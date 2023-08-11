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На саммите стран Западной Африки договорились создать группировку войск «для восстановления конституционного строя в Нигере»

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На саммите стран Западной Африки договорились создать группировку войск «для восстановления конституционного строя в Нигере»

Поступает информация о том, что французские власти всё же пролоббировали решение для ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) о возможном начале военной интервенции в Нигер.


Так, накануне, на внеочередном саммите ECOWAS страны этой организации договорились подготовить военное вторжение в Нигер с формулировкой «в максимально скором времени».

По словам президента Кот-д’Ивуара, которого цитирует французская пресса, страны ЭКОВАС договорились о координации действий между начальниками штабов. Они, как отмечено, проведут несколько встреч, где определят детали операции в Нигере.

Примечательно, что Франция тут же поддержала «решение ЭКОВАС».

МИД Франция:

Мы заявляем о полной поддержке решений, принятых на внеочередном саммите ECOWAS. Мы хотим, чтобы в Нигере был восстановлен конституционный строй и чтобы немедленно был освобождён президент Базум и все члены его семьи.
.
Председатель комиссии ЭКОВАС Омар Алеу Туре заявил о том, что лидеры стран содружества договорились о развёртывании группировки сил «для восстановления конституционного строя в Нигере». Одновременно с этим Туре отметил, что «страны ЭКОВАС пока готовы использовать все возможности для мирного решения этого вопроса».

Напомним, что в Нигере прошло формирование нового правительства после переворота, в результате которого был свергнут прозападный президент Мохаммед Базум.
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5 комментариев
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  1. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:24
    +1
    договорились создать группировку войск «для восстановления конституционного строя
    Столько всяких решений, договорённостей и прочей болтовни, наверное не скоро ещё успокоятся. Вот доведут бедный Нигер до сердечного приступа, запугают совсем, потом самим стыдно перед Вагнером будет.
  2. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 06:31
    +1
    Надеюсь наше правительство не только флаги РФ направили в Нигер.
  3. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 06:32
    +1
    Я понять не могу - с каких-таких "Экономическое содружество" превратилось в военный альянс?
  4. usr01
    usr01 Сегодня, 06:46
    0
    "договорились создать группировку войск"
    и "начать вторжение" - две большие разницы... надеюсь хватит ума, в Африке и так постоянные перевороты, войнушки и проч. фигня....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    0
    французские власти всё же пролоббировали решение для ЭКОВАС (экономическое содружество стран Западной Африки) о возможном начале военной интервенции в Нигер.
    С французами понятно, ох как не хочется терять очередную африканскую страну. А прозападные африканские шестерки куда лезут. Им мало проблем в своих странах, в которых в любое время может случится то же, что и в Нигере? Главенствует в этом воинственном сходняке Нигерия, на которую возлагают большие надежды из-за ее армии. Нигеру по возможности необходимо помочь поставками ПЗРК, ПТРК и др. вооружением.