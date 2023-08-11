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Президент Польши: на Украине риск аварии на АЭС выше, чем угроза применения ядерного оружия

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Президент Польши: на Украине риск аварии на АЭС выше, чем угроза применения ядерного оружия

На Украине риск аварии на АЭС выше, чем угрозам применения ядерного оружия. И это является серьезным поводом для беспокойства.


Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью журналисту американско1 газеты The Washington Post Марку Тиссену.

Американец намекнул, что в Варшаве и других западных столицах помогают Киеву с оглядкой на высказывания президента РФ Владимира Путина, который не исключал вероятность применения Россией ядерного оружия, если она будет вынуждена сделать такой шаг.

Дула относится к словам Путина крайне скептически. Он даже не сомневается в том, что Россия не станет применять ядерное оружие на украинской территории. Президент Польши объясняет это тем, что даже первое лицо российского государства – Владимир Путин – не обладает достаточными полномочиями для принятия подобного решения. Оно принимается коллективно. Ядерный арсенал России, подчеркнул Дуда, контролируется не одним человеком.

Гораздо с большей опаской польский президент относится к вероятности возникновения аварийной ситуации на одной из АЭС, расположенных на Украине. Он напомнил, что является человеком, лично пережившим катастрофу на Чернобыльской атомной станции в 1986 году и ее последствия. Дуда прозрачно намекает, что во время аварии АЭС находилась «под контролем России».

Польский президент считает, что киевский режим нуждается в увеличении военной помощи союзников. Об этом говорит тот факт, что контрнаступление ВСУ не приносит ощутимых результатов.
Использованы фотографии:
https://www.prezydent.pl/
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:28
    0
    Неудивительно.Махинации с топливом,точнее с ТВЭЛами,старение оборудования,снижение квалификации персонала до хорошего не доводит.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:40
      +1
      Декоммунизация проведена не в полном объеме. Давно пора все АЭС заглушить и снести, к едрене фене, вот тогда точно не будет ни каких угроз.
  2. Ратник с пулеметом
    Ратник с пулеметом Сегодня, 09:32
    0
    Опупеть связал,безопасность АЭС и поставки вооружений,это по польски... request
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:35
    +1
    Польский президент считает, что киевский режим нуждается в увеличении военной помощи союзников. Об этом говорит тот факт, что контрнаступление ВСУ не приносит ощутимых результатов.
    . Пасть на чужой кусок они разинули, но... однако страшно, в очередной раз по рогам получить.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:47
      0
      hi приветствую, Виктор! hi Как-то Дуда стал критиковать зелебоба часто.Последнее время.
      А как пылко и неприлично он обнимался love целовался с Зелёного! wassat интересно, что представлял про себя? Наверно, Жечь посполитую "от можа доможа"
      Цитата: rocket757
      .....Пасть на чужой кусок они раз нули, но... однако страшно, в очередной раз по рогам получить.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
    0
    На Украине риск аварии на АЭС выше, чем угрозам применения ядерного оружия. И это является серьезным поводом для беспокойства.
    Очередной наезд)) на ненужную, в лице их правителей))
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:36
    0
    Дула относится к словам Путина крайне скептически

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    — А ведь вчера ещё был Дуда ...
    (Заметили ошЫбку
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