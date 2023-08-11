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В Пентагоне заявили о наращивании выпуска 155-мм артиллерийских снарядов для Украины

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В Пентагоне заявили о наращивании выпуска 155-мм артиллерийских снарядов для Украины

Соединенные Штаты почти вдвое увеличили выпуск артиллерийских снарядов калибра 155-мм и намерены в дальнейшем только наращивать темпы производства необходимых Украине боеприпасов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.


Выступая на очередном брифинге, посвященном Украине, бригадный генерал ответил на ряд вопросов, в том числе и о нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ. По его словам, США решают эту проблему, в последнее время выпуск боеприпасов калибра 155 мм увеличен практически вдвое и останавливаться на этом Пентагон не намерен. В планах еще более заметное увеличение производства снарядов. И все ради Украины.

Мы также обеспечили быстрое наращивание производства снарядов - с 14 тыс. в месяц по состоянию на февраль 2022 года до примерно 24 тыс. в месяц в настоящее время. Мы планируем выйти на уровень, превышающий 80 тыс. в месяц, в ближайший год

- заявил Райдер добавив, что на сегодняшний день США поставили Украине свыше 2 млн. артиллерийских боеприпасов.

Также представитель Пентагона повторил мантру о "непоколебимой поддержке" Украины до полной победы в войне с Россией, а также продолжающихся поставках оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что заявленные объемы производства артиллерийских снарядов большими только кажутся. Даже при выпуске 24 тысяч боеприпасов в месяц покрыть дефицит снарядов ВСУ США не смогут. Во-первых, не все выпущенные снаряды будут отправлены на Украину, собственные арсеналы армии США также пусты. Во-вторых, даже 24 тысячи снарядов для Киева мало, так как их расход составляет несколько тысяч в день. Конечно, имеется еще и Европа, но у нее те же проблемы: невозможность развернуть нормальное производство и пустые арсеналы.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:58
    +3
    Да это понятно,что будут наращивать.Просто нужно было время для развертывания производства.Технические и финансовые возможности у них есть
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:01
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Да это понятно,что будут наращивать.Просто нужно было время для развертывания производства.Технические и финансовые возможности у них есть

      Новые пойдут на склады. Просто по мере роста выпуска, США сможет спокойнее передавать боеаприпасы .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    +2
    даже 24 тысячи снарядов для Киева мало, так как их расход составляет несколько тысяч в день
    "Бочка" действительно оказалась бездонной.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 09:47
      0
      "Бочка" действительно оказалась бездонной.
      Объективно это слезы и жесткая экономия. В Северодонецкой операции мы выстреливали в определенные дни 100 тысяч в сутки.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:05
    +1
    Наган hi .наверно в курсе что такое построить завод в США- весь вопрос в земле,при продаже земли под производство чувство патриотизма в США пропадает.А так нормальный такой расход по " взрослому" 20 000 снарядов ×30 дней = США пилить ещё и пилить.
    1. Зуек
      Зуек Сегодня, 09:34
      0
      Почти всё, что сейчас вводится в строй - это не строительство с нуля, а расконсервация. В отличии от нас, они свои заводы не жильём застраивали, а консервировали. Основная проблема там - кадры. Их не законсервировать.
  4. Евлох
    Евлох Сегодня, 09:07
    +2
    Во Вторую мировую немцы потопили много транспортов и сбили самолетов с помощью для СССР. А у нас:"Приходите в мой дом, мои двери открыты"!
    Изолировать надо киевскую хунту по всем направлениям!!!
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 09:17
      +2
      Цитата: Евлох
      Во Вторую мировую немцы потопили много транспортов и сбили самолетов с помощью для СССР. А у нас:"Приходите в мой дом, мои двери открыты"!
      Изолировать надо киевскую хунту по всем направлениям!!!

      Какие предложения? Топить американские корабли и сбивать американские самолёты в нейтральных водах?
      1. Vincent Price
        Vincent Price Сегодня, 09:34
        +1
        Конечно топить, а если нет яиц это делать то и строить из себя вояку нечего. Назвался груздем полезай в кузов.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 09:32
      0
      Ну и примерную цифру сбитых самолетов немцами кои нам помощь возили на крыльях ревя моторами ? Да бог с ними с самолетами мне более интересно ГДЕ немцы исхитрялись сбивать самолеты с помощью ? Вот подскажите а то что то про воздушные бои к примеру над Каспием или на проливом у Чукотки не упомню.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: Евлох
      Во Вторую мировую немцы потопили много транспортов и сбили самолетов с помощью для СССР. А у нас:"Приходите в мой дом, мои двери открыты"!
      Изолировать надо киевскую хунту по всем направлениям!!!

      А сколько советских кораблей потопили американцы с помощью для Вьетнапа?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    +3
    В Пентагоне заявили о наращивании выпуска 155-мм артиллерийских снарядов для Украины
    . Понятно, будут наращивать производство того, сего...
    Вопрос, они начнут выпускать артиллерию "военного времени"??? Все ж таки выпускать качественные арт системы, требуется больше времени...
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:28
    0
    Скорее всего информируют посфактум и уже какой то "нарост" есть и планируется ещё
    Но потребуется ещё и увеличить количество пушек под них , многие ж что дали уже выбыли
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:29
    0
    Очень медленно наращивают. За полтора года на 10 тысяч... Выпускали в месяц снарядов на 3 дня войны, теперь на 5, а ещё через год будут выпускать на 16...

    Кстати, обратите внимание, обещали нарастить до 90 тысяч, а уже подрезали планы на 10 тысяч.

    И это лидер западного мира... Слабоват, гегемон, что уж и говорить.

    Вынесли производство в Китай, а где производство, там и образование с наукой, получается, что и это утекло. А восстанавливать образование долго.

    Кстати, у них ещё и план по микрочипам забуксовал на 52млрд., который они с помпой в прошлом году анонсировали - некому работать, все в блоггеры ушли
  8. Зуек
    Зуек Сегодня, 09:38
    0
    Я бы все числа умножал на 3 минимум. Ибо, если бы это было и в половину правда - снаряды у ВСУ уже бы закончились. А все эти объявления с такими цифрами (ну, сами подумайте, кто в здравом уме будет выдавать производственные мощности ВПК?! Вы знаете сколько ВПК России снарядов производит? Думаете в США дураки?) - это для успокоения слабых на ум. Ну, и не забываем Ю. Корею, снаряды которой идут в арсеналы США (типа Ю. Корея не поставляет в зону конфликта оружие).