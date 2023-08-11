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Россия возобновила лунную программу, запустив с космодрома «Восточный» автоматическую станцию «Луна-25»

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Россия возобновила лунную программу, запустив с космодрома «Восточный» автоматическую станцию «Луна-25»

Россия возобновила лунную программу, впервые в современной истории к естественному спутнику Земли запущена автоматическая станция "Луна-25". Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" произведен с космодрома "Восточный". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.


Запуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической лунной станцией состоялся в 02:10 по мск. времени с площадки 1С космодрома Восточный. Запуск прошел в штатном режиме, через определенное время разгонный блок отделился от третьей ступени и начал вывод станции на траекторию полета к Луне, после чего произошло отделение "Луны-25" от "Фрегата".

По данным Роскосмоса, выход автоматической станции на окололунную орбиту намечается на 16 августа, а посадка - на 21 августа. В качестве места приземления выбрана точка к северу от кратера Богуславский, она является основной. Ранее сообщалось, что имеется и резервная точка приземления юго-западнее кратера Манцини.

Станция "Луна-25" отработает мягкую посадку на поверхность Луны, после посадки аппарат проведет забор грунта, его исследования, а также изучит полярную экзосферу земного спутника.

Таким образом, после 47-летнего перерыва Россия возобновила лунную программу. Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", стартовавшая в 1976 году, в современной России лунная программа существовала только на бумаге. Старт станции намечался на август 2022 года, но был перенесен на этот год.

После миссии "Луна-25", в рамках лунной программы Россия планирует в 2027 году отправить к Луне орбитальную станцию "Луна-26", в 2028 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.

Использованы фотографии:
Роскосмос
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8 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:32
    +1
    Господи, как же долго мы этого ждали!
  2. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 06:33
    +1
    запущена автоматическая станция "Луна-25"
    Ну что тут скажешь? ПОЕХАЛИ!!!
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 06:46
      0
      Начало бодрое, самое интересное впереди! Как прилунится и как работать будет, мне пока это самое интересное.
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:35
    -2
    После миссии "Луна-25", в рамках лунной программы Россия планирует в 2027 году отправить к Луне орбитальную станцию "Луна-26", в 2028 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.

    Свежо питание, да вериться с трудом!
    По моему врут, как всегда!
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:35
    +1
    Таким образом, после 47-летнего перерыва Россия возобновила лунную программу.

    Долго раскачивались! И на сколько же наша страна отстала от ведущих космических держав? На 47 лет? Или больше...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:38
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      И на сколько же наша страна отстала от ведущих космических держав? На 47 лет? Или больше...

      Не скажите. Необязательно же всем на Луну высаживаться было. Но возобновление программы радует.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    0
    Наблюдал сегодня в прямом эфире на "Вести-24". В правом нижнем углу фиксировалась скорость ракеты (м/сек) и высота над поверхностью Земли, в центре время полета от старта. Что, по моему, было впервые. Интересно и познавательно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:46
      0
      Да Бог с ней, с индикацией... Главное чтобы долетела и прилунилась как задумывалось.