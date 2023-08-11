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На северо-западе Москвы системой РЭБ перехвачен украинский беспилотник

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На северо-западе Москвы системой РЭБ перехвачен украинский беспилотник

Киевский режим предпринял еще одну попытку нанести удар беспилотным летательным аппаратом по объектам в Москве, беспилотник был перехвачен на северо-западе Москвы, где и упал.


Украинский беспилотник упал в районе больницы №67 им. Л.А. Ворохобова у Карамышевской набережной Москва-реки, на месте падения работают экстренные службы, пострадавших от падения и разрушений на земле нет. По словам очевидцев, беспилотник летел со стороны Истринского района (Рижское шоссе), был замечен в районе Павловской Слободы и был перехвачен на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Местные жители слышали громкий хлопок перед падением дрона.

Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте

- заявил мэр Москвы Сергей Собянин.


Информацию подтвердили и в Минобороны, заявляется, что военными была пресечена попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории Москвы. Летящий беспилотник был подавлен средствами РЭБ, комплексы ПВО не применялись. Аппарат упал в лесном массиве, пострадавших нет.

Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы (...) БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы

- говорится в сообщении.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:10
    +4
    Скоро если не уже это станет обыденностью, как в своё время обыденностью стали обстрелы нашего приграничья.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:13
    +1
    Я так понял что именно из-за него закрывали аэропорт в Курске...и по пути там Панцирей нет...но уж у МКАДа то могли сбить, заранее подогнав установку. Ну почему надо кошмарить гражданских в самой столице? Надеюсь не специально. Вообще странно, что дроны уже год как носятся у столицы, а для малой коммерческой авиации (которая явно мешается под ногами ПВО) небо так и не закрыли, не такие уж и большие деньги там крутятся, на машинах блатота покатается.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 12:22
      +2
      Ну почему надо кошмарить гражданских в самой столице?
      А сколько кошмарят Белгород, Курск, не говоря уже о Донецке? И ничего. Гарант сказал все идет по плану. А москва что, хуже?
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:22
      +1
      Их запускают в Подмосковье, с дистанции 15 -30 км от МКАД, там нет ПВО, линия ПВО идет по бетонке А-107, А-108...
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 12:25
      0
      Может панцирей там и нет, а если есть, вот прям обязательно из них палить не право и налево.
      Раскрыть места перехвата возможно более опасных целей, типа крылатых ракет и палить БК вот просто так по беспилотнику который и так перехватили.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:18
    -1
    Сколько ещё нужно атак на МСК, чтобы внутримкадыши поняли, что в стране идёт война?
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:23
      -2
      Не поймут! Это совершенно точно. Я тут сам живу всю жизнь, давно говорю о том, что теракты только начинаются, но всем на это наплевать, потому как лично не касается. Тут жизнь простая - в метро и на работу, потом опять в метро, и с работы домой...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:41
      +2
      Румата, там по КУПОЛУ в Кремле прилетало и что многие осознали?
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:21
    -1
    Там рядом Курчатник, работают реакторы. Судя по всему, туда целились...
    Опасно все это, и так просто это не закончится...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:38
      0
      Курчатник еще северней, в сторону Щукинской.
  5. solar
    solar Сегодня, 12:23
    -1
    был подавлен средствами РЭБ, комплексы ПВО не применялись

    Что-то статья какая-то путанная.
    Так РЭБ или ПВО?
    Местные жители слышали громкий хлопок перед падением дрона.
    ..В результате работы ПВО он был ликвидирован.
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:25
    0
    Интересно, а что будет когда ракеты с дальностью на 500км передадут?
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:28
    0
    "На северо-западе Москвы системой РЭБ перехвачен украинский беспилотник"
    Докладываем бодро. Как после тренировки...
    Видимо... тот самый петух ещё не зажарился.
  8. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 12:43
    0
    В мае у нас такой же БПЛА "перехватила" высокоэтажка в блатном квартале на Ленинском проспекте.
    Вообще, запугать москвичей беспилотниками нереально. Особенно после 90-х, когда тут дома складывались.