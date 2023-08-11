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Глава концерна «Калашников» подтвердил проведение работ по адаптации авиационной управляемой ракеты «Вихрь» к ударным БПЛА

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Глава концерна «Калашников» подтвердил проведение работ по адаптации авиационной управляемой ракеты «Вихрь» к ударным БПЛА

Российские ударные беспилотники получат на вооружение управляемую ракету "Вихрь", эффективность работы которой по бронетехнике противника показала спецоперация. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.


Противотанковая авиационная ракета "Вихрь" введена в арсенал российских ударных вертолетов Ка-52 и интегрируется в комплекс вооружения Ми-28НМ. Получат ее и ударные беспилотники, но в другой модификации, работы в этом направлении идут полным ходом. Свою эффективность "Вихрь" показал в ходе СВО, этой ракетой поражено множество единиц бронетехники противника, включая танки.

"Вихрь" сама по себе — очень хорошая ракета. Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии

- приводят Известия слова Лушникова.

По словам главы концерна, у ракеты большой потенциал для модернизации, планируется увеличить ее дальность, а также поработать над боевой частью. Ракету делают универсальной, чтобы применять с различных носителей. О сроках окончания работ ничего не говорится.

О том, что "Вихрь" будет интегрирован в комплекс вооружения ударных беспилотников, сообщалось еще в 2021 году. Тогда же компания "Кронштадт" заявила о наземных испытаниях БПЛА "Орион" с данной ракетой. Позднее в "Калашникове" подтвердили, что ведутся работы по адаптации комплекса "Вихрь-М" к вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35П, а также БПЛА "Орион-Э".

Ракетный комплекс 9К121М "Вихрь-М" с ракетой 9М127-1 "Вихрь-1" был разработан в конце восьмидесятых годов в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП), но массово начал закупаться только после 2013 года. Основное предназначение ракеты "Вихрь-М" – поражение бронированной техники, в том числе с активной броней, а также воздушных целей на скоростях до 800 км/ч. Высота пуска – до 4000 метров, а максимальная дальность стрельбы – 10 километров. Изначально предназначалась для Су-25 и Ка-52.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:39
    -1
    Такие БПЛА с такими ракетами нужны ещё вчера а лучше позавчера. А сколько будут хороводить вокруг новинок?!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:45
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Такие БПЛА с такими ракетами нужны ещё вчера а лучше позавчера. А сколько будут хороводить вокруг новинок?!

      Уже лет 60 генералы хороводят.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:01
      0
      сколько будут хороводить вокруг новинок?!

      А что, вы можете помочь? Ускорите процесс? Мы все ещё недавно не могли и подумать что будет такая масштабная война.
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:46
    +1
    Тут только что и сказать можно. Лучше поздно чем никогда. Хочется надеяться что для самих вертолетов разрабатывается принципиально новая ракета.
    " выстрелил забыл "
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:51
    0
    Ракетный комплекс 9К121М "Вихрь-М" с ракетой 9М127-1 "Вихрь-1" был разработан в конце восьмидесятых годов в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП), но массово начал закупаться только после 2013 года.

    Не прошло и четверти века?!
    Какая непозволительная роскошь не докладывать средства в ОПК...Наверняка, имелись более необходимые и требующие экстренного вложения средств дела и мероприятия...Стратегия такая...
    * * *
    СВО явилось панацеей развития ОПК и показала, что более матери-Отчизне ценно.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:55
    +1
    Ракета судя по всему годная и проверенная. Тут больше вопрос на какое БПЛА подвешивать.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:06
    0
    Нужны сбрасываемые ракеты .Те что стартуют после сброса ,а не с пилона БПЛА . Как правило лишние резкие нагрузки для БПЛА могут оказаться критичными и управление усложняется , для нивелирования перекоса при старте