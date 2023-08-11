На Украине риск аварии на АЭС выше, чем угрозам применения ядерного оружия. И это является серьезным поводом для беспокойства.
Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью журналисту американско1 газеты The Washington Post Марку Тиссену.
Американец намекнул, что в Варшаве и других западных столицах помогают Киеву с оглядкой на высказывания президента РФ Владимира Путина, который не исключал вероятность применения Россией ядерного оружия, если она будет вынуждена сделать такой шаг.
Дула относится к словам Путина крайне скептически. Он даже не сомневается в том, что Россия не станет применять ядерное оружие на украинской территории. Президент Польши объясняет это тем, что даже первое лицо российского государства – Владимир Путин – не обладает достаточными полномочиями для принятия подобного решения. Оно принимается коллективно. Ядерный арсенал России, подчеркнул Дуда, контролируется не одним человеком.
Гораздо с большей опаской польский президент относится к вероятности возникновения аварийной ситуации на одной из АЭС, расположенных на Украине. Он напомнил, что является человеком, лично пережившим катастрофу на Чернобыльской атомной станции в 1986 году и ее последствия. Дуда прозрачно намекает, что во время аварии АЭС находилась «под контролем России».
Польский президент считает, что киевский режим нуждается в увеличении военной помощи союзников. Об этом говорит тот факт, что контрнаступление ВСУ не приносит ощутимых результатов.