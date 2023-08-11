Натовский бронеавтомобиль с максимальным уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской противотанковой мине

Бойцы Восточной группировки войск обзавелись очередным трофеем. На этот раз нашим военным достался образец одного из самых популярных на Западе бронеавтомобилей – Cougar.
Что характерно, главной особенностью данного бронетранспортера является максимальный уровень защиты от мин и взрывных устройств. Толчком для разработки данной машины стали кампании ВС США в Ираке и Афганистане, где американские военные автомобили нередко подрывались на минах и обстреливались из засад.
На сегодняшний день Cougar, который в британской армии называется Mastiff, стоит на вооружении более, чем в десятке стран мира.
По иронии судьбы, 5 августа, одна из самых защищенных бронемашин в мире подорвалась на стандартной российской противотанковой мине.
Mastiff, переданный ВСУ Великобританией, получил серьезные повреждения колесной базы и металлоконструкции.
Снаряженная масса натовского бронетранспортера достигает 17 тонн. Колесная формула 6х6. Мощность двигателя составляет 330 л.с., а максимальная скорость – 105 км/ч.
В башенном отделении машины имеется турель под установку пулеметов или гранатометов.
Военнослужащий ВС РФ рассказал в интервью ТК «Звезда», как все произошло. С его слов, Cougar/Mastiff, наехав на мину, потерял два колеса и не смог продолжать движение.
Как выразился российский военный, наши бронетранспортеры с аналогичным повреждением, хоть и тяжело, но двигаются дальше. Кроме того, он добавил, что по сравнению с отечественными, западная машина буквально напичкана электроникой, которая может в любой момент дать сбой.