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Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров, не сумевших предотвратить обстрел со стороны ВСУ

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Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух офицеров, не сумевших предотвратить обстрел со стороны ВСУ

2-й Западный окружной военный суд впервые рассмотрит уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства, возбужденное в отношении двух российских военнослужащих, не сумевших предотвратить обстрел со сторону ВСУ, что повлекло за собой тяжкие последствия, в том числе гибель людей. Разбирательство пройдет в закрытом режиме.


Хотя уголовное дело имеет гриф секретности, но на данный момент известно, что военная прокуратура выдвинула обвинение двум российским офицерам: подполковнику Анатолию Бондареву и майору Дмитрию Дмитракову, которые не смогли предотвратить ракетный обстрел своей части и склада боеприпасов в Белгородской области со стороны ВСУ 27 апреля 2022 года, что привело к гибели военнослужащих и уничтожению военной техники.

Как пишет "Коммерсант", офицерам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 340 (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Прокуратура уже завершила расследование и передала дело в суд, о дате рассмотрения пока информации нет. Оба офицера находятся под стражей.

Суть дела в том, что 27 апреля 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по селу Старая Нелидовка Белгородской области России, в результате чего были поражены склады вооружений, расположенные рядом с населенным пунктом. Гражданское население не пострадало, но результатом обстрела стала гибель 7 и ранения еще 43 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено 15 единиц военной техники, еще 30 получили различные повреждения. Общий ущерб оценен в 89 млн рублей. Следствие считает, что "внезапное нападение" врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. В общем, неправильно было организовано боевое дежурство.

Часть 2 ст. 340 предусматривает до 10 лет лишения свободы, нижний порог по данной статье в период военных действий предусматривает 5-летний срок наказания. Также прокуратура предъявила офицерам иск о возмещении ущерба на всю сумму.
Использованы фотографии:
https://vk.com/public218246142
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38 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:56
    +3
    По простому это звучит как "дежурство было только на бумаге в отчёте наверх"? Хм, 27 апреля 2022 года, это только начался идиотизм. Тогда понятно, они возможно думали про "крымский вариант" и не чесались со службой. Ну не фартануло им.
    Я то было подумал это из недавнего какого, когда все уже на стрёме и бдят.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:25
      +4
      Варианты....
      ... лица ответственные не выполнили мероприятия, которые они обязаны были выполнять, которые были предписаны руководящими документами.
      ... не выполнили то, мы сами не знаем чего, но все равно ты виноват... т. е. назначили крайних.
      Что именно произошло... как бы следствие должно разобраться, но... будем посмотреть.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:34
      -2
      Ну не фартануло им.

