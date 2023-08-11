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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за срочную передачу Украине ракет Taurus

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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за срочную передачу Украине ракет Taurus

Киев с большой вероятностью все же получит немецкий дальнобойные ракеты Taurus. Хотя окончательного решения об их передаче пока не принято, но бундестаг продолжает давить на Шольца и это давление с каждым днем становится все сильнее. Накануне за передачу ракет Украине выступила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.


Немецкий политик выступила в эфире телеканала Phoenix заявив, что Украина "срочно нуждается" в немецких ракетах, с помощью которых она наконец-то сможет нанести "упреждающие" удары по российским войскам. Штрак-Циммерман подчеркнула, что ее раздражает начавшаяся дискуссия по вопросу ракет, напоминающая предыдущие дебыты по танкам, которые в итоге все же оказались на Украине. По ее словам, передачу тормозит канцелярия канцлера, этот вопрос необходимо решить как можно скорее, так как ситуация на Украине не терпит отлагательств.

У нас достаточно Taurus. Большая часть немедленно готова к использованию. И пришло время дать зеленый свет

- заявила она.

Ранее минитр обороны ФРГ Борис Писториус, а за ним и канцлер Олаф Шольц заявили, что Украина не получит имеющиеся у Германии крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, ФРГ не намерена идти на поводу у Великобритании и Франции. Однако, судя по настроениям в бундестаге, сделать это все же придется. Как заявляют представители партии "Альтернатива для Германии", выступающей против передачи ракет Киеву, большинство партий поддерживают отправку Taurus Зеленскому.

Стоит отметить, что Киев неоднократно обращался к Берлину с просьбой поставить ракеты, имеющие дальность до 500 км, обещаяя не наносить удары по территории "старой" России, к которой новые территори, а также Крым, не относятся.

TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника.
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25 комментариев
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  1. olhon
    olhon Сегодня, 07:05
    +8
    Кинжал им в ангар .Или Х какую ни будь.
  2. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 07:07
    +3
    Когда они начинают тему разгонять в СМИ значит это будет. И применят. Тут ассиметрично надо. Ребята, а давайте найдём силу воли для "девочки Даши" сделать ракеты средней дальности на колёсном шасси с Яо в ответ? Желательно гиперзвуковые
    1. NKT
      NKT Сегодня, 07:54
      0
      Так есть уже, РС26 - Рубеж называется.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:07
    +6
    Этой кровожадной твари циммерман срочно затычку во все дыры.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:08
    0
    Основные эксплуатанты Германия ВВС Германии
    Испания ВВС Испании
    belay На ФОТО испанцы? recourse
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
    +5
    Ранее минитр обороны ФРГ Борис Писториус, а за ним и канцлер Олаф Шольц заявили, что Украина не получит имеющиеся у Германии крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, ФРГ не намерена идти на поводу у Великобритании и Франции.
    Хоть кричи, хоть руками маши, но думать надо о том, как их перехватывать в случае передаче ненужной таких ракет. А то, что их передадут, сомнений остается все меньше.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:17
    +3
    Накануне за передачу ракет Украине выступила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман

    Вот беда приходит, когда женщин сажают на руководящие военные должности. Равноправие равноправием, но и в голове порядок должен быть, как и необходимое образование .
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
    +6
    Немецкие и украинские нацисты не уймутся пока не увидят Солнце Бхагавадгиты из своих окон.
  8. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 07:18
    +7
    Вот так всегда на Украине - начинается с Мари-Агнес..., а кончается Циммерманом. Как же не порадеть родному человечку?
  9. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 07:21
    +3
    Не уверен что хочет помочь украине, но реванша точно хочет
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:23
    +1
    Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за срочную передачу Украине ракет Taurus

    А нельзя предупредить эту фрау, что с первым применением Украиной таких ракет по территории РФ на здание бундестага обрушится соответствующее количество «Кинжалов» или «Цирконов»?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +5
    Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман


    Давно и хорошо известная русофобка с еврейскими корнями ненавидящая Россию всеми фибрами души. Поэтому ее требования предсказуемы.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 07:32
      +4
      Такой харей только детишек пугать belay землячки нашего Ароши не красавицы совсем .....
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:48
        +1
        Цитата: Alien From
        Такой харей только детишек пугать

        Можно провести опрос: дрогнет рука или нет?
        1. frei67
          frei67 Сегодня, 08:03
          +1
          Нет смысла проводить. Всё за проголосуют
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:37
    +2
    Так и хочется процитировать советский анекдот-"читайте старые письма". Думающие люди давно говорили, что ракеты передадут непременно , как только сообщат, что не передадут.
  13. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:46
    +1
    Из их источников: чешут репку, как ограничить дальность Тауруса, ибо обещаниям всу не верят, и применения своих ракет по исконно русской (Крым, Донбасс они ей не считают) все-таки побаиваются.
  14. мазута
    мазута Сегодня, 08:01
    +1
    "Благодарность за объединенную Германию"не заставила себя долго ждать.Порой задумываюсь, а были ли в СССР политики понимающие опасность для страны и к чему это приведет?Ну а "идеолога"перестройки (ветерана войны!!!яковлева) вместе с "любителем грамотной речи"мишкой меченым - надо лишить могил и памятных мест.Это они стоят в авангарде развала страны и это их вина в реках льющейся крови по бывшему СССР.Пусть их чтут наши враги,для них они старались.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:53
      0
      .... были ли в СССР политики, понимающие опасность....

      Захотел подлизнуть ------ сделал не задумываясь
      1. мазута
        мазута Сегодня, 09:07
        0
        Уровень образования так себе,что у одного,что у другого.Но яковлев еще в 50 годы проходил "стажировку" в США,в Колумбийском университете у Дэвида Трумэна одного из видных антикоммунистов и политологов.Тогда же видимо и был завербован.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:44
    0
    Надо готовится нивелировать и эту угрозу. Впрочем, тут много разных способов как противодействия так и более радикальных методов...
  16. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 08:50
    0
    Мари -Агнес


    В гейропе видим злобных ур!
    Они, скомкав людей как кляпы-----
    Пьют кровь детей, убийства шлют,
    В крови их рот, в крови их лапы

    Может когда-то давно и писал это recourse своё подобное
  17. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 09:34
    0
    Прозвище Штрак-Циммерманн в Германии - «ведьма Дракула». Злобная дама очень нравится Джозефу Байдену и военной промышленности, но многие немцы ненавидят ее за рвение в вопросах войны.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 09:49
      0
      Посмотрел специально на ее личико.Действительно "ведьма-дракула" по облику и прическе good Уроки фашизма по отношению к евреям этой дамой не выучены...
  18. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:42
    0
    Цимирманы забыли кто их из газовых камер SS вывел, ладно на том свете вам урок будет!