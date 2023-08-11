В результате удара поражён объект размещения иностранных наёмников и военных инструкторов в Запорожье

Появляются подробности нанесения удара по объекту в оккупированном войсками киевского Запорожье. Изначально украинская сторона (традиционно для себя) заявила, что удар был нанесён по объекту гражданской инфраструктуры. Однако потом сама же распространила информацию, которая подтверждает, что «объект гражданской инфраструктуры» киевским режимом был превращён в военный.Речь идёт о гостинице в Запорожье. Это, по последним данным, отель «Рейкарц».Украинская сторона пишет, что в отеле проживали «волонтёры, в том числе иностранные». Потом на украинской странице Организации Объединённых Наций появилось заявление о том, что «зачастую гостиницу в Запорожье использовали сотрудники миссии ООН во время поездок в регион».При этом местные жители говорят о том, что в нескольких гостиницах Запорожья, которое сейчас сложно отнести к городам с повышенным спросом у туристов, размещались военные, в том числе иностранные. Та же гостиница «Рейкарц» использовалась для размещения личного состава ВСУ - прибывающих из разных стран мира наёмников, в том числе иностранных инструкторов.Тем временем подтвердилась информация о ликвидации офицера Главного управления разведки Украины Павла Тулайдана. Тулайдан в звании майора проходил службу в в/ч А0515, которая входит в состав украинского ГУР.Он принимал участие в ряде диверсионно-террористических операций, имел связи с иностранными спецслужбами на территории Украины, проходил подготовку за рубежом. О его гибели написали местные власти Ясинской общины Закарпатья.