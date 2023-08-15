Запад усиленно ищет виноватого в провале контрнаступления

Тупые украинские солдаты необучаемы, а генералы остались Homo sovieticus

«Украинская армия на данный момент отказалась от американских методов ведения боя и вернулась к тактике, которую она знает лучше всего.»

«Ни один из ныне живущих военнослужащих вооруженных сил НАТО не участвовал в боях, близких к тому, что пережили украинцы за последние 18 месяцев.»

«Дали координаты, произвел пуск, подтвердили попадание… Ракеты видел, снаряды видел, дроны видел, даже самолеты пару раз видел, а солдат нет... Работаю не со снайперской винтовкой, сам понимаешь...»

Что стоит ожидать в ближайшем будущем?

И небольшое заключение