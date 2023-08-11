Глава Пентагона в ходе онлайн-совещания потребовал от командования ВСУ объяснить ситуацию под Купянском

В ходе прошедшего накануне совещания, на которое в дистанционном формате американское командование вызвало своих украинских коллег, обсуждался целый ряд вопросов.
«Военное обозрение» уже сообщало о том, что отчитываться пришлось высокопоставленным чиновникам Минобороны, ГШ ВСУ, а также украинских спецслужб и офиса Зеленского. Администрация США призвала украинскую сторону представить данные о ходе контрнаступления, включая данные о реальных потерях в живой силе и поставленной Западом, включая сами США, технике.
Американские медиа сообщают о том, что украинская сторона в очередной раз попыталась оправдаться перед Пентагоном за медленное продвижение контрнаступления. Однако министром обороны США Ллойдом Остином был задан конкретный вопрос, относительно того, что происходит на Купянском направлении и какова, по оценкам командования ВСУ, вероятность того, что город будет сдан. Как известно, там у украинской стороны к настоящему моменту не просто нет никакого продвижения вперёд, на которое и Киев, и Запад рассчитывали, но и уже нет контроля над первой линией обороны. Российские войска подошли на расстояние менее 8 км к Купянску с севера, а также заняли более 270 кв. км территории западнее и северо-западнее Сватово.
Украинские военачальники на совещании со своими американскими «благодетелями» обозначали, что сухопутное командование «старается перебросить резервы под Купянск, чтобы сохранить контроль над городом». Одновременно с этим у американцев вновь запросили военную помощь, включая артиллерийские боеприпасы и ракетное вооружение. Было заявлено, что если резервы перебросить удастся, и если будут получены новые партии оружия, включая бронетехнику, то Купянск «отстоят».
Напомним, что к настоящему моменту полным ходом идёт принудительная эвакуация населения из Купянского района, включая территории самого Купянска – например, станции Купянск-Узловой, являющейся ключевой с точки зрения снабжения группировки ВСУ в Славянске и Краматорске.