      Крайними их сделали.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:49
        +5
        Не факт... у нас что, бардака, расхлябонности на низовом уровне совсем нет?
        Надо быть в теме, что б обоснованно кого то обвинять.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:51
      +3
      А сколько их таких случаев было! И их число продолжает рости. Несмотря на постоянные разговоры и предупреждения о том, что надо рассредоточить личный состав и хранить технику и боеприпасы как можно меньшим объемом, мы регулярно в сводках видим удары хохла по нашим складам, где эти правила никто не соблюдает...
    4. Zug
      Zug Сегодня, 09:16
      0
      А ракетки будут грудью ловить? Или подполковник должен своей властью часть передислоцировать?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:22
        +3
        Вопрос... а вы знаете, какие команды, предписания получал подполковник? Выполнялись ли они, каким образом?
        А так, самодеятельность в армии не приветствуется, но победителей НЕ СУДЯТ!!! Могли и сами дотумксть, что и как сделать, что б сохранить то, за что отвечаешь.
        В общем, простого ответа на вопросы нет, надо точно знать, что и как было сделано или не сделано.
  2. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 07:58
    -5
    что-то ущерб какой-то пустяшный, опечатка наверное
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 08:05
    +31
    Когда начнут судить любителей устраивать построения личного состава на линии фронта?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:35
      +5
      Никогда.
      Генералы, а особенно будущие маршалы, неподсудны.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:06
    +8
    Начало СВО изобиловало тактическими просчётами и ошибками. Вероятно, в самой стратегии проведения имелись недопустимая самоуверенность и разгильдяйство.
    Вот только нельзя скатываться до принципов: «бей своих, чтобы чужие боялись» и поисков стрелочников.
    В ходе проведения СВО выявлено много подводных камней и оставшихся без ответов «интересных вопросов».
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:23
      +10
      Все дело в том,что изначально военное и политическое руководство не расчитывало на полноценную войну.Поддались на тезисы вышедших в тираж эксов со вна..А так да,пофигизм,разоильдяйство привело к многочисленным жертвам.Да и людям не обьяснили,мы идем воевать с подготовленным,вооруженным,мотивированным врагом
  5. BAI
    BAI Сегодня, 08:08
    +2
    1. Чем то напоминает анекдот (по поводу возмещения ушерба):"Теперь я понимаю, почему капитаны предпочитат тонуть вместе с кораблем".
    2. Ущерб не очень велик. 45 единиц техники + боеприпасы. Имущество БУ?
  6. Pivot
    Pivot Сегодня, 08:08
    +7
    Очередные отпущения. Чем им прикрывать часть, у них даже массети нет, а тут про ПВО говорят.
  7. Elektric
    Elektric Сегодня, 08:09
    +2
    Вообще то, если отсутствовало какое либо оповещение о точном направлении удара и его характеристиках, снаряд, ракета или дрон, как можно отреагировать? Это получается из той оперы, иди туда, не знаю куда, возьми то не знаю что?
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:09
    +20
    Ну, конечно! Подполковник и майор во всем виноваты! Нашли стрелочников, что бы оправдать вышестоящих в бездарности?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:17
    +5
    Вопрос, вопрос и опять вопрос???
    У нас нарушение где, в основном... в головах лиц несущих персональную ответственность ил сама система не выработала правильный алгоритм действий, мер, эффективного противодействия различным, РЕАЛЬНЫМ УГРОЗАМ... т. е. была ли команда, методика, список мероприятий противодействия УГРОЗАМ, которые данные офицеры не выполнили???
  10. Stoler
    Stoler Сегодня, 08:18
    +13
    Вот это ход! Теперь ЛЮБОГО военнослужащего можно будет посадить с этой формулировкой!!!Обстреляли твой окоп- в тюрьму! Обстреляли склад- в тюрьму! Корабль,аэродром,казарму и тд и тп.? request Интересно кого за Крымский мост и Кремль сажать? laughing
    1. barclay
      barclay Сегодня, 09:51
      0
      А кого за крейсер "Москва"?
      А кого за БДК, стоящий у причала?
      Там, видимо ущерба побольше случилось. Никто ничего про посадки во флоте не слышал?
  11. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 08:19
    +13
    Я бы предложил воздержаться от суждений. Может быть, там поиск виноватых в чистом виде. А может, было допущено откровенное разгильдяйство. Ситуация однозначно неприятная, но мы ничего о ней не знаем
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:38
      0
      Ситуация однозначно неприятная, но мы ничего о ней не знаем

