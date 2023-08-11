"На северо-западе Москвы системой РЭБ перехвачен украинский беспилотник"

Киевский режим предпринял еще одну попытку нанести удар беспилотным летательным аппаратом по объектам в Москве, беспилотник был перехвачен на северо-западе Москвы, где и упал.
Украинский беспилотник упал в районе больницы №67 им. Л.А. Ворохобова у Карамышевской набережной Москва-реки, на месте падения работают экстренные службы, пострадавших от падения и разрушений на земле нет. По словам очевидцев, беспилотник летел со стороны Истринского района (Рижское шоссе), был замечен в районе Павловской Слободы и был перехвачен на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Местные жители слышали громкий хлопок перед падением дрона.
Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте
- заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Информацию подтвердили и в Минобороны, заявляется, что военными была пресечена попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории Москвы. Летящий беспилотник был подавлен средствами РЭБ, комплексы ПВО не применялись. Аппарат упал в лесном массиве, пострадавших нет.
Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы (...) БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы
- говорится в сообщении.