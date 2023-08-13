Военное обозрение
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Украинские «Абрамсы»: явно не то старьё, на какое рассчитывали

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Украинские «Абрамсы»: явно не то старьё, на какое рассчитывали

Несколько дней назад стало известно, что американское правительство одобрило отгрузку батальонного комплекта танков «Абрамс» в количестве 31 единицы для вооружённых сил Украины. Машины полностью отремонтированы, приведены в боевое состояние и ожидают отправки, о чём сообщил глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш.


Безусловно, ожидать их появления на фронте в ближайшее время нельзя, поскольку, помимо танков, нужно переправить ещё и боеприпасы, запасные части, ремонтные комплекты и прочие сопутствующие вещи. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что уже осенью в украинских войсках появятся подразделения, сколоченные на основе этих тяжеловесов.

Однако интересно здесь другое: чем ближе час отправки, тем больше версий о том, какая именно модификация «Абрамса» окажется в руках ВСУ. Возможно, что танки будут значительно отличаться от стандартного варианта М1А1, заявленного официальными лицами.

Обещали М1А2 – дадут М1А1


Как известно, решение о поставках американских танков «Абрамс» было принято ещё в конце января. Партия планировалась небольшая – батальонный комплект, а сроки растягивались аж до конца 2023 года. Тем не менее восторгу украинской стороны не было предела, особенно когда выяснилось, что в качестве военной помощи Киеву будут отправлены машины модификации М1А2.

В какой-то мере эти настроения понять было можно: М1А2 по сравнению с тем хламом, который имелся в украинской армии, как «Мерседес» С-класса среди старых «Запорожцев». Танк не самый свежий – производство началось ещё в 1992 году. Но, помимо традиционных для «Абрамса» высоких боевых характеристик, хороших показателей безопасности экипажа, подвижности, ремонтопригодности и прочего, он ещё и по электронике упакован весьма хорошо.

М1А2
М1А2

Тепловизионные приборы у водителя, наводчика и командира, который к тому же имеет панорамный прицел – прибор наблюдения. Автоматизированная система управления огнём. Оборудование информационной системы IVIS для сопряжения с АСУ тактического звена с возможностью обмена боевой и разведывательной информацией между машинами и пунктами управления. Навигационная аппаратура и т. д. В общем, когда весь танковый парк состоит из старых советских образцов, это чудо техники выглядит заманчиво.

Но обещания не всегда соотносятся с реальностью, а возможности танковых заводов – с запросами от клиентов. Дело в том, что спрос на капитальный ремонт и модернизацию «Абрамсов» довольно велик. Причём речь не только про армию США, но и иностранных заказчиков, в числе которых приоритетным является Тайвань, заказавший партию модифицированных М1А2 в связи с всё более нарастающей угрозой со стороны Китая.

Да, американцы давно не производят танки данного типа с нуля – все берутся с баз хранения. Однако их подготовка к передаче является трудоёмким процессом, включающим ремонт, замену броневого наполнителя и установку требуемых заказчиком компонентов. Поэтому, чтобы не срывать сроки, в конечном счёте остановились на М1А1.


Доведут до кондиции


Здесь, казалось бы, есть повод порадоваться уже нам – США пообещали Киеву довольно боеспособные танки, а по итогу совершили такую «зраду», предложив машины намного старше и беднее по комплектации.

Их серийное производство началось в 1985 году и в своём первоначальном варианте исполнения они не имели ни тех навигационных и информационно-управляющих систем, как у их младших братьев М1А2, ни командирских панорамных прицелов – приборов наблюдения, без которых полноценно работать в режиме «охотник-стрелок» командир с наводчиком не могут. Впрочем, там по возможностям работы прицелов в условиях плохой видимости тоже не всё гладко, как и по системе управления огнём и проч.


Однако в среде западных военных экспертов и средств массовой информации появились предположения, что «Абрамсы» образца 1985 года, хоть их на базах хранения ещё предостаточно, Украине поставлены не будут. Как по причине сравнительно низкой боевой эффективности и, как следствие, высоких потенциальных потерь, так и ввиду наличия стандартизированных проектов модернизации М1А1.

