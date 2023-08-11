Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти (...)

Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала

(...) мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной себе манере прокомментировал выделение Вашингтоном Украине очередной многомиллиардной помощи, назвав ее "бессмысленной" тратой денег. Об этом Медведев написал в своем ТГ-канале.По словам российского политика, выделяя Киеву новые миллиарды Вашингтон поддерживает миф "великого контрнаступления" украинской армии, тогда как к миру может привести только капитуляция Украины. Но этого не хотят ни в Белом доме, ни в Киеве, искусственно поддерживая конфликт вливанием денег. Но, как подчеркнул Медведев, простые украинские граждане, оболваненные пропагандой, этих денег не увидят, они давно поделены властями.- написал политик.Медведев считает, что мира достичь еще возможно, в этом помогла бы капитуляция киевской хунты, но США этого не допустят. По мнению политика, в Вашингтоне по-прежнему считают, что США является "самой великой" страной, которая просто обязана править всем миром.- заявил он.Поэтому конфликт будет продолжаться, перемалывая тысячи украинцев в угоду США. В то же время никакое контрнаступление киевский режим уже не спасет, процесс падения послемайданной власти уже начался.- добавил политик.