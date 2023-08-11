Россия возобновила лунную программу, запустив с космодрома «Восточный» автоматическую станцию «Луна-25»

Россия возобновила лунную программу, впервые в современной истории к естественному спутнику Земли запущена автоматическая станция "Луна-25". Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" произведен с космодрома "Восточный". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Запуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической лунной станцией состоялся в 02:10 по мск. времени с площадки 1С космодрома Восточный. Запуск прошел в штатном режиме, через определенное время разгонный блок отделился от третьей ступени и начал вывод станции на траекторию полета к Луне, после чего произошло отделение "Луны-25" от "Фрегата".
По данным Роскосмоса, выход автоматической станции на окололунную орбиту намечается на 16 августа, а посадка - на 21 августа. В качестве места приземления выбрана точка к северу от кратера Богуславский, она является основной. Ранее сообщалось, что имеется и резервная точка приземления юго-западнее кратера Манцини.
Станция "Луна-25" отработает мягкую посадку на поверхность Луны, после посадки аппарат проведет забор грунта, его исследования, а также изучит полярную экзосферу земного спутника.
Таким образом, после 47-летнего перерыва Россия возобновила лунную программу. Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", стартовавшая в 1976 году, в современной России лунная программа существовала только на бумаге. Старт станции намечался на август 2022 года, но был перенесен на этот год.
После миссии "Луна-25", в рамках лунной программы Россия планирует в 2027 году отправить к Луне орбитальную станцию "Луна-26", в 2028 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.