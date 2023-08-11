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Бойцы бригады «Пятнашка» фактически перерезали трассу, по которой идёт снабжение Авдеевки

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Бойцы бригады «Пятнашка» фактически перерезали трассу, по которой идёт снабжение Авдеевки

Наступление российских войск на Авдеевском направлении идет не так быстро, как хотелось бы, но штурмовые отряды методично уничтожают врага и продвигаются вперед. Накануне появилась информация, что бойцы бригады "Пятнашка" взяли под огневой контроль отрезок автодороги О0542 между Орловкой и Ласточкино к западу от Авдеевки.


Бойцы "Пятнашки" фактически перерезали трассу на Орловку, по которой ведется снабжение украинского гарнизона в Авдеевке. Пока физического контроля над дорогой нет, но есть плотный огневой контроль, через который очень трудно прорваться. На данный момент стоит задача полностью блокировать данную трассу и тем самым взять Авдеевку в оперативное окружение. В ВСУ понимают, что могут окончательно потерять основной путь снабжения, поэтому ожесточенно сопротивляются.

Наше подразделение взяло эту выходящую дорогу под Авдеевкой, по которой идет пополнение ВСУ личным составом и боекомплектом, и всем остальным, в чем нуждаются фашисты. Сейчас она на полном обстреле, и теперь им не так уж просто людей привезти или БК... С каждым днем становится все сложнее и сложнее

- рассказал боец "Пятнашки" с позывным "Барс".

Накануне обстановку на Авдеевском направлении прокомментировал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, наступление под Авдеевкой проводится грамотно, командование старается беречь жизни бойцов, поэтому не бросает их в бессмысленные атаки, чтобы ценой больших потерь взять очередную точку. Поэтому продвижение здесь не такое стремительное как на других направлениях, за последние годы ВСУ сумели превратить населенный пункт в настоящую крепость.

На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно

- подчеркнул он.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:58
    +3
    Тут торопиться не надо, беречь жизни бойцов, семь раз отмерь-один отреж. Тем более что враг хитер, упорен и изобретателен и проблем со снабжением нет.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:07
      0
      А там никто и не торопиться! Там уже который год сидят отпетые подонки и обстреливают Донецк. Чтобы взять Авдеевку нужен ни один месяц боев и серьезная группировка тысяч в сто. И все это при поддержки авиации. Так что, пока рано петь хвалебные песни, предстоит долгая и очень кровавая работа с потерями с нашей стороны...
      Гагин вообще балабол. Как только какая новость появляется, он уже тут как тут. Кто он такой вообще не очень понятно...
  2. Aken
    Aken Сегодня, 11:03
    +1
    Было бы уместно сравнить задействованные силы и достигнутый результат нашего и бандеровского наступления.
    Особенно с учётом того, что они готовились к обороне дольше нашего.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    +4
    Вот и в Купянск лезть не надо ,а заходить в него западнее.У Украины не так много времени чтобы строить эшелонированную оборону,целями уже сейчас должны стать парки строительной техники.Что иногда уже реализуется.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    +3
    Наступление...........идет не так быстро, как хотелось бы, но штурмовые отряды методично уничтожают врага и продвигаются вперед.

    Автор эту фразу сам придумал или скопипастил с бандэроСМИ?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:14
      +2
      Так немного перефразировал цитату бойца "Пятнашки" с позывным "Барс".
      На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    +4
    Мне вот с Краснодарского края как-то плохо видится, что там на ЛБС, поэтому лезть с советами.........., да и разведданных маловато, утреннюю прессу еще не до конца проштудировал.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:36
      +1
      . с Краснодарского края как-то плохо видится

      Проклятая линия горизонта laughing
      А на западе до сих пор сомневаются, что земля круглая
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:15
    +2
    У меня сердце кровью обливается, почему мы не отодвинем бендеровцев от Донбасса. Я вырос в Сибири как и большинство жителей города, но родившихся на Донбассе. Донбасс это Русь, Россия.
    Нужно выжигать эту нацисткую , эту бандеровскую сволочь. soldier
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 11:16
    +2
    Надо бы эту дорогу с помощью авиабомб и артиллерии превратить в абсолютно непроезжую для техники. Пара-тройка воронок шириной метров 10 и глубиной метра 2. И все, отъездились, снаряды отвозились. Цинки с патронами они и в руках таскать могут пешком, но для того и огневой контроль, а то и мин с расстояния накидать можно по обочинам. Как то так давно надо сделать. Причем, не только у Авдеевки, а и везде, где надо создать проблемы со снабжением. Хоть и западнее Бахмута, в районах Ивановское, Часов Яр и т.д.