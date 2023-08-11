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Натовский бронеавтомобиль с максимальным уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской противотанковой мине

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Натовский бронеавтомобиль с максимальным уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской противотанковой мине

Бойцы Восточной группировки войск обзавелись очередным трофеем. На этот раз нашим военным достался образец одного из самых популярных на Западе бронеавтомобилей – Cougar.


Что характерно, главной особенностью данного бронетранспортера является максимальный уровень защиты от мин и взрывных устройств. Толчком для разработки данной машины стали кампании ВС США в Ираке и Афганистане, где американские военные автомобили нередко подрывались на минах и обстреливались из засад.

На сегодняшний день Cougar, который в британской армии называется Mastiff, стоит на вооружении более, чем в десятке стран мира.

По иронии судьбы, 5 августа, одна из самых защищенных бронемашин в мире подорвалась на стандартной российской противотанковой мине.

Mastiff, переданный ВСУ Великобританией, получил серьезные повреждения колесной базы и металлоконструкции.

Снаряженная масса натовского бронетранспортера достигает 17 тонн. Колесная формула 6х6. Мощность двигателя составляет 330 л.с., а максимальная скорость – 105 км/ч.

В башенном отделении машины имеется турель под установку пулеметов или гранатометов.

Военнослужащий ВС РФ рассказал в интервью ТК «Звезда», как все произошло. С его слов, Cougar/Mastiff, наехав на мину, потерял два колеса и не смог продолжать движение.

Как выразился российский военный, наши бронетранспортеры с аналогичным повреждением, хоть и тяжело, но двигаются дальше. Кроме того, он добавил, что по сравнению с отечественными, западная машина буквально напичкана электроникой, которая может в любой момент дать сбой.

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11 комментариев
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  1. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 12:02
    +14
    Если десант/экипаж машины выжил. То значит действительно хорошо защищена.
  2. norbert
    norbert Сегодня, 12:03
    +5
    справедливости ради, нужно признать, что броня со свой работой справилась, т.к. экипаж смог свалить

    журналисты такие журналисты
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:03
    -1
    Натовский бронеавтомобиль с максимальным уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской противотанковой мине

    Потому и подорвался, что мина была противотанковая...А его готовили против «Лепестков»?
    lol
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:04
    +1
    А ну, давай его в мою коллекцию! (к-ф "Адьютант его превосходительства")
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:07
    0
    Пусть бандеровцы радуются что логику использования гранат наши иногда меняют,а то могут сначала гранату швырнуть а потом сказать кто живой сдавайся.Старушке ТМ 62 совершенно фиолетово на современную технику.Она используется и с нашей стороны и с украинской.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:08
    +3
    Отсутсвие кровищи и трупов, прочих "прелестей" подрыва организмов человека внутри и снаружи говорит что экипаж и десант с минимальными потерями свалил а значит машина свою задачу выполнила, причём мина противо-танковая а машина наехавшая из друого класса а значит вообще всё хорошо. А железа ещё наклепают.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 12:10
    +4
    Безграмотность. Защита от противотанковых мин - это обеспечение выживаемости экипажа и десанта, а не полная защита машины от повреждений.

    https://topwar.ru/25068-protivominnaya-zaschita-sovremennyh-bronirovannyh-mashin-puti-resheniya-i-primery-realizacii.html
    Подходы к обеспечению противоминной защиты БТТ в первую очередь определяются требованиями по защите экипажа и лишь во вторую — требованиями по сохранению работоспособности машины.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +2
    Cougar/Mastiff, наехав на мину, потерял два колеса и не смог продолжать движение.
    Не он первый и не он последний. Судя по всему десантное отделение не пострадало, а значит л/с отделался ушибами и возможно легкой контузией. Жалко.
  9. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 12:15
    +3
    Такое ощущение, что он вообще не наехал на мину, а она рванула рядом (на давление почвы или на присутствие большого количества металла сработала) - по выгибу решётки видно. Я думаю, что если бы мина рванула прямо под Мастифом, то там и трофеить бессмысленно бы было.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 12:15
    +1
    Натовский бронеавтомобиль с максимальным уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской противотанковой мине

    Немного странная новость. Ну подорвался и подорвался.
    Он ведь не может совсем избежать минно-взрывных заграждений. И он даже может получить весьма значительные повреждения, это норм. А вот насколько он защитил экипаж и десант, вот это было бы интересно узнать.
    А так. Пук в небо и ничего более. request
  11. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:40
    0
    Я не понимаю смысла этой новости. Я не знаю ни одного военного транспорта, который прошел бы мины без повреждений. Вопрос в другом, спасся ли экипаж?? тогда защищенная машина отлично справлялась со своей задачей.