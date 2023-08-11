«Мира не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне»: Медведев назвал «бессмысленной тратой денег» многомиллиардную помощь США Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной себе манере прокомментировал выделение Вашингтоном Украине очередной многомиллиардной помощи, назвав ее "бессмысленной" тратой денег. Об этом Медведев написал в своем ТГ-канале.
По словам российского политика, выделяя Киеву новые миллиарды Вашингтон поддерживает миф "великого контрнаступления" украинской армии, тогда как к миру может привести только капитуляция Украины. Но этого не хотят ни в Белом доме, ни в Киеве, искусственно поддерживая конфликт вливанием денег. Но, как подчеркнул Медведев, простые украинские граждане, оболваненные пропагандой, этих денег не увидят, они давно поделены властями.
Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти (...)
- написал политик.
Медведев считает, что мира достичь еще возможно, в этом помогла бы капитуляция киевской хунты, но США этого не допустят. По мнению политика, в Вашингтоне по-прежнему считают, что США является "самой великой" страной, которая просто обязана править всем миром.
Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала
- заявил он.
Поэтому конфликт будет продолжаться, перемалывая тысячи украинцев в угоду США. В то же время никакое контрнаступление киевский режим уже не спасет, процесс падения послемайданной власти уже начался.
(...) мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно
- добавил политик.