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Появились кадры поражения ПТУРом танка Leopard ВСУ

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Появились кадры поражения ПТУРом танка Leopard ВСУ

В сети появились кадры, на которых запечатлено поражение при помощи ПТУРа очередного поставленного из Германии боевикам киевского режима танка Leopard.


Сообщается, что украинский танк попал в засаду в степях Запорожской области. Заметив это, мехвод попытался отвести машину в зону недосягаемости для российских сил, однако бойцы 22 бригады СпН успешно поразили очередной Leopard при помощи ПТУРа. В результате точного попадания танк был полностью уничтожен вместе с экипажем.




На Ореховском участке Запорожского фронта украинские боевики сместили внимание с Работино на Вербовое. На этом направлении российская артиллерия активно уничтожает бронетехнику противника. В районе так называемого Времевского выступа боевики продолжают попытки атаковать в районе населенного пункта Урожайное.

Также сообщается, что на Украине пропали поставленные из Великобритании танки Challenger 2. Эти боевые машины британские власти поставили Киеву еще в начале 2023 года, однако эту военную технику, как сообщается, до сих пор не видели даже генералы украинской армии.

По мнению британского подполковника Стюарта Кроуфорда, эти танки могли быть закреплены за формированиями, которые в настоящее время еще не были задействованы в боях. По другой версии, все 14 единиц поставленных ВСУ Лондоном танков Challenger 2 все еще проходят техническое обслуживание.

Британский военный также предполагает, что теоретически танки Challenger 2 могли быть использованы в боевых действиях, однако, учитывая их уязвимость к минам и поражению ударными беспилотниками, они неизбежно были бы уничтожены на поле боя.
Использованы фотографии:
портал Lostarmour
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10 комментариев
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  1. Квас
    Квас Сегодня, 11:54
    +1
    Хотелось бы верить, что стоянка челенджеров была заранее откалибрована.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 11:55
    +4
    Блин. Да что за восторг такой? Посмотрите фотки из Сирии или Ирака. И Лео и Абрамс нормально берутся ПТУРом , особенно в борт. Что нового вы узнали, чего не знали за последние 10 лет?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      +1
      Так ясно,что это обычный танк,не вундервафля.Другое дело-его начинка
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:01
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Что нового вы узнали, чего не знали за последние 10 лет?

      Убедились в очередной раз, что мастерство не пропьёшь.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 12:18
      +2
      Ой, да ладно, Арон.
      Демилитаризация НАТО продолжается. Это же хорошо, правда?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 12:48
        0
        Цитата: Aken
        Ой, да ладно, Арон.
        Демилитаризация НАТО продолжается. Это же хорошо, правда?

        Гм. Оптимистично.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:07
    +1
    на Украине пропали поставленные из Великобритании танки Challenger 2. Эти боевые машины британские власти поставили Киеву еще в начале 2023 года, однако эту военную технику, как сообщается, до сих пор не видели даже генералы украинской армии
    Вы не понимаете, это новые секретные челленджеры, оборудованные технологий стелс. А поскольку технология секретная, инструкцию украинцам не дали. Вот и не могут найти. request
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:10
    0
    Шо, опять продали русским?))) Не может быть!)))
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:21
    0
    Суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть.
    Призрак куева пересел на танк.
    Макарыч, принимай аппарат! Во! Махнул не глядя.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:45
    0
    В районе так называемого Времевского выступа боевики продолжают попытки атаковать в районе населенного пункта Урожайное.

    Штурмовые отряды 37 бригады морской пехоты вчера вечером вновь атаковали позиции российской армии в районе Урожайного. В результате боев противник смог закрепиться на северной окраине села и начал оборудовать там наблюдательные пункты.
    Днем 10 августа ВСУ намеревались атаковать рубежи обороны ВС РФ на юге населенного пункта четырьмя группами морпехов. Перед этим украинские артиллеристы обстреляли опорные пункты кассетными боеприпасами.
    Однако две группы отказались наступать из-за несогласия с тактикой «мясного штурма». Командованием 37 обрмп были объединены два отряда для продолжения атаки. После нескольких неудачных попыток ВСУ отошли на исходные.