Косвенно это подтвердили и американские представители, заявив, что украинские М1А1 будут в целом похожи на М1А2 по своим возможностям. Поэтому, как предполагается, вероятными кандидатами на вступление в ряды ВСУ являются танки, взятые с хранения и получившие часть улучшений, соответствующих программе «Ситуационной осведомлённости» (SA, Situational Awareness).

В полноценном исполнении эта программа включает тотальный ремонт абсолютно всех узлов и агрегатов танка до состояния, как принято выражаться на западе, «нулевого часа», будто машина только выпущена с завода и имеет нулевой пробег. Наполнитель брони заменяется на урановый третьего поколения. Модернизируется система управления огнём, как за счёт внедрения новых программно-аппаратных компонентов, в числе которых обновлённый баллистический вычислитель с расширенным объёмом машинной памяти, так и в плане предоставления возможности вести огонь большинством современных американских снарядов.


Появление панорамного прибора наблюдения у командира в этой модификации не предусматривается, однако в распоряжении наводчика – «теплак» второго поколения с высоким разрешением изображения и соответственно хорошей дистанцией идентификации целей. Также тепловизор есть и у механика-водителя, расширяющий его возможности по вождению танка в условиях плохой видимости, в том числе ночью.

Из другой не менее важной электроники: внедрение танковой информационно-диагностической аппаратуры для слежения за состоянием компонентов и прочих агрегатов машины, новые средства связи, спутниковой навигации, а также терминала FBCB2-BFT. Эта штуковина позволяет работать с автоматизированной системой боевого управления уровня бригады и ниже со всеми вытекающими последствиями в виде получения информации о собственном положении и нахождении дружественных войск и подразделений противника, обмена боевой информацией и проч.


Безусловно, никакой урановой брони у М1А1 для Украины не предусмотрено. Да и, следуя высказываниям американцев об отсутствии некоторых «критически важных» компонентов электроники, можно говорить о том, что оборудование для FBCB2 тоже в танках не пропишется. Официально – потому что «слишком сложно, нужно обучение». А по факту: развернуть эту сеть в ВСУ невозможно, да и слишком высока вероятность попадания терминалов в руки противника в лице Российских войск со всеми вытекающими.

Что же касается остальных улучшений, то они, скорее всего, в украинских «Абрамсах» будут, и это, разумеется, уже не уровень стандартного «старичка» М1А1. Конечно, излишне восхвалять не нужно, но хохмы насчёт передачи украинцам ржавого старья со складов пока преждевременны.

В конце концов, танк, способный вести огонь почти всем ассортиментом снарядов американского производства – начиная от оперённых бронебойных и заканчивая картечными – а также сдобренный хорошими прицелами, средствами связи и навигационной аппаратурой, может натворить немало дел. Хотя, учитывая небольшое количество готовых к передаче машин и печальный для западной техники «контрнаступ», судьба у танков может оказаться уж очень тяжёлой.
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Использованы фотографии:
wikipedia.org / dzen.ru / thedrive.com / odetievbrony.ru
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13 комментариев
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  1. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 04:05
    +2
    Самое грамотное применение подобной техники в данных условиях - ночные скоротечные огневые налеты (тройками) на линию укрепления из за пределов минного поля, с целью истощения обороны и охоты на технику.
    Я бы так их использовал на месте украинских хэнералов, а днем бы прятал в 20-30 км от линии фронта.
    Но ВСУ скорее всего, половину "пролюбит" в милом их сердцу мясном штурме, а оставшуюся половину угонят в тыл и спрячут, как это произошло с Лео. yes
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 04:38
      +8
      Вес танка под 70 тонн...значит применяться он ожидаемо будет в местах подходящих для его веса, там где есть мосты под него, где нет болот, где он не увязнет в черноземе и тогдалее.
      Ожидаемо что укронацисты будут беречь его от захвата нашими бойцами...значит опять же районы его применения будут ограниченный этим обстоятельством...кроме того надо нашей разведке уже сейчас зондировать места расположения ремонтных мастерских и технических специалистов по этим танкам, а также склады ГСМ для них...жрут топливо эти монстры прилично...вообще деталей и мелочей по этому танку полно.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 05:34
      +3
      Цитата: А Нас Рать
      Самое грамотное применение подобной техники в данных условиях - ночные скоротечные огневые налеты (тройками) на линию укрепления из за пределов минного поля, с целью истощения обороны и охоты на технику.
      Я бы так их использовал на месте украинских хэнералов, а днем бы прятал в 20-30 км от линии фронта.
      Но ВСУ скорее всего, половину "пролюбит" в милом их сердцу мясном штурме, а оставшуюся половину угонят в тыл и спрячут, как это произошло с Лео. yes

