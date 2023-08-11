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Евростат: по состоянию на конец июня в Европе находилось более 4 млн украинских беженцев

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Евростат: по состоянию на конец июня в Европе находилось более 4 млн украинских беженцев

С февраля прошлого года территорию Украины покинули миллионы граждан. Большая часть из них отправились в страны ЕС, некоторые в Канаду. Также немало украинцев уехали в Россию.


По прошествии полутора лет после начала нашей СВО, Евростат опубликовал данные касательно количества находящихся на территории Европы Украинцев.

Так, согласно отчету статистической службы, в общей сложности по состоянию на июнь на территории ЕС находятся более 4 млн украинских граждан. При этом рекордсменами сегодня являются Германия, Польша и Чехия, принявшие 1,1 млн, 997 тыс и 349 тыс человек соответственно.

Почти половину (46,6%) из всех покинувших Украину граждан составляют взрослые женщины. Еще чуть более трети (34,4%) – дети. Оставшиеся 19% — это мужчины.

Что характерно, украинские беженцы и сейчас продолжают перебираться в Европу. Так, по данным организации, за первый месяц лета в ЕС выехало 45,8 тысяч украинцев. В то же время, территорию Польши покинули 13,6 тыс человек.

Куда отправились вышеупомянутые граждане Украины дальше – в отчете Евростата не указано. Едва ли они вернулись обратно в свою страну. Вероятнее всего украинские беженцы попросту передислоцировались в другое европейское государство из-за отмены Польшей ряда льготных привилегий.

Стоит напомнить, что недавно Нацбанк Украины опубликовал среднесрочную стратегию роста экономики страны. Одним из пунктов плана регулятора значится массовое возвращение украинских граждан обратно в свою страну.
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16 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:30
    +2
    Оставшиеся 19% — это мужчины.
    Как минимум 40%- здоровые мужики 20-40 лет. Видел лично в европейских городах.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:30
      +3
      Вот как отправят их обратно в Неньку - так сразу резерв ЛС и пополнится.
      Нефик пособия клянчить - "мясокомбинат" ждёт.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:34
        +3
        Нефик пособия клянчить
        В Англии полюбивших фиш-энд-чипс с чаем на файв-о-клок yes украинцев уже предупредили, что их трехлетние ВНЖ беженца продлевать не будут.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:38
          +1
          Поедут в Канаду ,Австралию.Куда угодно.Только не на вна.Я не вижу перспектив для их возвращения
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 11:41
            +2
            Ага, а Вы, Дмитрий, думаете что их в этих Канадах и Австралиях прям ждут-недождутся... Да ЩАЗ.... Нафик они там тоже никому не сдались.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 11:44
              0
              Конечно не ждут..Но тут такой нюанс.Можно разыграть эту карту в политических игрищах.Пинать этим Россию,впрочем на нас уже асех собак навесили
    2. Венд
      Венд Сегодня, 11:36
      +4
      Беженцы? laughing Халявщики, а не беженцы. Так будет точней! laughing
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:58
      +2
      Цитата: Болторез
      Как минимум 40%- здоровые мужики 20-40 лет. Видел лично в европейских городах.

      Мужиков много, но среди них много "гастеров", которые еще до СВО проживали и они тем более не хотят возвращаться и почти все уже перетащил из Украины семь. Но даже если верить Евростату, то 19% это 800 000 потенциальных солдат, которые не попал на фронт.
      Пусть они остаются в Европе на Западе.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:03
        +2
        Мужиков много, но среди них много "гастеров"
        По французскому ТВ показывали, как из первых автобусов с "беженцами" выходят в Париже изможденные мамочки с усталыми детками и кошечками на руках. А в соцсетях видео того же события, снятые смартфонами случайных очевидцев- как из другой двери автобуса, где журналистов нет, выламываются молодые мужики в спортивках и шустро исчезают. Как-то так.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:18
          +1
          Цитата: Болторез
          выламываются молодые мужики в спортивках и шустро исчезают. Как-то так.

          Я не удивлюсь, если из Вашингтона, последует указание, всех беженцев-мужиков, направлять по военным лагерям Запада, для военной подготовки. А потом по мере сокращения ВФУ, посылать В/НА.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:36
    +1
    Я так понимаю, что скакать на майдане и петь про « геляку» и « москаляку» им было приятней. А теперь, не до песен и танцев.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      А теперь, не до песен и танцев.

      Так хочется сказать - "Пой светик, не стыдись, ты же этого хотел.""
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:36
    +2
    Едва ли они вернулись обратно в свою страну.

    Х.З. Какой %, но многие таки вернулись.
    ВКС должны начать воевать по-настоящему и разнести в клочья всю оставшуюся экономику. Оставшееся население должно бежать от голода и холода и развязать руки ВС РФ.
    Пока работают предприятия, торговля, транспорт, рестораны, строительство толка не будет.
    Нужно лишить ВФУ тыла.
    Киев. Сейчас пробок ещё больше из-за понаехов:
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:56
      +2
      мужиков 0% вернулось, женщины некоторые вернулись лишь на время
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:34
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        мужиков 0% вернулось, женщины некоторые вернулись лишь на время

        Мужики то, не для того уезжали, чтобы вернуться. Они знали что их ждет В/НА. Я каждый день х вижу, но старше 50 лет, не вижу. В основном мужики 30-40 лет. У меня училась семейная пара из Сумы, так они стазу после начала войны, через Львов переехали в финку и не считаются беженцами а "гастерами" и им не грозит депортация. Они поняли, что если останутся В/НА, то мужика заберут в ВФУ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +2
    на территории ЕС находятся более 4 млн украинских граждан. При этом рекордсменами сегодня являются Германия, Польша и Чехия
    Флаг в руки. Этим "рекордсменам" по мимо военной помощи Киеву приходится содержать еще и несколько миллионов бегунков, на которых тоже приходится тратить деньги из бюджета. Правда уже некоторым эта "гуманитарная обуза" стала в тягость, да и накладно поэтому подумывают, как от них избавиться побыстрее и чтобы выглядело законно.