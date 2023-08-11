Инженеры из ремонтного взвода ВС РФ изобрели переходники для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра

Если изучить воспоминания фронтовиков Великой Отечественной войны, то можно встретить множество рассказов о солдатской смекалке, которая играла решающую роль во многих боевых операциях. Прошли годы, и сегодня наша страна столкнулась с новой угрозой. При этом, как и во времена ВОВ, в ходе СВО победу «куют» русские люди, обладающие недюжинной смекалкой.Так, Минобороны РФ опубликовало сюжет, в котором заместитель командира ремонтного взвода с позывным Назим рассказывает о ноу-хау, разработанном инженерами из его подразделения.Со слов военного, от фронтовиков поступил запрос, приспособить 82-мм мину к стрельбе из РПГ. В итоге, военнослужащие ремвзвода создали переходник, состыковывающий стартовый заряд от РПГ-7Д с вышеупомянутой миной.Как выразился Назим, изобретение уже эффективно используют штурмовики и разведчики. Протестировано порядка 50 единиц таких снарядов.В итоге, выпуск переходников был поставлен на поток. Со слов заместителя командира ремонтного взвода, его подразделение обеспечено всеми необходимыми средствами, включая токарные станки. Это позволяет выпускать до 200 комбинированных снарядов в день.Стоит отметить, что стрельба 82-мм минами из РПГ является не единственным изобретением данного взвода. Назим показал деталь, которая позволяет «выстреливать» гранатой РПГ-5 с помощью АК-74.