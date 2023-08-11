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«Мира не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне»: Медведев назвал «бессмысленной тратой денег» многомиллиардную помощь США Украине

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«Мира не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне»: Медведев назвал «бессмысленной тратой денег» многомиллиардную помощь США Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной себе манере прокомментировал выделение Вашингтоном Украине очередной многомиллиардной помощи, назвав ее "бессмысленной" тратой денег. Об этом Медведев написал в своем ТГ-канале.


По словам российского политика, выделяя Киеву новые миллиарды Вашингтон поддерживает миф "великого контрнаступления" украинской армии, тогда как к миру может привести только капитуляция Украины. Но этого не хотят ни в Белом доме, ни в Киеве, искусственно поддерживая конфликт вливанием денег. Но, как подчеркнул Медведев, простые украинские граждане, оболваненные пропагандой, этих денег не увидят, они давно поделены властями.

Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти (...)

- написал политик.

Медведев считает, что мира достичь еще возможно, в этом помогла бы капитуляция киевской хунты, но США этого не допустят. По мнению политика, в Вашингтоне по-прежнему считают, что США является "самой великой" страной, которая просто обязана править всем миром.

Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала

- заявил он.

Поэтому конфликт будет продолжаться, перемалывая тысячи украинцев в угоду США. В то же время никакое контрнаступление киевский режим уже не спасет, процесс падения послемайданной власти уже начался.

(...) мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно

- добавил политик.
Использованы фотографии:
ВК/Медведев
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51 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:26
    +10
    Это помощь приводит к гибели наших воинов, эта помощь приносит горе в наши семья, так что назвать ее без смысленной не надо, кто придёт на место погибших"ценные специалисты" из Азии и Кавказа?! Уже сейчас заявленно о нехватке врачей, учителей, полицейских, кем заменим уважаемый Дмитрий Анатольевич?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:29
      +4
      Да,ДАМ забыл,куда направлены английские катера-камикадзе,немецкие Таурусы,французские Скальпы...На "несчастных украинцев"в окопах?А про процесс падения послемайданной власти?Да плевать на нее.Что он думает о обстрелах наших сел и городов?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:38
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        Да,ДАМ забыл,куда направлены английские катера-камикадзе,немецкие Таурусы,французские Скальпы...На "несчастных украинцев"в окопах?А про процесс падения послемайданной власти?Да плевать на нее.Что он думает о обстрелах наших сел и городов?

        Г-н Медведев так и не обьяснил почему Украина должна капитулировать. 85% территории Украины контралируется Киевом. Армия воюет. Местные службы функционируют. Даже часть предприятий и с/х вполне себе выжили. Ну а про военно-экономическую помощь Запада уже и не говорим. Что касается потерь , то ВС РФ несут их не в меньшем обьеме.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 11:01
          -2
          Арон Заави hi, то что вы перечислили функционирует только благодаря Вашингтону и его интересу ослабления и развалу России а не благодаря уникальным особенностям Украины.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 11:39
            +4
            Цитата: Ропот 55
            Арон Заави hi, то что вы перечислили функционирует только благодаря Вашингтону и его интересу ослабления и развалу России а не благодаря уникальным особенностям Украины.

            Какая разница? Функционирует же.
        2. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:01
          -3
          Цитата: Арон Заави
          Что касается потерь , то ВС РФ несут их не в меньшем обьеме.

          Каждый погибший военнослужащий ВС РФ - это великое горе, но абсолютно все источники от Путина до военкоров, иностранные оценки говорят, что потери РФ в 5...8 раз ниже, чем потери ВФУ. Учитывая, что население РФ в 7...8 раз больше, чем УА, то потери на душу населения в 35...64 раза ниже!
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 11:30
            0
            Румата hi, три года, три года рождаемость в России проигрывает смертности и это без учета С. В. О. было, иностранные "ценные специалисты" интегрироваться в наше общество не хотят строят свое и своими методами. Песков недавно заявил что демографическая программа Кремля провалилась и что делать они не знают мол эта проблема по взмаху волшебной палочки не решить, не хватка соц профессии по данным РосСтата учителей 37 тысячь, про врачей запамятвовал, вчера объявили о не хватке 42 тысяч полицейских, кем замещать будут, и это без потерь С. В. О. Да страна у нас больше только и людей нам нужно больше.
            1. Румaтa
              Румaтa Сегодня, 12:29
              0
              Цитата: Ропот 55
              Да страна у нас больше только и людей нам нужно больше.

