Глава концерна «Калашников» подтвердил проведение работ по адаптации авиационной управляемой ракеты «Вихрь» к ударным БПЛА

"Вихрь" сама по себе — очень хорошая ракета. Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии

Российские ударные беспилотники получат на вооружение управляемую ракету "Вихрь", эффективность работы которой по бронетехнике противника показала спецоперация. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.Противотанковая авиационная ракета "Вихрь" введена в арсенал российских ударных вертолетов Ка-52 и интегрируется в комплекс вооружения Ми-28НМ. Получат ее и ударные беспилотники, но в другой модификации, работы в этом направлении идут полным ходом. Свою эффективность "Вихрь" показал в ходе СВО, этой ракетой поражено множество единиц бронетехники противника, включая танки - приводят Известия слова Лушникова.По словам главы концерна, у ракеты большой потенциал для модернизации, планируется увеличить ее дальность, а также поработать над боевой частью. Ракету делают универсальной, чтобы применять с различных носителей. О сроках окончания работ ничего не говорится.О том, что "Вихрь" будет интегрирован в комплекс вооружения ударных беспилотников, сообщалось еще в 2021 году. Тогда же компания "Кронштадт" заявила о наземных испытаниях БПЛА "Орион" с данной ракетой. Позднее в "Калашникове" подтвердили, что ведутся работы по адаптации комплекса "Вихрь-М" к вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35П, а также БПЛА "Орион-Э".Ракетный комплекс 9К121М "Вихрь-М" с ракетой 9М127-1 "Вихрь-1" был разработан в конце восьмидесятых годов в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП), но массово начал закупаться только после 2013 года. Основное предназначение ракеты "Вихрь-М" – поражение бронированной техники, в том числе с активной броней, а также воздушных целей на скоростях до 800 км/ч. Высота пуска – до 4000 метров, а максимальная дальность стрельбы – 10 километров. Изначально предназначалась для Су-25 и Ка-52.