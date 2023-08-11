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Российское предприятие приступило к созданию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило»

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Российское предприятие приступило к созданию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило»

В России приступили к созданию беспилотного бронеавтомобиля "Зубило", предназначенного для штурмовых групп.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия — разработчика этого бронеавтомобиля АО "Ремдизель", в этом году на стенде разработчика на форуме "Армия-2023" планируется представить бронеавтомобиль "Титан", предназначенный для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство "Зубило".

Помимо транспортировки штурмовых групп, раненых и грузов, в функции беспилотного бронеавтомобиля также входят подвоз боеприпасов и обеспечение зарядки дронов и радиостанций.

Помимо разработки "Зубила", АО "Ремдизель", основанное в 1978 году в Набережных Челнах, занимается производством семейства бронеавтомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".

Ранее сообщалось, что предприятия госкорпорации "Ростех" приступили к серийному производству новейших 152-миллиметровых САУ"Коалиция-СВ". Испытания нового самоходного артиллерийского орудия 2С35, которое войдет в комплекс "Коалиция-СВ", планируется завершить до конца текущего года.

САУ 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревестник" и базируется на платформе танка Т-90. Система предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, средств ПРО и ПВО, живой силы, узлов связи и командных пунктов противника на дальности до 70 километров.
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21 комментарий
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:12
    -2
    Помните, было уже "зубило" в виде ваз 2108, вот это было круто! Решили повторить)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:17
      +3
      Для середины 80-х весьма представительный авто...А этот броневик должен быть связан больше к первым отечественным БТРам с агрегатами от "колуна"ЗИЛ 157
      1. Умник
        Умник Сегодня, 10:19
        +1
        Для /80х лада спутник была хоть не прорывом, но на уровне мировых производителей
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:22
          +2
          Цитата: Умник
          Для /80х лада спутник была хоть не прорывом, но на уровне мировых производителей

          Вон Китайцы копировали по началу и их не волновали лицензии. А мы стеснялись, и сейчас тоже. Вот что мешает взять старую Ауди 80B4 и выпускать вместо гранты? Тойота до сих пор выпускает старые ленд крузеры 70 и ничего.
          1. Lynx2000
            Lynx2000 Сегодня, 11:24
            0
            Цитата: Лт. запаса ВВС

            Вон Китайцы копировали по началу и их не волновали лицензии. А мы стеснялись, и сейчас тоже. Вот что мешает взять старую Ауди 80B4 и выпускать вместо гранты? Тойота до сих пор выпускает старые ленд крузеры 70 и ничего.

            До санкций и ухода буржуев автопроизводителей из России, если не ошибаюсь, Приоры и Гранты выпускались на родной платформе - ВАЗ-2108.
            Гранту 2 планировали выпускать на общей платформе Renault – Nissan (CMF-B) тот же Сандеро.

            Касательно ТЛК серии J70, так он органично вписывается в современную концепцию дизайна внедорожников в стиле ретро (Бронко, Дефендер 2, ТЛК Прадо 250), кроме того у него обновленная линейка ДВС, иная пассивная и активная системы безопасности и пр.
            Касательно компоновки: несущая рама, независимая задняя подвеска с неразрезным задним мостом (по типу подвески), так это не признак древности, а пока еще отличительный знак утилитарности, по крайней мере тот же ТЛК 70, ХайЛакс Пикап, Н.-Патрол 61 и пр.
        2. Sadok
          Sadok Сегодня, 10:47
          0
          так ее реношники делали

          короткий комент
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:19
      +2
      Alien From hi, у нас "восьмерки" называли "ловушки для женщин с пониженным социальным поведением на букву б" а Зубилом называли "девятки" хотя и пятнашки так тоже бывало обзывали. Видать от региона зависело.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 10:22
        0
        Цитата: Ропот 55
        Alien From hi, у нас "восьмерки" называли "ловушки для женщин с пониженным социальным поведением на букву б" а Зубилом называли "девятки" хотя и пятнашки так тоже бывало обзывали. Видать от региона зависело.

        Неее, всё зависело от формы кузова..=)) А восьмёрка у нас называлась, машина для маньяков..=)))
      2. KCA
        KCA Сегодня, 10:42
        +1
        Зубилом всегда была 8-ка, 9 и 99 были корытами, ну и 114 тоже
      3. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:48
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Видать от региона зависело.

        Зато "копейка", она и в Африке копейка.
      4. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Ропот 55
        а Зубилом называли "девятки" хотя и пятнашки так тоже бывало обзывали. Видать от региона зависело.

        Зубилом как писали даже в ж/н "За рулем" прозвали во второй половине 1980-х ВАЗ-2108 за клиновидный силуэт, еще "клюв попугая" решетки радиатора на первых моделях с короткими крыльями лезвие напоминал от безопасной бритвы.
        ВАЗ-2109 то же самое зубило, размеры кузова такие же (колесная база, длина кузова) как и у ВАЗ-2108.
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 10:15
    +6
    Ранее сообщалось, что предприятия госкорпорации "Ростех" приступили к серийному производству новейших 152-миллиметровых САУ"Коалиция-СВ".

    Ну новость конечно замечательная, вот только никак не пойму, каким боком тут "Зубило" ?
    Если это тематическая новость, будьте добры раскрыть эту тему. Ну блин последнее время, новости стали как лента, абзацами....
    "Дорогой ты наш редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор... ?" hi
  3. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 10:18
    +3
    В смысле,штурмовиков на поле боя будет возить очкарик за компом?Или штурмовые группы тоже будут состоять из роботов,сверху летать беспилотники и даже я смогу удалённо заработать свои 200 000,стреляя из за компа??...
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 11:19
      0
      Вот и я про это же думаю.
      Смысл беспилотного аппарата в том, что при его уничтожении не гибнут люди.
      А тут - ну да, водителя нет, водитель не погибнет. А штурмовая группа, блин?
  4. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 10:26
    +1
    Нормально... Не успел до фронта доехать так уже колесо спустило. Это я так понимаю "иллюстрационное фото", но реально, неужели не нашлось лучше?
    1. Бранимир
      Бранимир Сегодня, 10:51
      +1
      Это он так "удачно" на край плиты дорожной наехал. А фото правда неудачное ))
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:30
    0
    Чинить авто тоже будут дистанционно?
  6. трофим
    трофим Сегодня, 10:36
    0
    Дурью торгуют. Деньги девать что ли некуда. нахрена беспилотник для штурмовых групп, штурмовых роботов подвозить что ли? Где эти беспонтовые Ураны прочая байда?
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:38
    0
    Маловато будет ! Надо организовать массовое производство андроидов "Федор" ! "Обучить" ,,Федек,, вождению БТРов,БМПех,начиненных динамитом !
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:50
    +1
    А для чего плодить этот зоопарк, есть же уже всяких вот и равняйте напильником? request
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:21
    0
    Блин ребята .Это Зубило должно было пойти в серию лет 5 назад и тогда имеет смысл ,а сейчас только подошли к созданию ,это же жизни пацанов ,народу положат пока до фронта дойдет . Все опять с опозданием в 2-3