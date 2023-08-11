Американо-испанская война 1898 года: предпосылки и итоги

В апреле 1898 года колониальная империя Испания объявила войну США. При этом данная мера была скорее ответом на действия американцев, которые применили тактику, знакомую всем нам и сегодня.Предпосылкой для вышеупомянутых событий стало массовое восстание на Кубе в 1895 году. Остров на тот момент являлся испанской колонией. Несмотря на мобилизацию 150 тысяч человек, испанцы так и не смогли подавить мятеж, который позднее приобрел вялотекущий характер.Тем временем, в США началось активное формирование общественного мнения, сводившегося к тому, что американцы должны помочь жителям Кубы. Тем более что там якобы находились и граждане Штатов.В итоге, в январе 1898 года к кубинским берегам отправился броненосец «Мэн», который был взорван в феврале доподлинно неизвестно кем.Впрочем, властям США хватило самого факта подрыва, чтобы бездоказателно обвинить испанцев и выдвинуть им ультиматум с требованием покинуть Кубу. За день до истечения его срока, 22 апреля, американцы начали блокаду острова. 23 апреля Испания объявила США войну.Стоит отметить, что боевые действия происходили не только в Карибском море, но и на Филиппинах, также являвшихся испанской колонией, где вспыхнул мятеж.Одним из самых примечательных событий войны стало десантирование армии США на Кубу. При том, что американцы превосходили противника в 16 раз и пользовались огромной поддержкой повстанцев, в ходе боестолкновений обе стороны понесли одинаковые потери.Впрочем, стойкость и самоотверженность не позволили испанцам выиграть войну. Противостояние завершилось 12 августа подписанием мирного договора.В итоге, США получили контроль над Кубой, хоть и заявляли о признании ее независимости. Пуэрто-Рико, остров Гуам и другие были безоговорочно переданы американской стороне. Наконец, США купили у испанцев Филиппины за 20 млн долларов.Что касается Испании, после этой войны она перестала быть колониальной державой, потеряла мировые позиции и, лишившись возможности защищать оставшиеся заморские территории в Тихом океане, уже в 1899 году продала их Германии.Какова причина вспыхнувших восстаний на Кубе и Филиппинах, а также, кто взорвал американский броненосец – остается загадкой. Однако с учетом того, что с 1886 года США начали инвестировать в сахарную, горную и табачную промышленность Кубы, а испанцы этому активно препятствовали, боясь потерять свою колонию, заинтересованность американцев в вооруженном конфликте становится очевидной.