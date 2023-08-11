Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров, не сумевших предотвратить обстрел со стороны ВСУ

2-й Западный окружной военный суд впервые рассмотрит уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства, возбужденное в отношении двух российских военнослужащих, не сумевших предотвратить обстрел со сторону ВСУ, что повлекло за собой тяжкие последствия, в том числе гибель людей. Разбирательство пройдет в закрытом режиме.
Хотя уголовное дело имеет гриф секретности, но на данный момент известно, что военная прокуратура выдвинула обвинение двум российским офицерам: подполковнику Анатолию Бондареву и майору Дмитрию Дмитракову, которые не смогли предотвратить ракетный обстрел своей части и склада боеприпасов в Белгородской области со стороны ВСУ 27 апреля 2022 года, что привело к гибели военнослужащих и уничтожению военной техники.
Как пишет "Коммерсант", офицерам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 340 (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Прокуратура уже завершила расследование и передала дело в суд, о дате рассмотрения пока информации нет. Оба офицера находятся под стражей.
Суть дела в том, что 27 апреля 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по селу Старая Нелидовка Белгородской области России, в результате чего были поражены склады вооружений, расположенные рядом с населенным пунктом. Гражданское население не пострадало, но результатом обстрела стала гибель 7 и ранения еще 43 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено 15 единиц военной техники, еще 30 получили различные повреждения. Общий ущерб оценен в 89 млн рублей. Следствие считает, что "внезапное нападение" врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. В общем, неправильно было организовано боевое дежурство.
Часть 2 ст. 340 предусматривает до 10 лет лишения свободы, нижний порог по данной статье в период военных действий предусматривает 5-летний срок наказания. Также прокуратура предъявила офицерам иск о возмещении ущерба на всю сумму.