ведь украинские войска только наступают. Согласно сообщению, российское командование ввело в бой резервы, что позволило штурмовых отрядам ВС России перейти в контратаку.

ВС РФ перебросили дополнительные резервы со Сватовского и Кременского направлений, что позволило им провести серию контратак в Клещеевке. Бои продолжаются

- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На данный момент обе стороны активно работают артиллерией, наши подняли в воздух армейскую авиацию, которая отработала по бронетехнике противника. Боестолкновения продолжаются.
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6 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:21
    0
    NYT: Украина потеряла в контрнаступлении до 20% вооружений и бронетехники
    https://ru.euronews.com/2023/07/16/ukraine-war-sunday-morning

    В десятках сел Харьковской области на северо-востоке Украины идёт эвакуация. Администрация Купянска посоветовала своим жителям выехать в четверг утром из-за «сложной ситуации с безопасностью и увеличения числа взрывов».
    https://ru.euronews.com/2023/08/10/ukraine-update-thursday
    1. Aken
      Aken Сегодня, 22:38
      -2
      Уже 20? С утра было 30. Что-то у нас сегодня пошло не так.
      Что по этому поводу говорит Конашенко? У него какие победные цифры?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:31
    +1
    Честно говоря ,наши мужики своими жизнями ломают хребет западной пропаганды.Каждый погибший с нашей стороны отправляет кратно всушников на встречу с их идолом бандерой ,гитлером и к ним примкнувшим .Моё мнение ,всех западных политиков на костёр ,нашего гнева.Всех до единого..И почему-то все ЛГБТ шники запада начали беспокоится за свою задницу - там их мозх,нашей пуле их задница не нужна,мы как приверженцы библейских традиций ветхого и нового завета,врагам только в голову-бог поместил сознание только туда, а не в задницу.А там посмотрим ,кто прав.Каждый день нам обходится дорого,но мы воюем за правое дело и так победим.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:51
      +2
      Цитата: tralflot1832
      мы как приверженцы библейских традиций ветхого и нового завета,

      А ничего Вас не смущает в том, что я атеист? Или то, что мой лучший друг- татарин и мусульманин?
      И есть буддисты, и даже коммунисты с марксистами.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 23:07
        +1
        Больше чем уверен, что все перечисленные Вами люди с адекватным мышлением и ни как не поддерживают ЛГБТ направление, пропаганду смены пола детьми и т.д. Вот он и говорит, что мы приверженцы традиционных ценностей описанных ещё в ветхом и новом заветах. Я так перевёл его комментарий с русского на русский. hi
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:33
    0
    Хорошие новости, они не смогут взять выпущенный Вагнером Бахмут