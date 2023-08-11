Военное обозрение
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В ГШ ВСУ ищут способы имеющимися средствами отличать реальные пуски российских гиперзвуковых ракет от их имитации системами РЭБ

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В ГШ ВСУ ищут способы имеющимися средствами отличать реальные пуски российских гиперзвуковых ракет от их имитации системами РЭБ

В украинском генеральном штабе обсуждается вопрос, связанный с решением проблемы активности российских систем РЭБ не только на поле боя, но на других территориях. Актуализация этого вопроса связана с тем, что в последнее время украинские Воздушные силы выяснили следующий факт: российские системы РЭБ способны имитировать пуски ракет различного вида, а ЗРК ВСУ не способны такую имитацию распознавать.


Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», спикер ВС ВСУ Юрий Игнат признался в том, что РЛС зенитных ракетных комплексов принимают российские «обманки» за настоящие ракеты. Часто принимают за пуски гиперзвуковых «Кинжалов». Проблема для противника состоит в том, что сигнал с радара идёт на пусковую установку, а далее следует попытка перехватить цели. Но никакой физической цели нет – есть лишь её имитация. После применения ЗУР цель с экрана радара исчезает. Сначала следует эйфория ввиду того, что, вроде как, сбили гиперзвуковую ракету. Но потом...

Выясняется, что дорогостоящие американские, немецкие, итальянские и прочие противоракеты летят в пустоту вместе с сотнями миллионов долларов, на их производство и поставку потраченными.

В связи с этим ГШ ВСУ ищет варианты, как с помощью имеющихся средств отличить имитацию ракетных пусков от реальной ракетной атаки. Ведь если таких отличий РЛС ЗРК украинской армии не выявят и в дальнейшем, то система ПВО-ПРО продолжит бить «в молоко», обнуляя боекомплект, после чего по уже не защищённым объектам будут прилетать настоящие, «осязаемые», российские ракеты.

Пока ситуация такова, что поставленные ВСУ американские ЗРК Patriot не способны отличить реальный пуск того же «Кинжала» от имитации пуска, сгенерированной российской системой РЭБ.
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20 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 07:39
    +10
    Ну вот и ясненько как они умудрялись сбивать кинжалы, даже если наша ПВО-ПРО на это не способна.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:33
      0
      Было бы неплохо проводить эмитацию при помощи РЭБ массированного запуска КР,беспилотников и одновременно проводить атаку реальными КР и беспилотниками.Допустим сэмитировать атаку 1000 КР и беспилотников и в одной волне с этой эмитацией запустить около 100 реальных КР и БПЛА.Под прикрытием 10 эмитаций должен лететь один реальный БПЛА и тогда значительно возрастёт расход ракет ПВО,так как они вынужденны будут стрелять по всему что засекли так как не отличат реальные БПЛА,идущие в одной волне под прикрытием эмитаций РЭБ,от самих эмитаций.
      1. ZeeD
        ZeeD Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Было бы неплохо проводить эмитацию при помощи РЭБ


        Кто будет эмитентом?
        Нааерное ИМИТАЦИЯ )
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:56
          0
          Ну вы тут поняли всё сами.Поправили.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:39
    +8
    российские системы РЭБ способны имитировать пуски ракет различного вида, а ЗРК ВСУ не способны такую имитацию распознавать.
    Очередная зрада и опять подкралась от куда не ждали? И даже "Пэтриот" (!!!) различить не может, а до этого "сбивал" "Кинжалы" пачками. Бывает, привыкайте.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:47
      +5
      Да нехай "сбивают" и дальше. laughing
      Главное чтобы наши не мазали по их Пэтриотам.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    +3
    В ГШ ВСУ ищут способы имеющимися средствами отличать реальные пуски российских гиперзвуковых ракет от имитации системами РЭБ
    Умные, млин они там в их хенштабе! laughing Пусть плюнут на палец, и ловят им ветер.)) laughing
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:42
    +7
    Я старый уже, и нифига не понимаю. Почему информация, которая по уму должна быть под грифом совсекретно, свободно распространяется по миру? И эта статья далеко не единственный пример, инфа из генштабов о положении, движении войск и т. д. публикуется ежедневно. О tempora o mores.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:52
      +2
      Потому что этому секрету Полишинеля уже несколько месяцев и из утюгов наших партнёров тема обсосана уже со всех сторон.
      А мы безусловно желаем знать, где мы тесним ворога. На каких направлениях. Ведь сколько негатива было по поводу отчёта за прошедший день от нашего ГШ? Что только не наговорили о Конашенкове.
      Заметьте, ссылка на информацию не из наших источников. Тайна, есть тайна.
    2. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 08:01
      +3
      Цитата: БойКот
      Я старый уже, и нифига не понимаю. Почему информация, которая по уму должна быть под грифом совсекретно, свободно распространяется по миру? И эта статья далеко не единственный пример, инфа из генштабов о положении, движении войск и т. д. публикуется ежедневно. О tempora o mores.

