Запад усиленно ищет виноватого в провале контрнаступления

В среде западных и особенно американских военных экспертов и аналитиков всё чаще и чаще транслируется мнение о том, что летнее контрнаступление ВСУ плавно перейдёт в осеннее наступление, а затем в зимнюю «спячку» украинских подразделений на ЛБС. Проще говоря, военные аналитики потеряли веру в боевые возможности ВСУ.
При этом там не отрицают того факта, что украинцы дерутся отчаянно. Некоторые даже признают то, что американская армия в таких условиях просто бежала бы с поля боя. Современная военная доктрина Запада не предусматривает ведения боевых действий без использования всего спектра вооружения. То, что демонстрируют ВСУ своими «мясными штурмами», вызывает ужас в головах западных военных.
Естественно, в большинстве сообществ идёт поиск причин провалов ВСУ. Не секрет, что европейцы и американцы точно так же «патриотичны» по отношению к своей военной технике и вооружению, как и мы. У них всё лучше, чем у нас. Как когда-то, до начала СВО было у нас.
Наиболее распространённое мнение на сегодня – это экономическое могущество России, которое даёт России возможности тратить в разы больше средств на оборонку. Буквально вчера, в разговоре с одним из таких аналитиков, я привёл две цифры из выступления нашего министра обороны Сергея Шойгу. Эффект был сродни взрыву боеприпаса большой мощности…
Напомню, что сказал Шойгу. В принципе, ничего ранее не известного. Эти цифры многие слышали неоднократно, но особого внимания не обращали. Итак, за полтора года Украина получила военную помощь на сумму $160 млрд. Для тех, кому интересно, посмотрите военный бюджет России на 2022-2023 годы. Ох и удивитесь. Наш военный бюджет за два года меньше!
Кстати, это я написал для тех, кто очень часто обыгрывает эту тему в своих комментариях. Что-нибудь вроде «вторая армия мира не может победить микроармию Украины». Как мы интересно «видим». $6 млрд военного бюджета Украины видим, а военную помощь нет. Да не с ВСУ мы дерёмся, а с глобальным Западом. Мы дерёмся за Украину на территории Украины. Как бы пафосно это ни звучало.
И вторая цифра из того же выступления министра обороны России. Тоже для тех, кто частенько пишет о том, зачем Лукашенко нагнетает обстановку в Белоруссии по поводу увеличения опасности начала военного конфликта с сопредельными государствами. Опять ничего секретного. Просто цифры, на которые стоит смотреть в сравнении…
Итак, по поводу белорусского президента и его «трусости». Но для начала попрошу вспомнить количество личного состава российской группировки на начало СВО. Это, по некоторым данным, порядка 220 тысяч человек. А теперь цифра от Сергея Шойгу. В Польше, Латвии и Литве сосредоточена группировка численностью в 360 тысяч человек!
Ну и как? Паникер белорусский президент или смотрит реально на существующую опасность? Тот же «Вагнер» нужен Белоруссии или это так, от страха? И ТЯО от страха. Соседи-то мирные люди. Да и «огромная» белорусская армия (менее 50 тыс. чел.) вполне способна сдержать эту «небольшую» группировку соседей.
Но вернёмся к американцу. Удар он выдержал. С цифрами согласился. Но на вопрос о причинах поражений ВСУ ответа так и не нашлось. Дискуссия зашла в тупик…
Тупые украинские солдаты необучаемы, а генералы остались Homo sovieticus
Наиболее популярная версия провала контрнаступления ВСУ – это тупость украинцев. Их необучаемость в большинстве своём. Большинство специалистов на Западе уверены в том, что именно западный подход к теории современной войны единственно правильный. Именно западная военная мысль наиболее прогрессивная.
Основа для таких рассуждений понятна. ВСУ сегодня оснащены и обучены работе с НАТОвской военной техникой и вооружением, именно поэтому и проходят обучение с инструкторами альянса или вообще на базах блока. По мнению американца, именно техника и вооружение диктуют «боевой стиль» работы бойцов. Вот что пишет, например, Times по этому вопросу:
«Украинская армия на данный момент отказалась от американских методов ведения боя и вернулась к тактике, которую она знает лучше всего.»
Запад признаёт тот факт, что на самом деле ни один военнослужащий глобальной западной армии никогда не участвовал в войне, хоть чем-то похожей на ту, что сегодня идёт на Украине.
