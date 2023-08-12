В Японии после сброса воды с АЭС «Фукусима» морепродукты проверят на наличие трития

Агентство по рыболовству Японии будет проводить ежедневные проверки уровня трития в рыбе и морепродуктах, выловленных у побережья префектуры Фукусима после сброса так называемой очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.
Специалисты из рыболовного агентства заявили, что первые результаты проверки будут обнародованы уже через два дня. Исследования будут продолжаться около месяца после начала сброса воды.
Правительство Японии планирует начать сброс воды, которая скапливалась на поврежденной АЭС более десяти лет. За это время резервуары оказались заполнены. Ранее, в ноябре прошлого года, Россия и Китай представили Японии совместный список технических вопросов, связанных со сбросом радиоактивных сточных вод. Японцы заявили, что вода перед сбросом очищается. Но если так, то почему же расчётливые японцы собираются её слить в море, а не использовать в хозяйственных нуждах при учёте нехватки даже технической воды в многомиллионной стране?
Китай был особенно жёсток в противодействии сбросу очищенной воды из-за экологических проблем. Однако, Япония, слабо прислушалась к своим большим «соседям», и приняла решение слить «радиоактивные проблемы» в Тихий океан.
Результаты ежедневных проверок, как обещается, будут опубликованы Агентством рыболовства на японском и английском языках. Исследованию подвергнутся морепродукты, выловленные в двух местах в радиусе 10 км от АЭС «Фукусима-1».
Эксперты имеют возможность проверять два образца в день и планируют проводить такие проверки в общей сложности около трёх месяцев текущего года. В Японии нет стандартов содержания трития в пищевых продуктах, поскольку радионуклид не накапливается и не концентрируется в организме, даже если попадает в него с пищей.
Однако чиновники министерства экономики Японии заявили, что могут приостановить сброс воды, если в морепродуктах будут обнаружены какие-либо вызывающие подозрение объёмы концентрации трития.
Непонятным в этой ситуации остаётся то, что японцы собираются исследовать морских обитателей, которых употребляют в пищу люди, только на содержание трития, хотя по первоначальным оценкам экспертов, загрязненные сточные воды содержали более 60 различных радионуклидов.