Военное обозрение
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ВКС РФ пополнились очередным серийным военно-транспортным самолётом Ил-76МД-90А

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ВКС РФ пополнились очередным серийным военно-транспортным самолётом Ил-76МД-90А

Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, самолет прошел все необходимые испытания и в скором времени приступит к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.


Объединенная авиастроительная корпорация передала военным новый серийный Ил-76МД-90А, самолет уже принят военными и пополнил состав одного из полков военно-транспортной авиации ВКС России. Как заявили в ПАО "Ил", данный самолет является вторым, изготовленным в этом году, первый был передан в конце мая. Он построен на поточной линии АО "Авиастар-СП", прошел все необходимые наземные и летные испытания, после чего был передан заказчику. Отмечается, что самолет изготовлен из российских комплектующих.

Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. "Авиастар" выполняет свои обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными надежными самолетами

– заявил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.

В прошлом, 2022 году, "Авиастар-СП" передал военным пять транспортников, последний в конце декабря. Как заявили в ОАК, предприятие перешло на выпуск пяти самолетов в год, сейчас на заводе находится несколько Ил-76МД-90А на различных стадиях сборки.

Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5 тысяч км.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:31
    +1
    На "Аэростаре"должна быть запущена поточная линия по выпуску транспортных самолетов..Это хорошие новости
    1. oldman.
      oldman. Сегодня, 09:49
      +1
      Ну так а в новости о чём сообщают!? -
      Он построен на поточной линии АО "Авиастар-СП

      P.s.
      На "Аэростаре"должна быть запущена поточная линия
      - А-а, так вы про какой-то "Аэростар"... Ну да, тогда ладно, зато коммент первым стал )))
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:31
    0
    Всего второй за 8 месяцев... Туго идёт, обещали 10 в год... Лучше, чем ничего, но мааало
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
    +1
    Как заявили в ОАК, предприятие перешло на выпуск пяти самолетов в год, сейчас на заводе находится несколько Ил-76МД-90А на различных стадиях сборки.
    Конечно это хорошо, когда приходит новая техника. Много это, или мало не знаю? Если смотреть с дивана, наверное мало.
    Равных по количеству взлетов, и посадок новому транспортнику! soldier
  4. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 09:41
    0
    Для дилетантов нельзя ли объяснить, в чём преимущество поточной линии перед сборкой на стапелях? Зачем эта линия нужна, если при СССР на стапелях в Ульяновске и в Ташкенте собирали свыше 60 самолётов в год?