В приграничных с незалежной странах налажена работа логистических центров, через которые на Украину уходит передаваемая Западом матчасть для ВСУ. Одной из них является Чехия. К примеру, именно здесь ремонтировались танки Т-72Б из Марокко, которые по завершении работ были поставлены войскам киевского режима. Как пишет местная пресса, возможно, что в скором времени «в дело» пойдут и пакистанские ОБТ.
Как указывается в издании CEVRO ARENA, Исламабад является одной из стран, оказывающих военную поддержку ВСУ:
Предметом текущих поставок на Украину в основном являются боеприпасы еще советского производства: 122-мм для РСЗО «Град» и артиллерийские снаряды того же калибра для гаубиц. Они закупались Британией, а затем доставлялись на Украину.
Кроме того, Исламабад передает ВСУ 155-м боеприпасы для западных артсистем, состоящих на вооружении ВСУ. При этом поставляются не только снаряды, но и пороховые заряды и взрыватели. Однако с учетом производственных возможностей Пакистана не исключены поставки ручных гранат, боеприпасов к легкому вооружению или минометных выстрелов.
Однако высказывались сомнения в качестве боеприпасов, передаваемых Исламабадом
- отмечается в прессе.
Как утверждается, доставка военных грузов осуществляется через немецкие и польские порты, а также через Румынию, куда регулярно летают британские транспортные самолеты из Пакистана.
Идут разговоры о передаче танков воюющей Украине танков из состава ВС Пакистана
- говорится в издании [на вооружении Исламабада состоит 320 Т-80УД].
При этом уточняется, что и Исламабад, и Киев отказываются признать наличие какой-либо взаимной договоренности о военных поставках.
Указывается, что Пакистан проявляет интерес к модернизации парка вертолетов Ми-17, надеясь заручиться помощью украинских специалистов [то есть фактически получить компетенции по их ремонту и усовершенствованию]. С другой стороны, Исламабад увеличил торговлю с Россией за счет роста закупок зерна и нефти.
Вполне возможно, что эти шаги [передача вооружений из Пакистана в адрес ВСУ] происходят с ведома Москвы, которая не считает эти поставки стоящими внимания
- делает предположение автор.