      Сдаётся мне, что описанная ситуация из неприятных самая безобидная.
      Ниже Грац напомнил о гораздо более серьёзных.
  12. Грац
    Грац Сегодня, 08:27
    +12
    ну раз начали судить этих, судите тогда и других с просчетами принёсшими ещё больше погибших и потерь в технике, вспомнить ту переправу у Белогоровки, где под 78-79 единиц техники было уничтожено,если так посчитать то там легла вся батальонно-тактическая группа, тогда надо судить тех кто отправил колонну танков и бмп где её размотали артой, там вроде тоже техники было побито 20-30 единиц и наверняка много потерь среди личного состава было, надо судить тех кто поселил в одном месте сотни мобилизованных по которым был нанесен удар.Вспоминаю фото вроде из Бучи где в населенном пункте была сожжена куча нашей техники расположенная колонной на дороге, и таких событий с развиздяйством наверняка много если покопать
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:05
      +1
      Ну если ещё и других начать судить, то тогда можно дойти и до тестя блогера. И выяснится, что за последние 10 лет было целенаправленное снижение боеготовности Армии России.
    2. Vall4
      Vall4 Сегодня, 09:28
      0
      Под Белогоровкой и наша и украинская бронетехника у переправы.
      Все смешалось .
      Но
      Переправу раз 5-ь наводили в одном и том же месте , с предсказуемым результатом, продолжают рукойводить без последствий .
      Ну , как под Угледаром и Павловкой .
  13. Комментарий был удален.
  14. Джексон
    Джексон Сегодня, 08:42
    +3
    Хотелось бы услышать о рассмотрении уголовного дела о начальном периоде сво... Когда войска шли растянутыми колоннами на Киев, а их тылы в это время кошмарили ВСУ. Когда от Харькова и Купянска наши очень быстро откатывались, зачастую бросая технику на радость врагу. Кто за это ответит?
  15. Андрей НМ
    Андрей НМ Сегодня, 08:44
    +1
    Будут ли судить тех, кто не сумел предотвратить отступление под Харьковом, оставление Херсона, разрушение Антоновского моста, Крымского моста, обстрелы приграничных областей и т.д.? А также допустивших ошибки при планировании и проведении СВО? Вопрос из той же оперы - а за ПД-50 уже кто-то ответил? А за Саяно-Шушенскую ГЭС? Внизу стрелочников всегда легче найти...
  16. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 08:50
    0
    похоже на то ,что руководство хочет показать- ошибки проанализированы, выводы делаются, виновные наказываются , началась охота на стрелочников
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:51
    +4
    Уровень принятия решения о прикрытии системой ПВО объекта минимум штаб округа. Странно что до сих пор многим чиновникам из МО РФ не предъявлены обвинения за просчёты при планировании СВО повлекшие за собой многочисленные жертвы среди военнослужащих Вооружённыз Сил Российской Федерации и мирного населения Российской Федерации при ракетно-артиллерийских обстрелах, а также нанесения ущерба гражданской инфраструктуре областей Российской Федерации граничащих с г-вом Украина . Не говоря о качественно проведённых "фестивалях" танкового биатлона и показных учениях для репортёров из телеканала "Звезда" и многочисленных зарубежных гостях пиршеств организованных по завершении зрелищных выступлений... request
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:28
      0
      граничащих с г-вом Украина

      Правильно прочитал...
      граничащих с говном Украина? laughing
    2. d1975
      d1975 Сегодня, 09:35
      -1
      И я о том же , расформировать ПВ это ли не бред или того хуже .
  18. r5555
    r5555 Сегодня, 09:02
    0
    С полкашей начали, ну это лучше чем ничего. Когда до генералов и маршалов доберёмся ?
  19. Евлох
    Евлох Сегодня, 09:18
    0
    Неспешный суд у нас, хоть и ВОЕННЫЙ....
  20. Vall4
    Vall4 Сегодня, 09:20
    -1
    Ну
    Как бы помягше , на наши налоги , Шойгу с Герасимовым что то не очень шевелятся.
    А, должны были.
    На миллиарды или триллион?
  21. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 09:32
    -1
    А куда делись 1,5 миллиона комплектов формы и прочие "невинные шалости" военный суд не хочет рассмотреть ?
  22. d1975
    d1975 Сегодня, 09:34
    -1
    Это просто бред ,для начала СВО надо было сделать проверку инспекционную приграничных частей ,,скрытно и секретно ,вынести вердикт ,устранить недочёты и т д и т п , а это просто Козлов ищут отпущения . В Макеевке когда располагу долбанул кто виноват ? А через 40 минут притело по спасателям ? Спала дают ,учат ,исправляют ,а потом наказывают . Или 24.06.23. случайно произошло ? Тогда и МО можно такое предъявить , сами понимаете что и за что . Ещё раз - это бред .
  23. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:45
    0
    Граждане судьи, тут должна быть и непрерывная череда судебных гражданских процессов в отношении нападающих, оскорбляющих ветеранов СВО а так же судей и следователей, выносящих сверхмягкие им приговоры, являясь, по всей видимости идеологическими сторонниками подсудимых. Проблема явно системная, уже третий случай подряд, с разных регионов, даже с фронта бойцы вынуждены были обратиться.. боюсь что в пустоту. Гарант дожевался солому с разделением властей. Хорошо же известно, какую позицию заняло адвокатское сообщество в отношении СВО с самого ее начала. Вот ягодки пошли.
  24. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:50
    0
    Неплохо бы увидеть суд над допустившими критические ошибки в планировании самой СВО, начиная с политических, заканчивая военными, т.к. благодаря им укрорейх вместо джавелинов получит таурус и атакмс в ближайшее время, что может повлечь взрывы по разным удаленным регионам.
  25. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 09:51
    0
    Вопрос, а почему не судят за хищения военного имущества друзей шойгу, путена?
    Что дело пустяковое?
    Тут крайних сразу нашли. А тех попрятали. Скоты.