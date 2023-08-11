В сети появились кадры, на которых запечатлено поражение при помощи ПТУРа очередного поставленного из Германии боевикам киевского режима танка Leopard.
Сообщается, что украинский танк попал в засаду в степях Запорожской области. Заметив это, мехвод попытался отвести машину в зону недосягаемости для российских сил, однако бойцы 22 бригады СпН успешно поразили очередной Leopard при помощи ПТУРа. В результате точного попадания танк был полностью уничтожен вместе с экипажем.
На Ореховском участке Запорожского фронта украинские боевики сместили внимание с Работино на Вербовое. На этом направлении российская артиллерия активно уничтожает бронетехнику противника. В районе так называемого Времевского выступа боевики продолжают попытки атаковать в районе населенного пункта Урожайное.
Также сообщается, что на Украине пропали поставленные из Великобритании танки Challenger 2. Эти боевые машины британские власти поставили Киеву еще в начале 2023 года, однако эту военную технику, как сообщается, до сих пор не видели даже генералы украинской армии.
По мнению британского подполковника Стюарта Кроуфорда, эти танки могли быть закреплены за формированиями, которые в настоящее время еще не были задействованы в боях. По другой версии, все 14 единиц поставленных ВСУ Лондоном танков Challenger 2 все еще проходят техническое обслуживание.
Британский военный также предполагает, что теоретически танки Challenger 2 могли быть использованы в боевых действиях, однако, учитывая их уязвимость к минам и поражению ударными беспилотниками, они неизбежно были бы уничтожены на поле боя.