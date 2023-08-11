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Украинские медиа: Офис Зеленского ищет кандидатов на пост министра обороны взамен Резникова

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Украинские медиа: Офис Зеленского ищет кандидатов на пост министра обороны взамен Резникова

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников в скором времени покинет этот пост, офис Зеленского уже ищет замену проворовавшемуся министру. Как пишут украинские медиа, на снятии Резникова настояли США в связи с небывалым уровнем коррупции в украинском Минобороны. Вопрос ребром был поставлен в ходе обсуждения последнего пакета военной помощи.


Вопрос с освобождением Резникова от занимаемой должности буквально витал в воздухе после череды коррупционных скандалов в связи со вскрытыми схемами по закупке продуктов, обмундирования и вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Однако главе офиса Зеленского Ермаку удалось отстоять министра, отдав на откуп правоохранителям несколько чиновников низшего ранга, якобы виновных в случившемся.

Однако, по данным все тех же украинских ресурсов, США сумели продавить Киев и настоять на снятии Резникова с должности, Вашингтону не нужны коррупционные скандалы в армии Украины на фоне заявлений, что все американские средства идут исключительно на помощь Украине в противостоянии "агрессивной России".

Как пишет "Украинская правда", офис Зеленского в срочном порядке ищет кандидатов на замену Резникову также из числа гражданских, военных к креслу министра решено не допускать. На данный момент рассматриваются кандидатуры министра по восстановлению Украины Александра Кубракова, а также министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Оба являются креатурами Ермака, возглавляющего офис Зеленского.

Сам Резников свою возможную отставку никак не комментирует, но ранее заявил, что хотел бы занять кресло министра юстиции. Однако, судя по появившейся информации, более реальное предложение, которое светит министру - это отправиться послом в Великобританию. Отметим, что пока никаких официальных сообщений на эту тему не было.
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24 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:27
    +7
    Украинские медиа: Офис Зеленского ищет кандидатов на пост министра обороны взамен Резникова


    Обьявление уже напечатали?Телефон оставили куда звонить претендентам на вакансию?
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 08:30
      +3
      После меня будете! Я тоже хочу поворовать такими масштабами.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:47
      +1
      Объявление напечатали, только фамилия не Резников, а Зеленский в тексте...
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 09:37
      0
      Огласите весь список требований к кандидату,пожалуйста.
      Кандминимум:
      1.Шановні претенденти, хто з вас досконало знає українську мову?
      2.Имеет гражданство США.или британское.или хотя бы израильское.Ну гражданство Украины разумеется.
      3.У кого Ермак кум,сват,брат.Или "партнер".
  2. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 08:28
    +4
    А как менять-то будут? Кастинг будут проводить?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +4
    Резникова снимают не за кражу денег из бюджета ,а за жадность
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:43
      +2
      Кража денег из бюджета там(и не только)-деяние рядовое и обычно поощряемое...А вот Жадность..Это может стать статьей УК..А как же-делится надо
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:30
    +2
    Украинские медиа: Офис Зеленского ищет кандидатов на пост министра обороны взамен Резникова
    . Да зелебобики всегда, что то, ищут... а когда не ищут, то ходят выпрашивать, всякое разное.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    +2
    Резников забыл с семейкой Байденов делиться,те в США неприкосаемые. Так бы и сидел в министрах.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:32
    +2
    Объявят конкурс на формирование резерва министров обороны, президентов.
  7. beybender
    beybender Сегодня, 08:34
    -4
    Так пускай Амеры настоят чтобы в России экономический блок поменяли , а то в 5- й экономике бакс уже 97 !!!
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:40
    +1
    Офис Зеленского ищет кандидатов на пост министра обороны взамен Резникова

    ***
    — Второго такого фигляра трудно найти ...



    ***
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:47
      0
      Ну почему же, у них есть опыт деградации в своем МИДе......, каждый последующий "веселее" своего предшественника.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:41
    +1
    Этот « небывалый уровень коррупции» везде, где появляются укры. Мы это уже проходили. А американцы в этом вопросе « открыли Америку». Наивные.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:44
    +2
    Нормально. Этот маланец свою программу выполнил - денег натырил немеряно, бандерлогов отправил в утиль немеряно. На исторической родине примут с раскрытыми объятиями.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:52
    +1
    на снятии Резникова настояли США в связи с небывалым уровнем коррупции в украинском Минобороны
    Не помогла вечная улыбка до ушей и желание обниматься на встречах с представителями НАТО (без мыла влезть). Но за время в кресле министра на "хлеб с маслом и икрой" подзаработал и это для него главное. Теперь метит в министры юстиции, место тоже хлебное. Киевские чиновники живут своей жизнью полной забот о безбедном существовании.
  12. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:57
    +1
    военных к креслу министра решено не допускать.)-Надо им на этот пост искать кандидатуру из гинекологов,проктологов.
  13. flSergius
    flSergius Сегодня, 09:00
    +3
    С другой стороны: они меняют некачественного чиновника, пусть даже в результате критики хозяев, а не граждан. А у нас? Каста неприкасаемых друзей.
  14. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 09:12
    +1
    Я предлагаю Арестовича*, потому что он балабол, лучший в мире! И поди-ка, в военном деле ничего не смыслит! yes
    ________________________________________
    * Экстремист и террорист, деятельность в РФ запрещена.
  15. Rage66
    Rage66 Сегодня, 09:12
    +1
    А оклад какой будет? Или там сдельщина? what
  16. HAM
    HAM Сегодня, 09:21
    +1
    Даёшь Ганну Маляр в министры-- вроде женщина,англоукраинка,без своих мозгов,ворует мало (пока),врёт много,в танк ещё влезет....по всем параметрам -министр обороны......
  17. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:27
    +2
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации. Надо бабу. Или трансгендера...
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    +1
    Как пишет "Украинская правда", офис Зеленского в срочном порядке ищет кандидатов на замену Резникову также из числа гражданских, военных к креслу министра решено не допускать.
    В укрорейхе идёт ротация - дебила на дебилу!
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:46
    0
    Резников свою возможную отставку никак не комментирует, но ранее заявил, что хотел бы занять кресло министра юстиции. Однако, судя по появившейся информации, более реальное предложение, которое светит министру - это отправиться послом в Великобританию.

    Министр юстиции... посол в Великобритании...
    Странные перспективы для проворовавшегося министра. А вариант того, чтобы пойти по этапу за воровство государственных средств в особо крупных масштабах - на Украине вообще не рассматривается???