              Ну так освобождайте людей из-под бандэровской оккупации.
              Почему большинство бежит в Европу, а не в Россию?
          2. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 11:41
            +2
            Цитата: Румaтa
            Цитата: Арон Заави
            Что касается потерь , то ВС РФ несут их не в меньшем обьеме.

            Каждый погибший военнослужащий ВС РФ - это великое горе, но абсолютно все источники от Путина до военкоров, иностранные оценки говорят, что потери РФ в 5...8 раз ниже, чем потери ВФУ. Учитывая, что население РФ в 7...8 раз больше, чем УА, то потери на душу населения в 35...64 раза ниже!

            Западные источники говорят о другом. Каждый тем которым он привык верить.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 11:50
              +1
              Цитата: Арон Заави
              Западные источники говорят о другом

              о чем говорят "Западные источники"?
              1. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 11:57
                0
                Цитата: Василенко Владимир
                Цитата: Арон Заави
                Западные источники говорят о другом

                о чем говорят "Западные источники"?

                ВС РФ(с ЧВК и милициями) и Украины потеряли убитыми и пропавшими без вести по 80 тыс и по 200 тыс ранеными.
        3. Солдатов В.
          Солдатов В. Сегодня, 11:28
          -4
          Интересный комментатор Арон, сидит в заднице в Израиле и задаёт умные вопросы. А сам короткими перебежками бегает в магазин за мацой, чтоб арабы не подстрелили или палестинцы не зарезали. hi
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 11:41
            +2
            Цитата: Солдатов В.
            Интересный комментатор Арон, сидит в заднице в Израиле и задаёт умные вопросы. А сам короткими перебежками бегает в магазин за мацой, чтоб арабы не подстрелили или палестинцы не зарезали. hi

            Таки да. lol
            1. Солдатов В.
              Солдатов В. Сегодня, 12:02
              -3
              Как евреи поддерживают своего, хотя тоже в заднице. Чаще душ принимайте. lol
              1. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 12:17
                +1
                Цитата: Солдатов В.
                Как евреи поддерживают своего, хотя тоже в заднице. Чаще душ принимайте. lol

                Однозначно lol .
              2. Румaтa
                Румaтa Сегодня, 12:22
                0
                Цитата: Солдатов В.
                Как евреи поддерживают своего, хотя тоже в заднице. Чаще душ принимайте. lol

                Вы это о Соловьёве, Кедми, Фридрихсон?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:47
      +3
      Идет эвакуация из Купянска местных и это правильно, помните когда мы вынужденно отошли и сколько ждунов ринулись в СБУ сдавать проросийских граждан ? теперь пришла пора ответить, бегите бегите подальше к Польше иначе кара вас настигнет.
      1. solar
        solar Сегодня, 12:06
        +2
        В таких случаях давно уже эвакуируются практически все, независимо от политических взглядов. Руины на месте Марьинки, Артемовска, Попасной или Соледара, не подлежащих восстановлению, слишком наглядны. Бегут, куда возможность есть.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:28
    +2
    мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных

