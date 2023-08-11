Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за срочную передачу Украине ракет Taurus

Киев с большой вероятностью все же получит немецкий дальнобойные ракеты Taurus. Хотя окончательного решения об их передаче пока не принято, но бундестаг продолжает давить на Шольца и это давление с каждым днем становится все сильнее. Накануне за передачу ракет Украине выступила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Немецкий политик выступила в эфире телеканала Phoenix заявив, что Украина "срочно нуждается" в немецких ракетах, с помощью которых она наконец-то сможет нанести "упреждающие" удары по российским войскам. Штрак-Циммерман подчеркнула, что ее раздражает начавшаяся дискуссия по вопросу ракет, напоминающая предыдущие дебыты по танкам, которые в итоге все же оказались на Украине. По ее словам, передачу тормозит канцелярия канцлера, этот вопрос необходимо решить как можно скорее, так как ситуация на Украине не терпит отлагательств.
У нас достаточно Taurus. Большая часть немедленно готова к использованию. И пришло время дать зеленый свет
- заявила она.
Ранее минитр обороны ФРГ Борис Писториус, а за ним и канцлер Олаф Шольц заявили, что Украина не получит имеющиеся у Германии крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, ФРГ не намерена идти на поводу у Великобритании и Франции. Однако, судя по настроениям в бундестаге, сделать это все же придется. Как заявляют представители партии "Альтернатива для Германии", выступающей против передачи ракет Киеву, большинство партий поддерживают отправку Taurus Зеленскому.
Стоит отметить, что Киев неоднократно обращался к Берлину с просьбой поставить ракеты, имеющие дальность до 500 км, обещаяя не наносить удары по территории "старой" России, к которой новые территори, а также Крым, не относятся.
TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника.