Председатель ОБСЕ заявил о своей готовности приложить усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Северной Македонии, а также председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи провёл накануне телефонные разговоры со своим азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. В ходе дискуссий с дипломатами глава македонского внешнеполитического ведомства заверил их в своей готовности поспособствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.Также во время беседы глава МИД республики выразил крайнюю обеспокоенность в связи с ситуацией в Лачинском коридоре, призвав стороны сесть за стол переговоров. Как добавил Османи, председательство его страны намерено оказать помощь в налаживании мирного политического диалога между Баку и Ереваном.В настоящее время Лачинский коридор остаётся единственной дорогой, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, которая, напомним, по-прежнему перекрыта. Согласно сведениям, предоставленным армянскими властями, вышеупомянутый коридор был заблокирован ещё в декабре прошлого года группой азербайджанцев, выдававших себя за экологов. Именно это, по мнению Еревана, стало неким предлогом со стороны Баку для установления им контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Арменией неподалёку от моста Хакари. Населению Арцаха (Нагорный Карабах) продолжают оказывать гуманитарную помощь российские миротворцы, дислоцированные вдоль линии соприкосновения в этом регионе и вдоль Лачинского коридора. Однако в середине июня после имевшей место перестрелки между пограничниками двух стран, Баку заблокировал доставку любой гуманитарной помощи в непризнанную республику.