«Идут разговоры о передаче танков»: в чешской прессе пишут о возможной военной помощи Пакистана Украине

Предметом текущих поставок на Украину в основном являются боеприпасы еще советского производства: 122-мм для РСЗО «Град» и артиллерийские снаряды того же калибра для гаубиц. Они закупались Британией, а затем доставлялись на Украину.

Однако высказывались сомнения в качестве боеприпасов, передаваемых Исламабадом

Идут разговоры о передаче танков воюющей Украине танков из состава ВС Пакистана

Вполне возможно, что эти шаги [передача вооружений из Пакистана в адрес ВСУ] происходят с ведома Москвы, которая не считает эти поставки стоящими внимания