    Во-первых несчастные зачастую сами себе путь выбрали, во-вторых при штурмах гибнут и наши парни. Когда же до власти дойдет, что это очень даже осмысленная политика - перемалывать нас чужими руками, не особо страдая самим, а мы ведем себя как брошенные супруги, упрекая, взывая к разуму и надеясь на возвращение. Так нельзя войну выиграть.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:58
      -1
      Спецоперация идёт своим чередом. На передовой только враг с другой стороны и гражданские. Это единственное деление. Никто там этими речами про воззвание к разуму не заморачивается.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 11:07
        +2
        Ну, сказал... И дальше то, что? А, ничего...
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:31
    0
    Прям эталонное мышление представителя правящего класса по части выделения денег.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    -5
    Добавлю как специалист по холодильной технике- мясокомбинат ВСУ под управлением директоров из США работает на полную мощь при отсутствии холодильных мощностей для выпускаемой продукции,но не беда есть вариант продукции- костная мука.Но воняет просто жесть.На Украине стоит жара.Мирный вариант разрешения споров США упустили в конце 2021 г,неправильно оценив свои силы- они думали Россия не рыпнется,ведь у них чуть ли не половина наших денег.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:53
      +2
      Как раз США добились того, к чему и стремились. На Украине русские воюют русскими.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:01
        -2
        С каких пор бандерва стала русскими?
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 11:16
          0
          Разве там против нас только "бандерва" воюет? К сожалению там против нас так же воюют и дети русских, которые при СССР после окончания ВУЗов по распределению оказались на территории УССР.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 11:22
            -1
            Если взял в руки автомат и направил его в сторону России - бандерва однозначно.Поднял руки в гору - значит пленный бандеровец и ни каких поблажек.Радует наш " смерш" ,зная поголовно любовь бандервы к соцсетям таких "несчастных" украинцев выявляют среди пленных.Ни какой пощады с нашей стороны не должно быть,только один вариант должен для них оставаться - руки в гору.Говорить что с той стороны русские - это лить воду на мельницу партии мира с попранием интересов России.24 февраля 2022г ясно сказано денацификация и определить кто есть кто в прицел можно только в последний момент и этот момент только на совести нашего воина.И некоторых наших родов войск нет такого шанса определять кто там находится в зоне поражения нашего оружия - там только бандерва.
            1. Владимир М
              Владимир М Сегодня, 11:50
              0
              Там идёт гражданская война. Никакого мира (очередного "договорняка") быть не должно, пока не будет координально решен украинский вопрос. Но что характерно - "договорняк" выпрашивает наша сторона. А вот разбираться, почему русские стали воевать против русских и устранять причину - надо с наказанием виновных. И здесь пенять только на запад - не получится.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 12:37
                0
                Владимир М.Это вы так решили что идёт гражданская война?Бандерва продалась западу - за мечту расширения Украины на восток.Помню в 2014 один такой бандерёнок с промытыми мозгами при ехал в Краснодар агитировать что они потомки сразу неодертальцев,остальные произошли от них.Действия Краснодарский полиции понравилось,как бы не очень вмешивалась в политический диспут.Друзья армяне удивили аргументами в диспуте.О каком договарняке идёт речь,нам только два листа показали где чёрным по белому написано у Украины будет только 100 000 армии.А что на 15 страницах секрет пока не раскрыт.Вполне возможно у нас там должны быть наши военные базы - для контроля так называемого договорняка ,это единственный приемлемый для нас вариант на 100%.
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:38
    +1
    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной себе манере прокомментировал выделение Вашингтоном Украине очередной многомиллиардной помощи, назвав ее "бессмысленной" тратой денег.
    Интересно, он сам это придумал, или ему кто то подсказывает эти глупости писать? Американцы умеют считать деньги, и ни чего не будут делать просто так, Вы бы уважаемый ДАМ хотя бы для общего развития читали бы сайт Российской газеты, нашёл там для Вас интересную статью, всю публиковать не буду, вот выдержка:
    Конфликт на Украине для США - это, как говорят в Америке, "только бизнес и ничего личного". Такой вывод можно сделать из нового исследования вашингтонской НПО "Фонд по защите демократий" (FDD), согласно которому прямая финансовая выгода США от затягиваемого ими конфликта на Украине составит как минимум 21,7 миллиарда долларов. Алгоритм расчетов не хитрый. Берется номенклатура и количество поставленной союзниками США Киеву условной единицы военной техники. Затем она сопоставляется с ценой производящегося в Америке аналогичного вооружения, которое и будет продано за рубеж. В результате по данным на декабрь прошлого года американский ВПК может рассчитывать на заказы со стороны партнеров общей стоимостью почти в 22 млрд долларов. Эта сумма далеко не полная, отмечают аналитики FDD, поскольку часть поставок западного оружия на Украину засекречена и не может быть оценена.
    В итоге одна только полученная американцами прибыль практически полностью покрывает издержки самого Вашингтона за "бескорыстные" поставки оружия Украине за последний год. На текущий момент они составляют около 26,7 млрд долларов.

