Военное обозрение
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Глава Пентагона в ходе онлайн-совещания потребовал от командования ВСУ объяснить ситуацию под Купянском

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Глава Пентагона в ходе онлайн-совещания потребовал от командования ВСУ объяснить ситуацию под Купянском

В ходе прошедшего накануне совещания, на которое в дистанционном формате американское командование вызвало своих украинских коллег, обсуждался целый ряд вопросов.


«Военное обозрение» уже сообщало о том, что отчитываться пришлось высокопоставленным чиновникам Минобороны, ГШ ВСУ, а также украинских спецслужб и офиса Зеленского. Администрация США призвала украинскую сторону представить данные о ходе контрнаступления, включая данные о реальных потерях в живой силе и поставленной Западом, включая сами США, технике.

Американские медиа сообщают о том, что украинская сторона в очередной раз попыталась оправдаться перед Пентагоном за медленное продвижение контрнаступления. Однако министром обороны США Ллойдом Остином был задан конкретный вопрос, относительно того, что происходит на Купянском направлении и какова, по оценкам командования ВСУ, вероятность того, что город будет сдан. Как известно, там у украинской стороны к настоящему моменту не просто нет никакого продвижения вперёд, на которое и Киев, и Запад рассчитывали, но и уже нет контроля над первой линией обороны. Российские войска подошли на расстояние менее 8 км к Купянску с севера, а также заняли более 270 кв. км территории западнее и северо-западнее Сватово.

Украинские военачальники на совещании со своими американскими «благодетелями» обозначали, что сухопутное командование «старается перебросить резервы под Купянск, чтобы сохранить контроль над городом». Одновременно с этим у американцев вновь запросили военную помощь, включая артиллерийские боеприпасы и ракетное вооружение. Было заявлено, что если резервы перебросить удастся, и если будут получены новые партии оружия, включая бронетехнику, то Купянск «отстоят».

Напомним, что к настоящему моменту полным ходом идёт принудительная эвакуация населения из Купянского района, включая территории самого Купянска – например, станции Купянск-Узловой, являющейся ключевой с точки зрения снабжения группировки ВСУ в Славянске и Краматорске.
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36 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    +8
    Глава Пентагона в ходе онлайн-совещания потребовал от командования ВСУ объяснить ситуацию под Купянском
    Снять с должности, понизить в звании, и отправить на фронт)) laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:19
      +11
      Сначала заставить все сортиры на амерской базе вычистить. А потом на фронт. yes
      С газонокосилкой впереди всех. Траву-кусты зачищать чтобы наступающим захистникам ничего не мешало. laughing
    2. Умник
      Умник Сегодня, 08:16
      +2
      Плохо когда страна под внешним управлением))))
    3. Венд
      Венд Сегодня, 09:53
      0
      США, коллективный Запад, Украина и прочие холуи, настолько поверили в своё враньё, что реальность для них, полный разрыв шаблонов laughing
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:18
    +7
    ....и навешали лапшы про "размягчение обороны русских", "мобильное маневрирование" и прочае... Интересно амеры долго такое хавать будут? Неужели у них объективных данных от своей разведки нет?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:38
      +2
      Я так понимаю,что сама укрверхушка этот междусобойчик и организовала.И ожидаемо получила от учителки линейкой по затылку
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:44
        +1
        Скорее всего хозяева отчетности потребовали у холопов - типа чего дальше будете делать.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: Nexcom
      Интересно амеры долго такое хавать будут? Неужели у них объективных данных от своей разведки нет?

      Долго - "своё то гуано, не воняет,а пахнет."
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:21
    +3
    У них, янки, есть подозрение, что город сдадут, а там и Харьков рядом.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:22
      +2
      дык захистники то божатся что если опять помощи военной подкинут то типа отстоят. не совсем понятно кто этой помощью будет пользоваться. резервы ЛС подтянут?
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:36
      +5
      А ещё у них есть подозрение, что их скоро на шпагат посадят: Ким приказал готовиться к наступательной войне в Корее, а оттуда, кстати, хотели снаряды Украине поставлять, Тайвань, та же Украина, которой снова потребуются тысячи единиц бронетехники, Нигер, Иран...
      1. 9PA
        9PA Сегодня, 08:24
        +2
        Цитата: parabyd
        А ещё у них есть подозрение, что их скоро на шпагат посадят: Ким приказал готовиться к наступательной войне в Корее, а оттуда, кстати, хотели снаряды Украине поставлять, Тайвань, та же Украина, которой снова потребуются тысячи единиц бронетехники, Нигер, Иран...

        УРА Большой Войне!!! Не только же нам умирать в борьбе за Новый Миропорядок. Хотелось бы увидеть противостояние Исраэл и Иран (арабский мир). Вашингтотну нельзя дать успеть локализовать все критические производства у себя на континенте. Неплохо бы в Латинской Америге устроить хаос, ув них там такой уровень преступности и жизни что можно весь континент во мрак погрузить как Африку.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      У них, янки, есть подозрение, что город сдадут, а там и Харьков рядом.

      Пора бы начать и Харьков эвакуировать.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:23
    +6
    Глава Пентагона в ходе онлайн-совещания потребовал от командования ВСУ объяснить ситуацию под Купянском
    recourse Значит так. Мы стаяли здесь, они там. Теперь мы тута, а они здеся. Все. request
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:25
    +3
    министром обороны США Ллойдом Остином был задан конкретный вопрос, относительно того, что происходит на Купянском направлении и какова, по оценкам командования ВСУ, вероятность того, что город будет сдан.

