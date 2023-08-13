Украинские «Абрамсы»: явно не то старьё, на какое рассчитывали

Несколько дней назад стало известно, что американское правительство одобрило отгрузку батальонного комплекта танков «Абрамс» в количестве 31 единицы для вооружённых сил Украины. Машины полностью отремонтированы, приведены в боевое состояние и ожидают отправки, о чём сообщил глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш.
Безусловно, ожидать их появления на фронте в ближайшее время нельзя, поскольку, помимо танков, нужно переправить ещё и боеприпасы, запасные части, ремонтные комплекты и прочие сопутствующие вещи. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что уже осенью в украинских войсках появятся подразделения, сколоченные на основе этих тяжеловесов.
Однако интересно здесь другое: чем ближе час отправки, тем больше версий о том, какая именно модификация «Абрамса» окажется в руках ВСУ. Возможно, что танки будут значительно отличаться от стандартного варианта М1А1, заявленного официальными лицами.
Обещали М1А2 – дадут М1А1
Как известно, решение о поставках американских танков «Абрамс» было принято ещё в конце января. Партия планировалась небольшая – батальонный комплект, а сроки растягивались аж до конца 2023 года. Тем не менее восторгу украинской стороны не было предела, особенно когда выяснилось, что в качестве военной помощи Киеву будут отправлены машины модификации М1А2.
В какой-то мере эти настроения понять было можно: М1А2 по сравнению с тем хламом, который имелся в украинской армии, как «Мерседес» С-класса среди старых «Запорожцев». Танк не самый свежий – производство началось ещё в 1992 году. Но, помимо традиционных для «Абрамса» высоких боевых характеристик, хороших показателей безопасности экипажа, подвижности, ремонтопригодности и прочего, он ещё и по электронике упакован весьма хорошо.
М1А2
Тепловизионные приборы у водителя, наводчика и командира, который к тому же имеет панорамный прицел – прибор наблюдения. Автоматизированная система управления огнём. Оборудование информационной системы IVIS для сопряжения с АСУ тактического звена с возможностью обмена боевой и разведывательной информацией между машинами и пунктами управления. Навигационная аппаратура и т. д. В общем, когда весь танковый парк состоит из старых советских образцов, это чудо техники выглядит заманчиво.
Но обещания не всегда соотносятся с реальностью, а возможности танковых заводов – с запросами от клиентов. Дело в том, что спрос на капитальный ремонт и модернизацию «Абрамсов» довольно велик. Причём речь не только про армию США, но и иностранных заказчиков, в числе которых приоритетным является Тайвань, заказавший партию модифицированных М1А2 в связи с всё более нарастающей угрозой со стороны Китая.
Да, американцы давно не производят танки данного типа с нуля – все берутся с баз хранения. Однако их подготовка к передаче является трудоёмким процессом, включающим ремонт, замену броневого наполнителя и установку требуемых заказчиком компонентов. Поэтому, чтобы не срывать сроки, в конечном счёте остановились на М1А1.
Доведут до кондиции
Здесь, казалось бы, есть повод порадоваться уже нам – США пообещали Киеву довольно боеспособные танки, а по итогу совершили такую «зраду», предложив машины намного старше и беднее по комплектации.
Их серийное производство началось в 1985 году и в своём первоначальном варианте исполнения они не имели ни тех навигационных и информационно-управляющих систем, как у их младших братьев М1А2, ни командирских панорамных прицелов – приборов наблюдения, без которых полноценно работать в режиме «охотник-стрелок» командир с наводчиком не могут. Впрочем, там по возможностям работы прицелов в условиях плохой видимости тоже не всё гладко, как и по системе управления огнём и проч.
Однако в среде западных военных экспертов и средств массовой информации появились предположения, что «Абрамсы» образца 1985 года, хоть их на базах хранения ещё предостаточно, Украине поставлены не будут. Как по причине сравнительно низкой боевой эффективности и, как следствие, высоких потенциальных потерь, так и ввиду наличия стандартизированных проектов модернизации М1А1.
Косвенно это подтвердили и американские представители, заявив, что украинские М1А1 будут в целом похожи на М1А2 по своим возможностям. Поэтому, как предполагается, вероятными кандидатами на вступление в ряды ВСУ являются танки, взятые с хранения и получившие часть улучшений, соответствующих программе «Ситуационной осведомлённости» (SA, Situational Awareness).
В полноценном исполнении эта программа включает тотальный ремонт абсолютно всех узлов и агрегатов танка до состояния, как принято выражаться на западе, «нулевого часа», будто машина только выпущена с завода и имеет нулевой пробег. Наполнитель брони заменяется на урановый третьего поколения. Модернизируется система управления огнём, как за счёт внедрения новых программно-аппаратных компонентов, в числе которых обновлённый баллистический вычислитель с расширенным объёмом машинной памяти, так и в плане предоставления возможности вести огонь большинством современных американских снарядов.
Появление панорамного прибора наблюдения у командира в этой модификации не предусматривается, однако в распоряжении наводчика – «теплак» второго поколения с высоким разрешением изображения и соответственно хорошей дистанцией идентификации целей. Также тепловизор есть и у механика-водителя, расширяющий его возможности по вождению танка в условиях плохой видимости, в том числе ночью.
Из другой не менее важной электроники: внедрение танковой информационно-диагностической аппаратуры для слежения за состоянием компонентов и прочих агрегатов машины, новые средства связи, спутниковой навигации, а также терминала FBCB2-BFT. Эта штуковина позволяет работать с автоматизированной системой боевого управления уровня бригады и ниже со всеми вытекающими последствиями в виде получения информации о собственном положении и нахождении дружественных войск и подразделений противника, обмена боевой информацией и проч.
Безусловно, никакой урановой брони у М1А1 для Украины не предусмотрено. Да и, следуя высказываниям американцев об отсутствии некоторых «критически важных» компонентов электроники, можно говорить о том, что оборудование для FBCB2 тоже в танках не пропишется. Официально – потому что «слишком сложно, нужно обучение». А по факту: развернуть эту сеть в ВСУ невозможно, да и слишком высока вероятность попадания терминалов в руки противника в лице Российских войск со всеми вытекающими.
Что же касается остальных улучшений, то они, скорее всего, в украинских «Абрамсах» будут, и это, разумеется, уже не уровень стандартного «старичка» М1А1. Конечно, излишне восхвалять не нужно, но хохмы насчёт передачи украинцам ржавого старья со складов пока преждевременны.
В конце концов, танк, способный вести огонь почти всем ассортиментом снарядов американского производства – начиная от оперённых бронебойных и заканчивая картечными – а также сдобренный хорошими прицелами, средствами связи и навигационной аппаратурой, может натворить немало дел. Хотя, учитывая небольшое количество готовых к передаче машин и печальный для западной техники «контрнаступ», судьба у танков может оказаться уж очень тяжёлой.