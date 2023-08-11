Обломки противоракеты ВСУ, не обнаружившей в небе гиперзвуковой «Кинжал», упали на медучреждение в Киеве

Фото Кличко и непонятного предмета, ранее выданного им за «сбитый» «Кинжал»
Воздушная тревога вновь охватила большинство подконтрольных киевскому режиму территорий. Была объявлена воздушная тревога и в Киеве. Сразу появились сообщения от официальных лиц киевского режима о том, что «зафиксированы пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Мэр Киева Кличко:
Есть взрывы. Киевляне, оставайтесь в укрытиях.
Пресс-служба Воздушных сил ВСУ призвала спуститься в укрытия жителей ряда западных регионов – Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областей. С аналогичным заявлением выступили власти ряда других областей, включая Житомирскую.
После этого упомянутый Кличко заявил, что «обломки ракеты упали на территорию детской больницы». По словам Кличко, обошлось без разрушений и пострадавших.
О срабатывании ПВО заявили и в Житомире.
И буквально через несколько минут появилась информация, что последовал отбой воздушной тревоги.
Примечательно, что все эти объявления тревоги и её отбой уложились буквально в 15-20 минут. Это лишний раз свидетельствует о том, что украинская ПВО среагировала на ложные (имитационные) цели.
Напомним, что накануне спикер ВС ВСУ Игнат сетовал на использование российскими войсками имитации пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал», создаваемой средствами РЭБ. На эти обманки и реагирует украинская ПВО, отстреливая дорогостоящий боекомплект (в том числе) ЗРК Patriot. ЗУР ВСУ бьют фактически в пустоту, не находят цели и самоуничтожаются в воздухе. Их обломки и падают на гражданские объекты Киева, как и произошло сегодня с медучреждением в Киеве.