    Какой наивный! Кто ж тебе правду скажет?!))) Вот потребовать еще оружия - всегда пожалуйста. А правдивые дела на фронте....уууууууууууууу
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:27
      +3
      Там будет отрицательное мобильное наступление посредством маневрирования. Ага. lol
      Елена hi
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:30
    +3
    если резервы перебросить удастся, и если будут получены новые партии оружия, включая бронетехнику, то Купянск «отстоят».
    Как Артемовск, а перед этим Мариуполь когда тоже просили оружия и б/п заверяя, что "отстоят"? Старые песни о главном. А если резервы не удастся перебросить и поставленное оружие не поможет, то всегда можно найти десятки причин для оправдания: от кустарника, минных полей до погоды.
  7. Sith
    Sith Сегодня, 07:30
    +1
    Цитата: a.s.zzz888
    Глава Пентагона в ходе онлайн-совещания потребовал от командования ВСУ объяснить ситуацию под Купянском
    Снять с должности, понизить в звании, и отправить на фронт)) laughing

    Быстро и с нуля новых не сделаешь , а своих и жалко и страшно отправлять на ЛБС и около
    По тому , имея то , что имеют ... будут пытаться выбить какую то пользу в военных действиях от тех , кто есть
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: Sith
      Быстро и с нуля новых не сделаешь , а своих и жалко и страшно отправлять на ЛБС и около

      Со времен появления колониальных войск, хозяева командуют, а рабы воюют.
      Ничего в этом мире не изменилось, как были хозяева ии рабы, так и остались.
      Только в Руине в голову вдолбили, что они воюют с оккупантом, а не за американских и европейских империалистов.
  8. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 07:30
    +4
    Цитата: a.s.zzz888
    Снять с должности, понизить в звании, и отправить на фронт)) laughing

    Это вы про главу Пентагона? laughing
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
      +2

      Stranger03 (Геннадий)
      Сегодня, 07:30
      НОВЫЙ
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Снять с должности, понизить в звании, и отправить на фронт)) laughing

      Это вы про главу Пентагона?
      А его поставить комодом, в этом штрафбате. laughing
  9. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:33
    +3
    "Лойдом Остином был задан конкретный вопрос"
    Коллеги,я не ошиблась:ВСУ уже подчинены Пентагону?
    В таком случае:зачем Украине МО и другие структуры. Только лишний расход денег
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:38
      +7
      В таком случае:зачем Украине МО и другие структуры.

      Как это зачем? А на кого провалы сваливать тогда?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
        +3

        Nexcom (Дмитрий. Россия)
        Сегодня, 07:38
        НОВЫЙ

        0
        В таком случае:зачем Украине МО и другие структуры.

        Как это зачем? А на кого провалы сваливать тогда?
        Таки да! Как же без стрелочников? wink
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
      +1

      Astra wild2 (Мамина радость)
      Сегодня, 07:33
      НОВЫЙ
      0
      "Лойдом Остином был задан конкретный вопрос"
      Коллеги,я не ошиблась:ВСУ уже подчинены Пентагону?
      В таком случае:зачем Украине МО и другие структуры. Только лишний расход денег
      С самого начала, т.е. как минимум с 2014 г.
  10. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 07:36
    +3
    думаю ответ примерно такой... Только на украинском
  11. Читатель 47
    Читатель 47 Сегодня, 07:39
    +2
    Надо не у воров спрашивать где деньги, а ставить комиссаров в подразделения. Чтобы на месте поняли всю обстановку и доложили. Если успеют.
  12. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:41
    +1
    министром обороны США Ллойдом Остином был задан конкретный вопрос, относительно того, что происходит на Купянском направлении и какова, по оценкам командования ВСУ, вероятность того, что город будет сдан.

    Всë хорошо, прекрасная маркиза...© и далее по тексту.
  13. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:50
    0
    Значит ещё несколько тысяч свиномозговых минус!
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    +2
    Украинцы добились,что негр на американской плантации "Украина "может ввести отряды ККК для наведения порядка по американски.
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:20
    0
    что происходит на Купянском направлении

    Тоже контрнаступ, только в другую сторону.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    0
    События идут, даже не своим чередом, явно наши военные их подталкивает в нужном направлении.
    Что будут делать, что смогут сделать кукуевские, это вопрос?
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:59
    0
    Походу, намечается операция "Ы" - рыть окопы и эшелонировать оборону по Днепру до зимы. Время еще есть. Полосатые вынуждены принять отчет о наступлении с грифом "Ну не шмогла я ".
  18. flSergius
    flSergius Сегодня, 09:06
    0
    На Ютубе уже появился фрагмент этого совещания.
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:08
    0
    Надеюсь что украинское умение вводить в заблуждение начальствоне не пропало даром при диалоге с министром обороны США... bully
  20. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:36
    0
    Американские медиа сообщают о том, что украинская сторона в очередной раз попыталась оправдаться перед Пентагоном за медленное продвижение контрнаступления. Однако министром обороны США Ллойдом Остином был задан конкретный вопрос, относительно того, что происходит на Купянском направлении и какова, по оценкам командования ВСУ, вероятность того, что город будет сдан.
    Приятно когда министр обороны США лично интересуется о состоянии в Купянске и не где-нибудь, а самой что не на есть Украине... crying wassat