    Новость от января сего года. wink hi
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:49
      0
      Чему вы удивляетесь? Ни корм для уточек, ни новый айфон Диме не дарят. Раз не ему, значит бессмысленно.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +6
    отправляя на убой тысячи несчастных.
    По поводу "несчастных" поспорил бы. Возможно несчастными себя считают те кто не смог откосить от мобилизации или смыться за границу. Другая часть почему-то начинает чувствовать себя несчастными попав в окопы и чувствуя на своей шкуре плотность огня российской артиллерии, хотя перед этим красовались в экипировке, с оружием и грозились "рвать глотки клятым москалям". Что заслужили, то и получают.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:01
      0
      Ну счастливыми их точно не назовёшь request
      Только тех кто смылся
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:41
    +1
    Так и я могу... (с)
    Вот, если бы я был на уровне Зампреда Совбеза России, я бы "прокомментировал" это событие официальным заявлением о признании США стороной конфликта.
    Со всеми вытекающими...
    В противном случае, всё-таки... лучше жевать.
  8. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:44
    +3
    Много хочется сказать "ласковых" слов в адрес этого словесного эквилибриста. Толку от его словесной показухи нет (раздражает только), не говоря уже про реальные дела на благо страны. Оружие беспрепятственно идет потоком на/вна, в итоге льется кровь наших солдат и мирного населения. Время пустозвонов...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:54
      +1
      Тут надо сказать: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Жириновский умер вот Дмитрий Анатольевич и окучивает его аудитории, коя потеряла талантливого спикера. Конечно до гениальной игры Владимира Вольфовича ему далеко, но он старается как умеет.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:08
      0
      Кетцалькоатль hi, так эти пустоговорильщики сейчас везде и у нас и у них, политики из серьезных людей привыкшие отвечать за свои слова и взвешивать свои слова, превратились в герое ток-шоу и пиар личностей, популизм, ложь, кидалово процветает повсеместно.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 10:50
    +3
    Как Дмитрий Анатольевич старается понравиться российскому народу.....не надо.....
    1. Комментарий был удален.
  10. Andrea
    Andrea Сегодня, 10:52
    0
    Ничего не бессмысленно,те кто в танках,действительно,ничего не увидят,но есть и в залежалой,и в самих штатах многие кто плотно присосался к этой соске. Тем более,что контролю такая помощь не поддается.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:57
    0
    Дмитрий Анатольевич должен заняться вопросом : После капитуляции Украины США остановятся или весь мир в " труху"?Что то от США ни каких сигналов по этому поводу нет.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:01
    -1
    Решительнее надо действовать: посты в ТГ канале не помогают.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:32
      0
      Предлагаете ему новый аккаунт в Твиттере зарегистрировать?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:34
      +2
      Иезекиль 25 - 17. hi О решимости согласен полностью - надо испытать Сармат на максимальную дальность- стрельнув им в "точку Немо" в Тихом океане - массогабаритными "макетами".
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 11:46
        -1
        Массогабаритными макетами надо бить по бандеровским городам типа Львов. У Сармата дальности нет, он на орбите может долго летать, а потом в нужный момент в санузел противника. soldier
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:19
          0
          Солдатов В.У нас некоторое горе,мы предупреждаем США о старте в космос всего.Это единственный пункт который по СНВ выполняется.А то весь мир в труху. hi
  13. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 11:02
    0
    Эта Война уже сделала свое гадкое дело, одна из целей Фашинктона была стравить два братских народа, чтоб они еще пуще скатились в демографическую пропасть и это самое перспективное вложение их средств. Не рой другому яму, когда же эта мудрость приобретет свою актуальность.
  14. spirit
    spirit Сегодня, 11:08
    -1
    контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных

    Айфон как "уважающий" себя политик беспокоиться о ком угодно но только не о своих согражданам и солдатах.Несчастные Украинцы в мясорубке,голодные "негры" в Африке, ущемленные Латиноамериканцы и прочие.Ведь в обороне солдаты с нашей стороны не гибнут ,и проблем никаких нет. good
  15. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:14
    0
    Ну так кто то же очень умный загнал на Запад кучу лярдов российских денег в ненавистной валюте. Вот они и воюют с нами же на наши деньги. Ну фактически так ведь и получается.
  16. Eug
    Eug Сегодня, 11:22
    +1
    ....Но мира не хотят ни в
    Вашингтоне, ни в Киеве...
    Почему же не хотят? Очень даже хотят, но на СВОИХ условиях.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:24
    0
    Мира не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне
    глупая формулировка, мира хотят все и в кУеве, и в фашингтнои, и в Москве, вопрос в том на каких условиях
  18. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:50
    0
    Проснулся получил добро и готовится. Я против него это сонный Джо!