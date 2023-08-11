Украинские медиа: Офис Зеленского ищет кандидатов на пост министра обороны взамен Резникова

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников в скором времени покинет этот пост, офис Зеленского уже ищет замену проворовавшемуся министру. Как пишут украинские медиа, на снятии Резникова настояли США в связи с небывалым уровнем коррупции в украинском Минобороны. Вопрос ребром был поставлен в ходе обсуждения последнего пакета военной помощи.Вопрос с освобождением Резникова от занимаемой должности буквально витал в воздухе после череды коррупционных скандалов в связи со вскрытыми схемами по закупке продуктов, обмундирования и вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Однако главе офиса Зеленского Ермаку удалось отстоять министра, отдав на откуп правоохранителям несколько чиновников низшего ранга, якобы виновных в случившемся.Однако, по данным все тех же украинских ресурсов, США сумели продавить Киев и настоять на снятии Резникова с должности, Вашингтону не нужны коррупционные скандалы в армии Украины на фоне заявлений, что все американские средства идут исключительно на помощь Украине в противостоянии "агрессивной России".Как пишет "Украинская правда", офис Зеленского в срочном порядке ищет кандидатов на замену Резникову также из числа гражданских, военных к креслу министра решено не допускать. На данный момент рассматриваются кандидатуры министра по восстановлению Украины Александра Кубракова, а также министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Оба являются креатурами Ермака, возглавляющего офис Зеленского.Сам Резников свою возможную отставку никак не комментирует, но ранее заявил, что хотел бы занять кресло министра юстиции. Однако, судя по появившейся информации, более реальное предложение, которое светит министру - это отправиться послом в Великобританию. Отметим, что пока никаких официальных сообщений на эту тему не было.