Все войны после Второй мировой схожи между собой тем, что они проводились при огромном превосходстве западной или американской армии по всем пунктам. От наземной техники и вооружения до тотального превосходства в воздухе и на море. Вот цитата одного из американских специалистов, Дэвиса Эллисона:
«Ни один из ныне живущих военнослужащих вооруженных сил НАТО не участвовал в боях, близких к тому, что пережили украинцы за последние 18 месяцев.»
В целом же, понимания того, почему не работает западная стратегия и тактика, у аналитиков нет. Есть поиск виноватого. Естественно, виноватыми являются украинцы. Виноваты в том, что слишком хорошо знают советскую тактику. Виноваты в том, что плохо учились на базах НАТО. Виноваты в том, что «неправильно используют» западное оружие.
Правда, есть и нюансы, связанные с теми, кто обучает солдат ВСУ. В частности, главной претензией к ним американцы называют... сохранение самой структуры украинской армии! То есть структура деления на подразделения, части, соединения и т. д. мешает «правильно, по-американски» воевать.
С моей точки зрения, это выглядит довольно забавно. Структура подразделений ССО против мотопехоты и прочих полноценных сухопутных подразделений. Такое противостояние явно не в пользу ССО. Современная война – это не атаки в штыковую, не разведвыходы в глубокий тыл, даже не позиционные бои, когда противник буквально в десятках метров от вашего окопа.
Такое действительно бывает время от времени. Но так работают «штучные» подразделения. ДРГ, штурмовые части и некоторые другие. Остальные ведут боевые действия дистанционно. Я недавно разговаривал с боевым офицером, дважды награждённым и довольно известным. По его словам, за более чем полтора года войны он ни разу не видел живьём украинского солдата.
«Дали координаты, произвел пуск, подтвердили попадание… Ракеты видел, снаряды видел, дроны видел, даже самолеты пару раз видел, а солдат нет... Работаю не со снайперской винтовкой, сам понимаешь...»
Ну и ещё одна претензия к украинцам. Генералы ВСУ не способны усвоить западную военную мысль. Они закостенели и действуют в соответствии с теми догмами, которые им вбили в головы ещё в советских военных училищах.
Мне тоже стало интересно, в большинстве своём украинские командиры, от батальонного звена и выше, это относительно молодые офицеры, которые воюют уже по несколько лет и имеют достаточный боевой опыт. Да и обучались они не в советских военных училищах, а в постсоветских, когда туда уже проникли элементы западной тактики и стратегии.
Мне кажется, отказ от западной тактики – это как раз результат наличия боевого опыта. Тактика, разработанная в условиях мирного времени, когда вы думаете не только за себя, но и за противника, почти всегда натыкается на какие-то нестандартные, неучтённые ранее факторы. Что почти всегда приводит к поражению.
Ну и последняя, из заслуживающих внимания версия провала контрнаступления. Это то, что постоянно озвучивает Киев. Мало вооружения, мало боеприпасов, нет самолётов, мало снарядов. Мало всего. Разница, да и то совсем незаметная простому обывателю, американской точки зрения от украинской заключается в вере в могущество западных систем над советскими. Парадокс, но украинцы меньше в это верят, чем те же американцы…
В заключение этой части разговора хочу высказать крамольную для янки мысль. Мне кажется, что для понимания современной войны нужно не украинцев возить в Европу и США на военные базы НАТО и американской армии, а наоборот, солдат и офицеров западных армий должны обучать инструкторы-украинцы.
Что стоит ожидать в ближайшем будущем?
Естественно, все эти разговоры, встречи, обмен мнениями проводятся не для галочки. Это мозговой штурм, призванный найти решение проблемы украинской армии. Да и западной тоже. Найти причины неудач для того, чтобы найти способ противодействия. Вот задача таких мероприятий. Что же, попробуем и мы предсказать развитие событий в ближайшем будущем.
По некоторым данным, решение Германии о передаче крылатых ракет воздушного базирования Taurus будет принято в ближайшую неделю. Параллельно с этим решением США начнут поставки Украине крылатых ракет «ATACAM» для РСЗО «Хаймарс». Всё будет сделано в уже традиционном для американцев стиле. Сначала поставки, затем заявление об их начале.
О чём это может говорить? Прежде всего о том, что Запад принял точку зрения Киева. Победить русских на поле боя не удалось, значит, необходимо усилить обстрелы глубоких тылов по той же схеме, как обстреливаются города Донбасса и других российских территорий. Главное, чтобы долетело и взорвалось. Куда попало не важно.
