Инженеры из ремонтного взвода ВС РФ изобрели переходники для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра

Если изучить воспоминания фронтовиков Великой Отечественной войны, то можно встретить множество рассказов о солдатской смекалке, которая играла решающую роль во многих боевых операциях. Прошли годы, и сегодня наша страна столкнулась с новой угрозой. При этом, как и во времена ВОВ, в ходе СВО победу «куют» русские люди, обладающие недюжинной смекалкой.
Так, Минобороны РФ опубликовало сюжет, в котором заместитель командира ремонтного взвода с позывным Назим рассказывает о ноу-хау, разработанном инженерами из его подразделения.
Со слов военного, от фронтовиков поступил запрос, приспособить 82-мм мину к стрельбе из РПГ. В итоге, военнослужащие ремвзвода создали переходник, состыковывающий стартовый заряд от РПГ-7Д с вышеупомянутой миной.
Как выразился Назим, изобретение уже эффективно используют штурмовики и разведчики. Протестировано порядка 50 единиц таких снарядов.
В итоге, выпуск переходников был поставлен на поток. Со слов заместителя командира ремонтного взвода, его подразделение обеспечено всеми необходимыми средствами, включая токарные станки. Это позволяет выпускать до 200 комбинированных снарядов в день.
Стоит отметить, что стрельба 82-мм минами из РПГ является не единственным изобретением данного взвода. Назим показал деталь, которая позволяет «выстреливать» гранатой РПГ-5 с помощью АК-74.