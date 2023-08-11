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Инженеры из ремонтного взвода ВС РФ изобрели переходники для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра

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Инженеры из ремонтного взвода ВС РФ изобрели переходники для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра

Если изучить воспоминания фронтовиков Великой Отечественной войны, то можно встретить множество рассказов о солдатской смекалке, которая играла решающую роль во многих боевых операциях. Прошли годы, и сегодня наша страна столкнулась с новой угрозой. При этом, как и во времена ВОВ, в ходе СВО победу «куют» русские люди, обладающие недюжинной смекалкой.


Так, Минобороны РФ опубликовало сюжет, в котором заместитель командира ремонтного взвода с позывным Назим рассказывает о ноу-хау, разработанном инженерами из его подразделения.

Со слов военного, от фронтовиков поступил запрос, приспособить 82-мм мину к стрельбе из РПГ. В итоге, военнослужащие ремвзвода создали переходник, состыковывающий стартовый заряд от РПГ-7Д с вышеупомянутой миной.

Как выразился Назим, изобретение уже эффективно используют штурмовики и разведчики. Протестировано порядка 50 единиц таких снарядов.

В итоге, выпуск переходников был поставлен на поток. Со слов заместителя командира ремонтного взвода, его подразделение обеспечено всеми необходимыми средствами, включая токарные станки. Это позволяет выпускать до 200 комбинированных снарядов в день.

Стоит отметить, что стрельба 82-мм минами из РПГ является не единственным изобретением данного взвода. Назим показал деталь, которая позволяет «выстреливать» гранатой РПГ-5 с помощью АК-74.

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15 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:57
    0
    Ноу-хау не сильно моложе самого РПГ вообще-то. Еще в Афганистане вроде применяли такие переходники.
    1. Pachvara
      Pachvara Сегодня, 12:14
      +2
      Не знаю как в Афгане, но припоминаю, что лет 7-8 назад были ролики что и ВСУ и ЛНР, ДНР используют такие приспособы. Ну вот к примеру
      https://yandex.by/video/preview/15470260020485653202
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:58
    +1
    Хоть бы кто мне объяснил смысл этой переделки .У этого заряда совершенно другие характеристики ,попадание из РПГ миной в цель не возможно ,все чисто навесом и на личном опыте .Но это можно выполнить и стандартным зарядом и еще лучше будет
    1. oberstz
      oberstz Сегодня, 12:15
      +4
      из противопехотной номенклатуры для РПГ-7 есть ТБГ-7В и ОГ-7В которые не очень распространены и в случае с ОГ-7В не очень действенны. У 82 мм мины с этим получше
    2. Задира
      Задира Сегодня, 12:19
      0
      Хоть бы кто мне объяснил смысл этой переделки

      Штурмовики, которые ее заказали. Хотя вряд ли они захотят на это время тратить
    3. cpls22
      cpls22 Сегодня, 12:33
      +2
      Возможно, просто чтобы реализовать оставшиеся без дела стартовые заряды, после их "обезглавливания" в пользу коптеров.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:01
    +1
    После СВО таких умельцев на карандаш и определять только в ВПК, не дай бог ната чего срисует, а то и криминал заинтересуется. Для "Кулибиных" и дома найдется достойная работа.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:04
    +1
    Напильник - страшная сила. (Поскольку краткость на сайте не приветствуется, поясняю: ссылка на старый анекдот)
  5. мазута
    мазута Сегодня, 12:08
    +2
    Вот такие подразделения и должны "дожигать"дистанционно лео и прочие брэдли,чтобы эвакуировать было нечего врагу.Сбросили сверху бутылочку с напалмом и запалом и пусть догорают.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 12:11
      +1
      Согласен с Вами. Дожиг необходим. Все эти "иномарки" не должны подлежать восстановлению.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:19
        0
        Все эти "иномарки" не должны подлежать восстановлению
        Как пишут американцы, 7 из 10 подбитых западных подарков успешно восстанавливается.
        1. Слон
          Слон Сегодня, 12:43
          0
          Вот поэтому и надо дожигать бандерлогскую технику
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:09
    0
    Есть такая пословица:
    Голь на выдумки хитра.

    Ситуация, когда нужда делает человека изобретательным. Когда нет возможности купить что-либо, приходится искать выход из положения.
  7. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 12:12
    +2
    "Вызывает интерес и такой еще разрез:"
    дистанция заброса гранаты РГД-5 с помощью приспособы для АК:
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 12:18
    +1
    изобретение уже эффективно используют штурмовики и разведчики.

    Да уж. Взрыв 82-мм мины в закрытом помещении (комнате) ещё то "удовольствие " будет, но нам об этом свидетели не расскажут, не будет свидетелей. request lol