      Ну вот и посмотрим. С точки зрения ВСУ главное в этих поставках, появление украинских экиппжей и подразделений , которые смогут служить базой для обучения и перевооружения украинских танковых частей на западную технику. А в бою вообще чаще всего побеждают выучка, мотивация и организация взаимодействия. Калибр пушки и толщина брони это лишь приятный бонус.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 04:06
    0
    На ход войны это никак не повлияет. Так же как и Леопарды, Абрамсы до передовой вряд ли доедут, пожгут их в момент выдвижения на ЛБС. У этой машины две главные проблемы - огромный расход топлива и необходимость постоянного обслуживания. И последнее все и определяет. В условиях войны на Украине у хохла не будет возможности разместить ремонтные части рядом с линией фронта, а это практически обнулит использование американских машин.
    И специалисты говорят, что несмотря на усиленную лобовую броню, задняя часть у этих танков очень слабая.
    Думаю, что скоро мы увидим горящие Абрамсы и услышим вой из-за океана по поводу кривых рук хохла...
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:30
    +5
    Оружие, которое Запад делал для себя-не может быть плохим. Посему счастье hohliv не в самом оружии, а в его количестве.
    И здесь от "абрамсов" возвращаемся "на круги своя" к истокам дискуссий. К тоннелям, портам, железным дорогам.... Как же это все вообще до сих пор работает?
  4. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 04:38
    +5
    Один из потерянных в Ираке Abrams M1A2. Сначала повстанцы переибли ему гусеницу, а потом забросали бутылками с коктейлем Молотова и обстреляли из РПГ-29.
    Люки открыты, танк горит изнутри.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 04:43
      +2
      У танка есть мёртвое пространство...есть видео где гранатометчик смог вплотную подобраться к Абрамсу.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 05:43
      +1
      обстреляли из РПГ-29.
      "Вампир" вроде и так любой танк берёт, а ими ещё и "обстреляли" уже подбитый горящий танк? Расточительно.
    3. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 06:16
      +1
      Один из потерянных в Ираке Abrams M1A2. Сначала повстанцы переибли ему гусеницу, а потом забросали бутылками с коктейлем Молотова и обстреляли из РПГ-29.

      Это интересно, но если так мучаться с каждым танком...
      Подбить гусеницу, подойти живыми на расстоянии броска, забросать бочками с коктейлем молотова (пару бутылок точно не хватит, даже в открытый люк), а потом стрелять в него из РПГ-29...
      Так и эсминиц завалить мождно у причала, пожалуй. Только побольше всего.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 04:42
    +2
    помимо традиционных для «Абрамса» высоких боевых характеристик, хороших показателей безопасности экипажа, подвижности, ремонтопригодности и прочего,



    Ирак. 2022
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 04:47
    +6
    30-50 лет тому мгимо и мгу, +др универы провалили подготовку элиты, способной встречать врага на дальних подступах. Заболтать, разрушить планы.
    Брежнев, громыко и гречко не тех выдвинкли и не задвинули.
    Все опять от ванька зависит. Садись за рычаги. Черти своей кровью красные линии.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 04:54
      -3
      У многих народов Мира проблемы и беды от воров и предателей, но есть и такой народ, беда которого от МГУ, МГИМО, от Консерватории.....
      И даже - поднимай выше! - - от КПСС, в которой все посты, кстати, были выборными....

      Солидный такой и превосходный народ, не чета всяким там придуркам на Западе и Востоке.....
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:09
    +3
    2022г - "медленно перемалываем врага"
    2023г - "бесконечные поставки оружия никак не повлияют на ход конфликта"
    2024г. - ????
    п.с. кое-кто надеется дождаться смены властелина в стране за океаном, в надежде что новый зиц-председатель правления "Земли" захочет с ним поговорить, а может и договор какой подпишет (чтобы снова обманули)