Евростат: по состоянию на конец июня в Европе находилось более 4 млн украинских беженцев

С февраля прошлого года территорию Украины покинули миллионы граждан. Большая часть из них отправились в страны ЕС, некоторые в Канаду. Также немало украинцев уехали в Россию.По прошествии полутора лет после начала нашей СВО, Евростат опубликовал данные касательно количества находящихся на территории Европы Украинцев.Так, согласно отчету статистической службы, в общей сложности по состоянию на июнь на территории ЕС находятся более 4 млн украинских граждан. При этом рекордсменами сегодня являются Германия, Польша и Чехия, принявшие 1,1 млн, 997 тыс и 349 тыс человек соответственно.Почти половину (46,6%) из всех покинувших Украину граждан составляют взрослые женщины. Еще чуть более трети (34,4%) – дети. Оставшиеся 19% — это мужчины.Что характерно, украинские беженцы и сейчас продолжают перебираться в Европу. Так, по данным организации, за первый месяц лета в ЕС выехало 45,8 тысяч украинцев. В то же время, территорию Польши покинули 13,6 тыс человек.Куда отправились вышеупомянутые граждане Украины дальше – в отчете Евростата не указано. Едва ли они вернулись обратно в свою страну. Вероятнее всего украинские беженцы попросту передислоцировались в другое европейское государство из-за отмены Польшей ряда льготных привилегий.Стоит напомнить, что недавно Нацбанк Украины опубликовал среднесрочную стратегию роста экономики страны. Одним из пунктов плана регулятора значится массовое возвращение украинских граждан обратно в свою страну.