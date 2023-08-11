Командующий объединенными силами ВСУ проинспектировал укрепление северной границы на Волынском направлении

В настоящее время отсутствуют какие-либо угрозы, однако в будущем нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. Что касается наращивания врагом необходимых сил для осуществления здесь наступательных действий, то на это у него уйдёт не менее полутора месяцев

Командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проинспектировал укрепление северной границы страны на Волынском направлении, сообщило командование.Украинский офицер высказал по этому поводу следующее:Стоит отметить, что в прошлом месяце на этом участке командирам была поставлена задача не только по минированию местности, но также и по обустройству новых оборонительных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.Таким образом, на границе в Ровенской области число наблюдательных постов было увеличено. Помимо этого, было создано более 15 новых опорных позиций, а также установлены десятки тысяч мин.Напомним, что о намерении украинских войск укрепить свои позиции и инженерные заграждения в приграничных с Белоруссией регионах Наев сообщал в июле. Речь шла о Волынской, Житомирской и Ровенской областях. Как уточнил тогда генерал-лейтенант, военными проводятся тренировки с тем, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Более того, добавил он, украинские подразделения, обеспечивающие охрану государственной границы, получат больше вооружения и военной техники.Для справки: протяжённость украинско-белорусской границы – 1084 км.