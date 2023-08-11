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Российские разработчики провели испытание противоосколочного одеяла «Эгида»

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Российские разработчики провели испытание противоосколочного одеяла «Эгида»

Научно-исследовательский институт стали испытал одно из своих изделий, предназначенных для защиты личного состава ВС России. Российские разработчики провели испытание противоосколочного одеяла «Эгида».

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Испытание, которое проходило на полигоне «ЦНИИточмаш», проводилось при помощи ручных гранат Ф-1 и РГН. Из подрывали на расстоянии три и пять метров от одеяла. Более 85 процентов осколков, летящих со скоростью не менее 700 метров в секунду, изделие задержало. А те из них, которым удалось пробить изделие, не представляли опасности, так как потеряли свою поражающую способность.

По одеялу также стреляли из пистолета Стечкина с расстояния пять метров. Пр этом ни одна из пуль не сумела его пробить.

НИИ стали, выпускающий такие одеяла, входит в концерн «Калашников», являющийся частью структуры госкорпорации «Ростех».


Сфера применения изделия в реальной боевой обстановке может быть крайне широкой, особенно с учетом того, что российские военнослужащие не обделены смекалкой. К примеру, его можно повесить перед входом в блиндаж или на дверцу автомобиля. Некоторые из тех, кто комментировал сообщение пресс-службы «Ростеха» в соцсетях, предлагают натягивать такие одеяла над окопами или выдавать бойцам, чтобы они могли укрываться ими при обстреле. Стопроцентной защиты, разумеется, это не гарантирует, но шансы уцелеть значительно увеличивает.
Использованы фотографии:
Концерн "Калашников"
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:01
    +5
    и в качестве противоосколочного подбоя внутри бронетехники зайдёт наверное.....
  2. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 11:10
    +2
    Наш ответ на поставку кассетных боеприпасов.
    P.S. А можно из него пончо сделать?
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:36
      0
      Ответ оперативный и "по делу"...

      И у меня было бы предложение к разработчикам, проявить инициативу в разработке дополнительных средств охраны и обороны водных районов (и отдельных плавсредств). Что, в контексте возрастающей "назойливости", автономных, безэкипажных надводных аппаратов, становится всё более актуальным...

      У киевских бандеро - нациков, к примеру, уже "боевые" каяки в ход пошли. Можно, конечно, "посмеяться", но врядли стоит...

      Что же касается охраны водных районов и отельных плавсредств от диверсионно - террористических атак такими "каяками" (как и надводными, безэкипажными аппаратами, в целом...), то, полагаю, что одно технически реализуемых, несложных из решений, уж ГОД, КАК МИНИМУМ, вполне просматривается...

      К примеру, размещение на компактных плотах, оснащенных скорострельными автоматами с калибром боеприпаса "Утёса", так же и буя(ёв), сканирующего(их) надводную акваторию, в назначенном секторе обзора, на заданную глубину...

      Сеть таких выставленных буёв, перекрывает назначенный периметр, или выставляется вокруг охраняемого плавсредства на заданном удалении. И ведет "мониторинг" надводной обстановки в автоматическом режиме, отображая обстановку на КП. При появлении ЛЮБОГО объекта на водной поверхности в заданном секторе обзора, АВТОМАТИЧЕСКИ открывает огонь на поражение. Любой т.н. "надводный дрон", вполне себе завалит...

      Разумеется, это никак не отменяет и несения вахты, вооруженными наблюдателями, на палубе и на берегу. Но резко повышает вероятность СВОЕВРЕМЕННОГО обнаружения факта диверсионного нападения и вероятность поражения безэкипажного атакующего плавсредства...


      И всё ведь, технически, вполне реализуемо... В чем проблема?..
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:40
        0
        Могут, конечно, "на автопилоте" возразить, что-то типа "волнения" в акватории, которое будет "мешать", как ведению прицельного огня автоматами, размещенными на плотах, так и "сканированию" буями обстановки над водной поверхностью...
        Но это только на первый взгляд...

        Поскольку, даже при наличии волновых колебаний до определенного уровня, при непрерывном сканировании в заданном секторе на глубину и заданный диапазон высот (в "идеале", - от "нуля", т.е. от водной поверхности до двух - трех метров над ней...), общая "картинка" обстановки, всё равно будет "усредняться", и "луч" (даже если он в определенные моменты времени, из-за воленния будет уходить "в небо"), так или иначе, приближающийся с заданного направления, неопознанный объект (плавсредство) "зацепит" и этого будет достаточно, во-первых, для выдачи команды системе управления огнем для открытия огня, по объекту, автоматом(автоматами), размещенным на плоту (или группового огня автоматами, размещенными и на плотах, ведущих мониторинг в "смежных" секторах). Во-вторых, для привлечения внимания вахтенных наблюдателей, как на дерегу, так и на кораблях, в-третьих, для выдачи соответствующего сигнала на КП..

        Но если эта идея и привлечет чье-то внимание (во чо я не очень верю, учитывая пассивность лиц принимающих такого рода решения), то это скорее всего будет какая-то "неформальная" структура конструкторов - разработчиков, из ведомства Рогозина...
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    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 12:43
      0
      А какой вес у него интересно?из одеяла можно сшить что хочешь,штаны,капюшоны....
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:11
    0
    Однозначно, крайне нужная вещь! Главное, что бы произвели необходимое количество с высоким качеством и своевременно поставили в войска! Очень боюсь, что чиновная волокита сделает свое поганое дело и, что то пойдёт не так.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:16
      0
      Вольноопределяющийся Марек hi, "болезни" которую вы обозначили не ОДИН век так было при Князьях, при Царях, при ГенСеках, и сейчас тоже оно не фонтан.
  4. Goto
    Goto Сегодня, 11:12
    0
    Можно ведь и как пончо одеть, только подвижность будет не очень.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    0
    Более 85 процентов осколков, летящих со скоростью не менее 700 метров в секунду, изделие задержало.
    Даже если бы задерживало 50% уже хорошо, а тут 85.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:35
      +1
      Так и обычные грузовики военно-транспортные можно кабины и двери изнутри обшивать-защищать, Стечкина раз держит с 5 метров. Ну и наверно патрульные машины полиции тоже - мало ли в замес попадут, может жизнь спасти. Или хотя бы тяжесть поражения снизить...
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:25
    0
    выдавать бойцам, чтобы они могли укрываться ими при обстреле.

    Наверно снайперам пригодится в лёжках накрываться.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:33
    0
    Это хорошая новость и замечательная разработка.
    Теперь дело за малым - обеспечить каждого военнослужащего таким одеялом, как раньше обеспечивали плащ-накидкой...
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:37
    +1
    Самые пакостные ранения это от автоматических , подствльных гранатометов.ВОГи делают своё коварное дело. Осколки мелкие. И много. Но быстро теряют свою энергию. Вот давайте это одеяло в промышленных масштабах. Даже комбинезоны шейте. Они действительно нужны на фронте. Бронежилет закрывает малую часть тела бойца. Как доп защита думаю никто не будет против такого одеяла. Только дело за малым. Наладьте производство. И выдавайте .
  9. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 11:43
    +2
    Жаль, что не написано, сколько оно весит и стоит...
    1. cpls22
      cpls22 Сегодня, 12:38
      0
      Да, первый же вопрос, который пришёл в голову ..