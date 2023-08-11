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Обломки противоракеты ВСУ, не обнаружившей в небе гиперзвуковой «Кинжал», упали на медучреждение в Киеве

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Обломки противоракеты ВСУ, не обнаружившей в небе гиперзвуковой «Кинжал», упали на медучреждение в Киеве

Фото Кличко и непонятного предмета, ранее выданного им за «сбитый» «Кинжал»



Воздушная тревога вновь охватила большинство подконтрольных киевскому режиму территорий. Была объявлена воздушная тревога и в Киеве. Сразу появились сообщения от официальных лиц киевского режима о том, что «зафиксированы пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Мэр Киева Кличко:

Есть взрывы. Киевляне, оставайтесь в укрытиях.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ призвала спуститься в укрытия жителей ряда западных регионов – Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областей. С аналогичным заявлением выступили власти ряда других областей, включая Житомирскую.

После этого упомянутый Кличко заявил, что «обломки ракеты упали на территорию детской больницы». По словам Кличко, обошлось без разрушений и пострадавших.

О срабатывании ПВО заявили и в Житомире.

И буквально через несколько минут появилась информация, что последовал отбой воздушной тревоги.

Примечательно, что все эти объявления тревоги и её отбой уложились буквально в 15-20 минут. Это лишний раз свидетельствует о том, что украинская ПВО среагировала на ложные (имитационные) цели.

Напомним, что накануне спикер ВС ВСУ Игнат сетовал на использование российскими войсками имитации пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал», создаваемой средствами РЭБ. На эти обманки и реагирует украинская ПВО, отстреливая дорогостоящий боекомплект (в том числе) ЗРК Patriot. ЗУР ВСУ бьют фактически в пустоту, не находят цели и самоуничтожаются в воздухе. Их обломки и падают на гражданские объекты Киева, как и произошло сегодня с медучреждением в Киеве.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:05
    +2
    Ага.Сейчас обьявят что сбили "Кинжал".Покажут обломок трубы..
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 11:12
      +3
      Кинжал могут сбить не только лишь все ! (цитата)
      1. Комментарий был удален.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:36
          +1
          Цитата: Nexcom
          ....не каждый это может..(с)

          Но украинцы однозначно смогут. Сбрехать.
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 11:48
        +3
        Цитата: ALCA056000
        Кинжал могут сбить не только лишь все ! (цитата)

        К нам прилетели два "Кинжала", четыре из которых мы сбили. (почти цитата его же) smile
  2. HAM
    HAM Сегодня, 11:14
    +12
    "..Есть взрывы. Киевляне, оставайтесь в укрытиях....."

    Помнится "пророк" Порох радовался,что дончане сидят по подвалам......А "бумеранг" то имеет свойство возвращаться однако..
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:14
    +4
    Об этом уже писал, надо, просто необходимо перегружать и держать ПВО противника в постоянном напряге, а для этого нужно задействовать ВСЁ что доступно, и не важно старое или новое боевое или обманки. И тем более все равно что напишут украинские или западные СМИ и заявят их политики(я про старье) главное результат.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:14
    +2
    Лет пять - шесть назад один наш генерал проговорился при испытании Тополя из Капустина Яра по Сары Шагану.Пока Тополь летел мы " вручную изменили рельеф местности".Вроде испытания прошли успешно.Я ещё подумал генерал ДМБ пересмотрел ,а оно во как .Совсем не понятно как в пустоте радиоволнами можно создать мираж ,который западные ЗРК воспринимает за реальность?Или кто то воду мутит.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 11:42
      +1
      Ну спецы РЭБ сканируют частоты радаров и после этого включают излучатели с чуть измененными частотами, которые интерферируют на приемнике будто кинжал полетел. Похожим образом действует витебск, который "передразнивает" радиолокаторы, в том числе и те, что на ракетах стоят
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:14
        0
        alexoffЗначит можно " нарисовать" для партнёра воздушную армаду стратегов летящих в его сторону?
    2. Замкадыш
      Замкадыш Сегодня, 12:14
      0
      Если в общих словах, то просто. Раньше кидали уголковые отражатели, которые имеют свойство отражать радиосигнал ровно туда, откуда он прилетел (один из видов пассивной помехи). Но от этого быстро научились отстраиваться. Современный подход - вертолет, самолет, дерижбандель (лучше несколько) с аппаратурой, которая принимает зондирующий сигнал, обрабатывает его излучает на той же несущей с нужной амплитудой, фазой, задержкой, огибающей, спектром и скоростью их изменений (нужное выбрать). Современные цифровые системы позволяют это делать. Зная собственный излучаемый сигнал, его можно вычитать в цифровом виде и исключить влияние на приеме, что позволяет успешно вести прием и передачу на одной частоте. Во всяко случае, в спутниковой связи такие системы (компенсаторы) применяются с начала нулевых. Есть C&C (Carier in Carier) от Comtech, есть VPCMA от ViaSat. Есть реализации наших российских ребят, в реальном железе, которое можно включить и работать. Не думаю, что в радиолокации есть непреодолимые препятствия. В общем со светлыми головами и руками, растущими, откуда надо, у нас традиционно все в порядке. Осталось чиновникам перестать бояться брать ответственность на себя и научиться различать, когда это надо делать, а когда - нет.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:14
    +3
    На Донецк восемь лет, ракеты падали. И весь мир, не возмущался. И нам не надо из этого падения, делать проблему.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:15
    +1
    В голову такой обломок прилетел Кличко и ничего не случилось ? Парадокс !
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: APASUS
      В голову такой обломок прилетел Кличко и ничего не случилось ? Парадокс !

      Помню в деревне, бабки частушку пели - "С неба звёздочка упала, прямо Гитлеру в штаны, что там было разбомбила и пришёл конец войны".
      Сейчас все так, только уже Кличку разбомбило.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    все эти объявления тревоги и её отбой уложились буквально в 15-20 минут.
    Вот и пускай каждые полчаса бегают в бомбоубежище. Кто живет не рядом с военными объектами и предприятиями ВПК тот давно усвоил, что пострадать можно исключительно от украинской ПВО, поэтому туда-сюда не бегают.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:19
    0
    Х.З. что это было. Во всяком случае, нужно чтобы МиГ-31 постоянно барражировали, напрягали и истощали ПВО ВФУ, хотя на тревоги население перестало реагировать от слова вааще.
    Враг сообщает.

    По всей Украине объявляли воздушную тревогу. Российские захватчики осуществили пуски аэробалистических ракет "Кинжал".
    Как сообщают Воздушные силы Украины, с аэродрома Саваслейка взлетел российский МиГ-31К. Через 10 минут самолет совершил пуски ракет.
    "Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытиях", - отметили в воздушных силах.
    Впоследствии были осуществлены повторные пуски. В ПС призвали жителей Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей срочно пройти в укрытие.
    Тем временем столичные паблики сообщают о взрывах в Киеве. Эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Впрочем, пока без подробностей.
    "Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях", - отметил он.
    В Киевской городской военной администрации уточнили, что в столице работает ПВО. Впрочем, ракетная опасность продолжается. Киевлян просят не покидать укрытия.
    Кроме того, звуки взрывов слышно в Киевской области. В ОВА сообщили, что работают силы ПВО.
    Как сообщает "Суспільне", звуки взрывов слышно в Хмельницком и в Винницкой области. Вероятно, это работа ПВО.
    Обновлено в 10:24. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки ракеты упали на территорию детской больницы. К счастью, жертв и пострадавших нет.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 12:23
    0
    Для фото из "жестянки" выколотили образец ракеты и вот она! fellow lol