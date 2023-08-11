Американская пресса: Подготовка первой группы лётчиков ВСУ к полётам на F-16, вероятно, не будет завершена до лета следующего года

Первая группа украинских летчиков, вероятнее всего, не успеет завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета следующего года.
Как сообщает американское издание The Washington Post, задержки в подготовке украинских военных летчиков обусловлены затягиванием Западом процесса реализации программы обучения.
Первый этап подготовки будут проходить всего шесть украинских летчиков, то есть примерно половина одной эскадрильи. Еще два летчика ВСУ были определены как резервные кандидаты на обучение.
По словам высокопоставленных украинских чиновников, несмотря на то, что процесс обучения уже должен был начаться, подготовка летчиков только начинает постепенно набирать обороты.
Несмотря на то, что отобранные пилоты уже свободно понимают английский язык, для того, чтобы выучить специальную авиационную терминологию, им придется пройти четырехмесячные языковые курсы в Великобритании.
Этот фактор отодвигает начало боевой летной подготовки, которая, предположительно займет около шести месяцев и завершится в январе. Вторая группа украинских летчиков примерно такого же численного состава будет готова для прохождения обучения лишь к концу следующего года.
Значительную часть лучших из оставшихся украинских военных летчиков предполагается оставить на Украине, чтобы запускать поставленные Западом дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow с имеющихся в распоряжении ВСУ авианосителей.