ВКС РФ пополнились очередным серийным военно-транспортным самолётом Ил-76МД-90А

Министерство обороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, самолет прошел все необходимые испытания и в скором времени приступит к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Объединенная авиастроительная корпорация передала военным новый серийный Ил-76МД-90А, самолет уже принят военными и пополнил состав одного из полков военно-транспортной авиации ВКС России. Как заявили в ПАО "Ил", данный самолет является вторым, изготовленным в этом году, первый был передан в конце мая. Он построен на поточной линии АО "Авиастар-СП", прошел все необходимые наземные и летные испытания, после чего был передан заказчику. Отмечается, что самолет изготовлен из российских комплектующих.
Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. "Авиастар" выполняет свои обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными надежными самолетами
– заявил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.
В прошлом, 2022 году, "Авиастар-СП" передал военным пять транспортников, последний в конце декабря. Как заявили в ОАК, предприятие перешло на выпуск пяти самолетов в год, сейчас на заводе находится несколько Ил-76МД-90А на различных стадиях сборки.
Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5 тысяч км.