Российское предприятие приступило к созданию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило»

В России приступили к созданию беспилотного бронеавтомобиля "Зубило", предназначенного для штурмовых групп.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия — разработчика этого бронеавтомобиля АО "Ремдизель", в этом году на стенде разработчика на форуме "Армия-2023" планируется представить бронеавтомобиль "Титан", предназначенный для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство "Зубило".
Помимо транспортировки штурмовых групп, раненых и грузов, в функции беспилотного бронеавтомобиля также входят подвоз боеприпасов и обеспечение зарядки дронов и радиостанций.
Помимо разработки "Зубила", АО "Ремдизель", основанное в 1978 году в Набережных Челнах, занимается производством семейства бронеавтомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".
Ранее сообщалось, что предприятия госкорпорации "Ростех" приступили к серийному производству новейших 152-миллиметровых САУ"Коалиция-СВ". Испытания нового самоходного артиллерийского орудия 2С35, которое войдет в комплекс "Коалиция-СВ", планируется завершить до конца текущего года.
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревестник" и базируется на платформе танка Т-90. Система предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, средств ПРО и ПВО, живой силы, узлов связи и командных пунктов противника на дальности до 70 километров.