На саммите стран Западной Африки договорились создать группировку войск «для восстановления конституционного строя в Нигере»

Мы заявляем о полной поддержке решений, принятых на внеочередном саммите ECOWAS. Мы хотим, чтобы в Нигере был восстановлен конституционный строй и чтобы немедленно был освобождён президент Базум и все члены его семьи.

Поступает информация о том, что французские власти всё же пролоббировали решение для ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) о возможном начале военной интервенции в Нигер.Так, накануне, на внеочередном саммите ECOWAS страны этой организации договорились подготовить военное вторжение в Нигер с формулировкой «в максимально скором времени».По словам президента Кот-д’Ивуара, которого цитирует французская пресса, страны ЭКОВАС договорились о координации действий между начальниками штабов. Они, как отмечено, проведут несколько встреч, где определят детали операции в Нигере.Примечательно, что Франция тут же поддержала «решение ЭКОВАС».МИД Франция:Председатель комиссии ЭКОВАС Омар Алеу Туре заявил о том, что лидеры стран содружества договорились о развёртывании группировки сил «для восстановления конституционного строя в Нигере». Одновременно с этим Туре отметил, что «страны ЭКОВАС пока готовы использовать все возможности для мирного решения этого вопроса».Напомним, что в Нигере прошло формирование нового правительства после переворота, в результате которого был свергнут прозападный президент Мохаммед Базум.