      Потому что это фейк к сожалению. Я не великий знаток РЭБ, но вот если подумать про принцип радиолокации, особенно современной, с АФАР, то вообще не очень понятно как ее так надурить. Радар посылает свой импульс к цели и ловит отражение, по характеристикам которого уже считает координаты и скорость цели. И если теоретически, зная точное положение радара, заглушить его помехами вполне реально, то вот сымитировать ему сигнал - ну вот физически никак. К примеру расстояние до цели определяется временем возвращения сигнала, и как ни крути РЭБ, не получится установкой которая стоит дальше псевдо ракеты, прислать противнику на радар сигнал в нужное время - скорость света запрещает, это не говоря о времени на обработку. Почти та же проблема с допплеровским эффектом - чтоб его сымитировать надо знать точную частоту импульса радара, а она умеет меняться. И пока РЭБ поймает сигнал, выделит допустим несущую (та еще задачка), сгенерирует ответ со сдвигом частоты (еще круче задачка) и отправит его, задержка успешно укажет противнику что искомая ракета летит с луны и лететь ей еще неделю. А если предположить реальную цель - обманку с уголковыми отражателями, или еще что, то в такой цели, для гиперзвука, очень мало смысла. Ведь если что то способно достичь и поддерживать гиперзвук, сколь бы то ни было разумное время, то оно и стоит как слон, и само по себе гиперзвуковая ракета. Проще тогда вместо чудо отражателей туда заряд вкорячить... Так что рассуждающие про РЭБ украинцы судя по всему таким вот образом просто прикрывают собственную криворукость.
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: oleg123219307
        Ведь если что то способно достичь и поддерживать гиперзвук, сколь бы то ни было разумное время, то оно и стоит как слон, и само по себе гиперзвуковая ракета.

        Проблема для ПВО/ПРО в том, что они пока не могут фиксировать пуски " Кинжалов". Ракеты идут к цели на высотах слишком низких для ПРО и слишком высоких для ПВО. А для спутниковых систем обнаружения по факелу вспышки запускаемых ракет " Кинжалы" слишком "холодные". Эти ракеты можно обнаружить и теоретически сбить только при подлёте " Кинжала" к цели в момент его пикирования с маневрированием, когда скорость снижается до 2 махов.
        Хотя где то читал , что есть разработки для беспилотников, способных генерировать виртуальные образы ложных целей.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:50
    +1
    В ГШ ВСУ ищут способы имеющимися средствами отличать реальные пуски российских гиперзвуковых ракет от их имитации системами РЭБ

    ***
    — "По результатам,панове,по результатам!" ...
    ***
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:52
    +1
    После появления МИГ 31 в зоне ПВО бандерлогов ,начинаются реальные пуски у ПВОшников в штаны.
  7. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 08:17
    +1
    "Украинские ЗРК"- сборная тушёнка,,, а не украинские ЗРК laughing
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:21
    +2
    . В связи с этим ГШ ВСУ ищет варианты, как с помощью имеющихся средств отличить имитацию ракетных пусков от реальной ракетной атаки

    Это не ВСУ ищет как распознать реальную ракету, а НАТО.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:27
    0
    С ВСУ всё понятно- у НАТО ЗРК не той системы.А вот для НАТО это большой сюрприз.От которого у них "кипит" мозг и вырывает дно.У них теперь вопрос вопросов : А у русских нет " железяки" которая перед возможным ударом МБР устроит для американской системы ПРО параллельную реальность,атака НЛО из космоса.Оказываеься злой русский военный гений может всё что угодно летающее сэмитировать.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:28
    +1
    Походу, большая озабоченность у Пентагона.... Может и они нам такую "каку" будут подкидывать. Кто знает.
  11. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:28
    0
    Они правду от вымысла не могут отличить.
    Быль от вымысла.
    Какая уж тут борьба с "Кинжалами".
    Бред сивой кобылы.
    Да и только.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:32
    +1
    Актуализация этого вопроса связана с тем, что в последнее время украинские Воздушные силы выяснили следующий факт: российские системы РЭБ способны имитировать пуски ракет различного вида, а ЗРК ВСУ не способны такую имитацию распознавать.
    . Перегружать ПВО противника на ложные цели, заодно определять позиции систем ПВО. Дело нужное.
  13. Комментарий был удален.
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 09:05
      0
      Да педалик Клячко он лично сам всё сбил и сбивать будет.
      Там ужо самое лучшее ПВО в мире.
      Куев под защитой)))