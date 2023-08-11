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На замену советских Ми-8/17: Польша закупит вертолеты AW101 для аэромобильных войск

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На замену советских Ми-8/17: Польша закупит вертолеты AW101 для аэромобильных войск

Варшава продолжает форсированными темпами обновлять матчасть вооруженных сил страны, готовясь к противоборству с Россией и Белоруссией. Одним из направлений процесса модернизации армии является замена советского парка вертолетов западными изделиями.


Так, на днях была передана первая из четырех машин AW101, которые должны прийти на замену советским Ми-14 и выполнять противолодочные и поисково-спасательные миссии на море. При этом Минобороны страны заявило о намерении приобрести вторую партию AW101 – на этот раз для нужд аэромобильных войск.

Покупка 22 тяжелых транспортных вертолетов AW101 позволит заменить многоцелевые вертолеты Ми-8/17, выполняющие транспортные функции в 25-й воздушной кавалерийской бригаде

- говорится в издании Defence24.

Таким образом, в аэромобильных войсках будут служить 22 единицы AW101 и ранее заказанные AW149 среднего класса в количестве 32 экземпляров. К ним в будущем присоединятся в качестве замены Ми-24 ударные вертолеты AH-64D/E Apache (планируется приобрести 96 машин, видимо, поэтапно) и средние многоцелевые S-70i.

Аэромобильные войска Польши представлены двумя соединениями – 6-й воздушно-десантной и 25-й воздушной кавалерийской [фактически – десантно-штурмовой] бригадой.

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1 комментарий
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:57
    0
    "Игле" и "Вербе" по барабану чё сбивать, а тем более Панцирю....и это замечательно что пересаживаются на западную технику,...дружественного огня не будет..ну или минимизируется