Обломки противоракеты ВСУ, не обнаружившей в небе гиперзвуковой «Кинжал», упали на медучреждение в Киеве

Фото Кличко и непонятного предмета, ранее выданного им за «сбитый» «Кинжал»

Есть взрывы. Киевляне, оставайтесь в укрытиях.

Воздушная тревога вновь охватила большинство подконтрольных киевскому режиму территорий. Была объявлена воздушная тревога и в Киеве. Сразу появились сообщения от официальных лиц киевского режима о том, что «зафиксированы пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».Мэр Киева Кличко:Пресс-служба Воздушных сил ВСУ призвала спуститься в укрытия жителей ряда западных регионов – Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областей. С аналогичным заявлением выступили власти ряда других областей, включая Житомирскую.После этого упомянутый Кличко заявил, что «обломки ракеты упали на территорию детской больницы». По словам Кличко, обошлось без разрушений и пострадавших.О срабатывании ПВО заявили и в Житомире.И буквально через несколько минут появилась информация, что последовал отбой воздушной тревоги.Примечательно, что все эти объявления тревоги и её отбой уложились буквально в 15-20 минут. Это лишний раз свидетельствует о том, что украинская ПВО среагировала на ложные (имитационные) цели.Напомним, что накануне спикер ВС ВСУ Игнат сетовал на использование российскими войсками имитации пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал», создаваемой средствами РЭБ. На эти обманки и реагирует украинская ПВО, отстреливая дорогостоящий боекомплект (в том числе) ЗРК Patriot. ЗУР ВСУ бьют фактически в пустоту, не находят цели и самоуничтожаются в воздухе. Их обломки и падают на гражданские объекты Киева, как и произошло сегодня с медучреждением в Киеве.