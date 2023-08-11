"В Минобороны Украины вскрыли коррупционную схему поставок обмундирования по завышенным ценам"

Куртки магически превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку



Форменные куртки для украинских военных закупались втридорога. В Минобороны Украины вскрыли коррупционную схему поставок обмундирования по существенно завышенным ценам.Об этом сообщается в украинской прессе.В 2022 году Министерство обороны Украины заключило контракт с производителем из Турции на приобретение у него зимнего обмундирования. Одна из партий товара, в которую входило почти пять тысяч теплых курток, изначально должна была обойтись украинским военным в 142 тысячи долларов, но в итоге ее стоимость неожиданно увеличилась и достигла 421 тысячи.- отмечается в материале.Следствие установила, что и фирма-поставщик оказалась вовсе не турецкой. Ее собственником является гражданин Украины Роман Плетнев, проживающий в Запорожье.Судебный орган возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Правоохранители отмечают, что поставляемое обмундирование не соответствует техническим условиям, которые были ранее оговорены в контракте.Кроме того, украинские журналисты узнали, что подобный случай произошел с поставками для ВСУ шлемов PASGT. Цена не них также была завышена в три раза, а степень защиты оказалась ниже зафиксированной в контракте. Также выявлены махинации при комплектовании сухпайков для украинских военнослужащих.