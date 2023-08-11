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Председатель ОБСЕ заявил о своей готовности приложить усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном

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Председатель ОБСЕ заявил о своей готовности приложить усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Северной Македонии, а также председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи провёл накануне телефонные разговоры со своим азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. В ходе дискуссий с дипломатами глава македонского внешнеполитического ведомства заверил их в своей готовности поспособствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.


Также во время беседы глава МИД республики выразил крайнюю обеспокоенность в связи с ситуацией в Лачинском коридоре, призвав стороны сесть за стол переговоров. Как добавил Османи, председательство его страны намерено оказать помощь в налаживании мирного политического диалога между Баку и Ереваном.

В настоящее время Лачинский коридор остаётся единственной дорогой, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, которая, напомним, по-прежнему перекрыта. Согласно сведениям, предоставленным армянскими властями, вышеупомянутый коридор был заблокирован ещё в декабре прошлого года группой азербайджанцев, выдававших себя за экологов. Именно это, по мнению Еревана, стало неким предлогом со стороны Баку для установления им контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Арменией неподалёку от моста Хакари. Населению Арцаха (Нагорный Карабах) продолжают оказывать гуманитарную помощь российские миротворцы, дислоцированные вдоль линии соприкосновения в этом регионе и вдоль Лачинского коридора. Однако в середине июня после имевшей место перестрелки между пограничниками двух стран, Баку заблокировал доставку любой гуманитарной помощи в непризнанную республику.
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:46
    +1
    Куда конь с копытом (Путин) - туда и рак с клешнёй (Министр иностранных дел Северной Македонии).
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:57
    0
    Председатель ОБСЕ заявил о своей готовности приложить усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном

    У Ивана Андреевича есть изречение по этому поводу:
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:59
    0
    Если ОБСЕ влазит в вопрос мирного урегулирования - значит быть войне.У ОБСЕ правило разделить две стороны.Одни выдвигают требования другие их должны выполнять.Чечня в эпоху Дудаева в пример,другого варианта не дано.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:01
    +1
    Председатель ОБСЕ заявил о своей готовности приложить усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном

    Значит будет новая война
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    0
    Министр иностранных дел Северной Македонии, а также председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи...
    Ну теперь точно миру быть, можно спать спокойно (ирония). Как ОБСЕ способствовало выполнению минских соглашений на Донбассе еще на слуху и не стерто из памяти.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    0
    Что то мне кажется что Алиев сожрёт этого идиота от ОБСЕ и не подавится, и ещё плюшек наберёт.Что взять с Пашиняна ,кроме анализов?А у Алиева нефть и газ и последнее время урожайность пшеницы у него повысилась,причём неожиданно.