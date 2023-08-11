Бойцы бригады «Пятнашка» фактически перерезали трассу, по которой идёт снабжение Авдеевки

Наше подразделение взяло эту выходящую дорогу под Авдеевкой, по которой идет пополнение ВСУ личным составом и боекомплектом, и всем остальным, в чем нуждаются фашисты. Сейчас она на полном обстреле, и теперь им не так уж просто людей привезти или БК... С каждым днем становится все сложнее и сложнее

На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно

Наступление российских войск на Авдеевском направлении идет не так быстро, как хотелось бы, но штурмовые отряды методично уничтожают врага и продвигаются вперед. Накануне появилась информация, что бойцы бригады "Пятнашка" взяли под огневой контроль отрезок автодороги О0542 между Орловкой и Ласточкино к западу от Авдеевки.Бойцы "Пятнашки" фактически перерезали трассу на Орловку, по которой ведется снабжение украинского гарнизона в Авдеевке. Пока физического контроля над дорогой нет, но есть плотный огневой контроль, через который очень трудно прорваться. На данный момент стоит задача полностью блокировать данную трассу и тем самым взять Авдеевку в оперативное окружение. В ВСУ понимают, что могут окончательно потерять основной путь снабжения, поэтому ожесточенно сопротивляются.- рассказал боец "Пятнашки" с позывным "Барс".Накануне обстановку на Авдеевском направлении прокомментировал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, наступление под Авдеевкой проводится грамотно, командование старается беречь жизни бойцов, поэтому не бросает их в бессмысленные атаки, чтобы ценой больших потерь взять очередную точку. Поэтому продвижение здесь не такое стремительное как на других направлениях, за последние годы ВСУ сумели превратить населенный пункт в настоящую крепость.- подчеркнул он.