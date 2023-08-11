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«Идут разговоры о передаче танков»: в чешской прессе пишут о возможной военной помощи Пакистана Украине

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«Идут разговоры о передаче танков»: в чешской прессе пишут о возможной военной помощи Пакистана Украине

В приграничных с незалежной странах налажена работа логистических центров, через которые на Украину уходит передаваемая Западом матчасть для ВСУ. Одной из них является Чехия. К примеру, именно здесь ремонтировались танки Т-72Б из Марокко, которые по завершении работ были поставлены войскам киевского режима. Как пишет местная пресса, возможно, что в скором времени «в дело» пойдут и пакистанские ОБТ.


Как указывается в издании CEVRO ARENA, Исламабад является одной из стран, оказывающих военную поддержку ВСУ:

Предметом текущих поставок на Украину в основном являются боеприпасы еще советского производства: 122-мм для РСЗО «Град» и артиллерийские снаряды того же калибра для гаубиц. Они закупались Британией, а затем доставлялись на Украину.


Кроме того, Исламабад передает ВСУ 155-м боеприпасы для западных артсистем, состоящих на вооружении ВСУ. При этом поставляются не только снаряды, но и пороховые заряды и взрыватели. Однако с учетом производственных возможностей Пакистана не исключены поставки ручных гранат, боеприпасов к легкому вооружению или минометных выстрелов.

Однако высказывались сомнения в качестве боеприпасов, передаваемых Исламабадом

- отмечается в прессе.

Как утверждается, доставка военных грузов осуществляется через немецкие и польские порты, а также через Румынию, куда регулярно летают британские транспортные самолеты из Пакистана.

Идут разговоры о передаче танков воюющей Украине танков из состава ВС Пакистана

- говорится в издании [на вооружении Исламабада состоит 320 Т-80УД].

При этом уточняется, что и Исламабад, и Киев отказываются признать наличие какой-либо взаимной договоренности о военных поставках.

Указывается, что Пакистан проявляет интерес к модернизации парка вертолетов Ми-17, надеясь заручиться помощью украинских специалистов [то есть фактически получить компетенции по их ремонту и усовершенствованию]. С другой стороны, Исламабад увеличил торговлю с Россией за счет роста закупок зерна и нефти.

Вполне возможно, что эти шаги [передача вооружений из Пакистана в адрес ВСУ] происходят с ведома Москвы, которая не считает эти поставки стоящими внимания

- делает предположение автор.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:59
    0
    Интересно почему всё меньше стран мира опасаются помогать Украине???
    1. Toorik
      Toorik Сегодня, 12:30
      +2
      потому-то в свое время в Кремле много болтали но мало делали....
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:59
    +9
    Стесняюсь спросить...
    И этот... Пакистан хочет вступить в БРИКС?!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:03
      -1
      Смею_заметить hi, а вы спросите почему ОДКБ отмазалось от помощи Москве?
      1. Lptsk
        Lptsk Сегодня, 12:42
        0
        А ОДКБ кто то просил о помощи?
        Текст Вашего комментария слишком
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Стесняюсь спросить...
      И этот... Пакистан хочет вступить в БРИКС?

      Вам +, но....
      Мухи отдельно - котлеты отдельно.))))
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:49
      0
      Стесняюсь спросить...
      И этот... Пакистан хочет вступить в БРИКС?!

      И вступит. Потому как старый и важный союзник Китая. Это китайский кулак для Индии и рука для Афганистана. Дверь на Ближний восток и в исламский мир в целом. Пакистан помог КНДР с ядерным оружием, думаю и с ракетными технологиями тоже. Вряд ли без ведома Китая. А нам с последним ссориться не с руки. Займем нейтральную позицию, пусть Китай с Индией сами разбираются.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:07
    +1
    Как утверждается, доставка военных грузов осуществляется через немецкие и польские порты, а также через Румынию

    Когда же наконец ВКС начнёт наносить удары по логистике ВФУ, т.е. мостам, туннелям....
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:40
      -1
      А разве не наносят? Ж/Д тоннель в Карпатах кинжалом били, мост под Одессой разрушен. Порты прикрыли и раздолбали. Предлагаете бить Кинжалом по обычным шоссе?
  4. tarabar
    tarabar Сегодня, 12:07
    +1
    Вполне возможно, что эти шаги [передача вооружений из Пакистана в адрес ВСУ] происходят с ведома Москвы, которая не считает эти поставки стоящими внимания

    Мы с соседом классные кореша, не смотря на то, что он матом кроет моих детей и домогается иногда моей жены. am fool
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 12:09
    +3
    В нынешних реалиях гордость советского танкостроения Т-80УД является для Пакистана чемоданом без ручки. Завод им.Малышева скорее мертв чем жив, а значит на поставки запчастей для их весьма сложных двигателей 6ТД рассчитывать не приходится.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 12:10
    +2
    Пакистан это по сути прокси Китая.Если эта сделка состоится то все слова о дружбе Китая улетят в трубу.И в Москве на это не отреагируют ибо указывать как поступать "протектору" Си не гоже hi
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 12:15
      +2
      Не думаю, что Китай будет сильно против. Пакистан заменит "украинские" Т-80УД на китайские танки. Дополнительные заказы для промышленности Китая важны, как и экономическая экспансия.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:12
    +1
    А мы типа с ними дружить хотели, учения там совместные были... laughing """"
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:14
    +1
    Мы для Пакистана " неверные", и Россия и Украина, так почему Пакистану не помочь уничтожить друг друга. И все кто помогает Украине тоже так считают по разным причинам. soldier
    1. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 12:47
      0
      Вы может и неверные. Учи матчасть, для магометян , по Корану, христиане люди писания . А вот китайцы, назовем их так, хз кто для них, язычники наверное.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    +1
    в скором времени «в дело» пойдут и пакистанские ОБТ.
    Очевидно посчитали, что на фоне западной помощи поставка только б/п выглядит бледно. Кто еще не оказал помощь Киву в очередь.