Значит, следует ожидать увеличение поставок дронов. У меня нет сведений о каких-то договорённостях по этому вопросу. Просто есть уверенность, что для проведения террористических актов в глубине России одними ракетами не обойтись. Где-то я прочитал даже новый термин, точнее, старый новый термин – воздушный терроризм. Полностью согласен с автором этого термина.
Как новые поставки усилят ВСУ? Вопрос интересный и требующий отдельного разъяснения. Мы помним первоначальное применение систем «Хаймарс». Точнее, помним их эффективность на первом этапе. Сегодня многие об этом подзабыли. Оно и понятно, пакет из 12 ракет сбивают уже существующие системы ПВО с вероятностью 80-90 %.
А что будет, если залп будет включать 20, 30 или даже 40 ракет одновременно? Кто-то может ответить на этот вопрос? Опыта борьбы с таким массированным обстрелом у нас нет! Но если пользоваться уже имеющимися наработками, нам необходимо срочно увеличивать ПВО как минимум в два раза. Особенно на опасных направлениях. Это же касается и средств РЭБ.
Не следует забывать и о том, что кроме «ATACAM» и «Taurus» есть ещё французские «Скальпы», которые по опять же пока не подтверждённым сведениям как-то приспособили к пускам с установок, оставшихся от «Точки-У», есть и «Сторм Шэдоу». Плюс какие-то копии производства других стран…
Как быть с оборудованными под пуски западных ракет бомбардировщиками СУ-24? Пока что я не вижу успехов в их «отлове» и уничтожении. По моему мнению, это обусловлено в первую очередь тем, что в случае опасности эти самолёты, вероятно, перебрасываются в Польшу или в какую-нибудь другую страну. Это не утверждение, это предположение.
Но именно из этого предположения вытекает архиважное решение, которое необходимо было принять ещё «вчера». Самое лучшее ПВО не гарантирует 100 %-го результата. А вот уничтожение ракет в процессе логистики может такой результат гарантировать. Нет самолётов – нет пусков ракет воздушного базирования. Нет ракет – нет пусков ракет наземного или морского базирования. Нужно политическое решение!
Для закрепления материала приведу ещё одну цифру. По оценкам наших специалистов, количество ракет, которые в ближайшие месяцы будут доставлены на Украину, варьируется от 200 до 400 единиц. Понятно, что кто-то сейчас скажет о том, что они никак не изменят ситуацию на фронте. Согласен. А сколько попаданий будет по нашим объектам даже при самой оптимистичной оценке?
И небольшое заключение
То, о чём сегодня думают специалисты и у нас, и у противника, это всего лишь «удары по хвосту». Они думают, как нейтрализовать нас. Мы – как нейтрализовать их. Проще говоря, и мы, и они думаем о продолжении войны. Не о том, как вынудить Зеленского капитулировать, а о том, чтобы насести урон противнику и не получить ответку.
Я понимаю, что большая политика – дело сложное и для большинства совершенно не понятное. Я рассуждаю чисто как человек, немного понимающий в делах военных. Провал украинского наступления очевиден. И уже сегодня вполне понятна будущая стратегия Украины. Затягивание войны в режим «истощение противника». Украина надеется на ресурсы Запада и ограниченность наших ресурсов.
Отсюда, пора заканчивать с этой тягомотиной и провести реальное стратегическое наступление. Причём наступление не в том виде, которое практикует ВСУ, а в современном формате с использованием всех ресурсов и возможностей армии и флота. Но это, наверное, самая эффективная мера для «охлаждения» горячих черепов их Киева. На Вашингтон и Брюссель она мало подействует.
Для того, чтобы угомонить «пылкие сердца натовских военных», нам необходимо идти и на более радикальные шаги. Мы столько раз говорили и писали о том, что Запад подводит нас к мировой войне, что даже у самых миролюбивых россиян появился вопрос о том, почему же мы молчим.
Не пора ли высказаться более радикально? Не пора ли объявить участниками войны те страны, которые поставляют, в частности, ракеты средней дальности? Чтобы стало понятно, что инфраструктура этих стран становится законной целью для нас. Не только та, что непосредственно связана с поставками, а вся. Думаю, такое предупреждение подействует лучше объявления очередных «красных чёрточек», которые нельзя переходить...