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Американская пресса: Подготовка первой группы лётчиков ВСУ к полётам на F-16, вероятно, не будет завершена до лета следующего года

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Американская пресса: Подготовка первой группы лётчиков ВСУ к полётам на F-16, вероятно, не будет завершена до лета следующего года

Первая группа украинских летчиков, вероятнее всего, не успеет завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета следующего года.


Как сообщает американское издание The Washington Post, задержки в подготовке украинских военных летчиков обусловлены затягиванием Западом процесса реализации программы обучения.

Первый этап подготовки будут проходить всего шесть украинских летчиков, то есть примерно половина одной эскадрильи. Еще два летчика ВСУ были определены как резервные кандидаты на обучение.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, несмотря на то, что процесс обучения уже должен был начаться, подготовка летчиков только начинает постепенно набирать обороты.

Несмотря на то, что отобранные пилоты уже свободно понимают английский язык, для того, чтобы выучить специальную авиационную терминологию, им придется пройти четырехмесячные языковые курсы в Великобритании.

Этот фактор отодвигает начало боевой летной подготовки, которая, предположительно займет около шести месяцев и завершится в январе. Вторая группа украинских летчиков примерно такого же численного состава будет готова для прохождения обучения лишь к концу следующего года.

Значительную часть лучших из оставшихся украинских военных летчиков предполагается оставить на Украине, чтобы запускать поставленные Западом дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow с имеющихся в распоряжении ВСУ авианосителей.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of Defense Current Photos
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:16
    +1
    Иш ты, (если правда). А как диферамбы в адрес украинских летунов со стороны Киева и Вашингтона? Сдаётся мне дело тут не в летунах и их языковых проблемах, тут проблема позаковырестее.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +1
    Подготовка первой группы лётчиков ВСУ к полётам на F-16, вероятно, не будет завершена до лета следующего года
    Вот тебе и на. А как же высокая обучаемость украинцев, надежда получить самолеты осенью? Все ожидания очередного "чудо-оружия" на смарку. Да и подготовку на первом этапе будут проходить всего шесть, а планировали 18. Не оценили западные "друзья" потенциал украинских летаков.
    1. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 12:30
      0
      Вовсе нет. Если контрнаступление Украины провалится, то США заставят ее сесть за стол переговоров с Россией и заморозят конфликт. То есть большая часть Украины будет под потранажем США и к моменту подписания договорняка Украина получит Западные самолёты к уже обученным пилотам. Для Ф-16 создадут защищённые ангары и бункеры и все, можно дальше накачивать Украину оружием, а если чуть что - снова война, только теперь у неё будет ещё и авиация и ракеты с дальностью более 500 км. Так что зря вы расслабились.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:36
      0
      rotmistr60 hi, ну тут есть вариант что это косается подготовки и самолётов непосредственно США, а вот Е. С. и Англия могут и ускорить процесс.
    3. Комментарий был удален.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:35
    +1
    Конечно не успеют.
    Им сначала надо ещё школу закончить...
    Тетеньки (даже на Украине!) не научились ещё сразу готовых лётчиков рожать.
    А тех, что были, за полтора года свалили всех.
    Если верить тов. Конашенкову...
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:37
    0
    А как всем рассказывали ,что пилоты на F-16 готовят на курсах за 20 дней .Сейчас только самолеты передадут и все , перемога за перемогой .
    А оказалось пилотов готовить надо год и то не факт
  5. Комментарий был удален.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    Мне кажется в космонавты меньше готовят, наша актриса не даст соврать, подготовили и уже слетала, туда сюда.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:45
      0
      Uprun hi, тётеньку готовили в космические ПАССАЖИРЫ, а не в космонавты). Белка и Стрелка на современный манер.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:41
    0
    Цитата: БорзРио
    Если контрнаступление Украины провалится, то США заставят ее сесть за стол переговоров с Россией и заморозят конфликт.

    РФ тоже заставят сесть за стол?))))
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    0
    И что тут стоит обсуждать???
    Как/если случится, тогда тема для обсуждения проявится, а пока пф-е, поди пойми, что и как оно будет???