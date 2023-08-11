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В Минобороны Украины вскрыли коррупционную схему поставок обмундирования по завышенным ценам

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В Минобороны Украины вскрыли коррупционную схему поставок обмундирования по завышенным ценам

Форменные куртки для украинских военных закупались втридорога. В Минобороны Украины вскрыли коррупционную схему поставок обмундирования по существенно завышенным ценам.


Об этом сообщается в украинской прессе.

В 2022 году Министерство обороны Украины заключило контракт с производителем из Турции на приобретение у него зимнего обмундирования. Одна из партий товара, в которую входило почти пять тысяч теплых курток, изначально должна была обойтись украинским военным в 142 тысячи долларов, но в итоге ее стоимость неожиданно увеличилась и достигла 421 тысячи.

Куртки магически превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку
- отмечается в материале.

Следствие установила, что и фирма-поставщик оказалась вовсе не турецкой. Ее собственником является гражданин Украины Роман Плетнев, проживающий в Запорожье.

Судебный орган возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Правоохранители отмечают, что поставляемое обмундирование не соответствует техническим условиям, которые были ранее оговорены в контракте.

Кроме того, украинские журналисты узнали, что подобный случай произошел с поставками для ВСУ шлемов PASGT. Цена не них также была завышена в три раза, а степень защиты оказалась ниже зафиксированной в контракте. Также выявлены махинации при комплектовании сухпайков для украинских военнослужащих.
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8 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 12:22
    0
    И там наши деятели постарались что ли?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:48
      0
      Я совсем не против,что бы наши там пограбили..Но получается,что грабят именно имущество Армии России
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:27
    +1
    На всех войнах, во всех странах были и есть индивидуумы наживающиеся на войне.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    +1
    Все, пошла волна под их министра обороны....., на прошлой неделе инфа была на ВО, кстати тоже с турками дело было, на пять лямов зелени кинули представителя МВД окраины, который каким-то чудом пытался для ВСУ чего-то закупить....

    "Меня терзают смутные сoмнения. На Вас такая же замшевая куртка, как у Шпака.
    Куртка? Замшевая? А разве вo всей Мoскве oдин Шпак имеет замшевую куртку?

    "Меня опять терзают смутные сомнения: у Шпака - магнитофон, у посла - медальон..."
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +1
    Цена не них также была завышена в три раза
    А, что делать? Необходимо за покровительство и передачу заказов откат сделать, а потом отстегивать ежемесячно заинтересованным лицам не забывая и про себя. Бизнес на крови дело прибыльное.
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 12:47
      0
      У нас 1,5 млн. комплектов обмундирования пропало (со слов одного генерала в Госдуме) и никаких уголовных дел.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:34
    0
    Вот была бы новость на первую строку :
    Антикоррупционное бюро не выявило коррупции ,при заключении контрактов для ВСУ
    А то что воруют в "Поле чудес" ,так это не новость ,это повседневный труд
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:42
    0
    "В Минобороны Украины вскрыли коррупционную схему поставок обмундирования по завышенным ценам"
    Вот до чего бывают люди — до чужого добра жадные! (с)


    А не нада завидавать чужой удаче.