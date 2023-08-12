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В Японии после сброса воды с АЭС «Фукусима» морепродукты проверят на наличие трития

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В Японии после сброса воды с АЭС «Фукусима» морепродукты проверят на наличие трития

Агентство по рыболовству Японии будет проводить ежедневные проверки уровня трития в рыбе и морепродуктах, выловленных у побережья префектуры Фукусима после сброса так называемой очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.


Специалисты из рыболовного агентства заявили, что первые результаты проверки будут обнародованы уже через два дня. Исследования будут продолжаться около месяца после начала сброса воды.

Правительство Японии планирует начать сброс воды, которая скапливалась на поврежденной АЭС более десяти лет. За это время резервуары оказались заполнены. Ранее, в ноябре прошлого года, Россия и Китай представили Японии совместный список технических вопросов, связанных со сбросом радиоактивных сточных вод. Японцы заявили, что вода перед сбросом очищается. Но если так, то почему же расчётливые японцы собираются её слить в море, а не использовать в хозяйственных нуждах при учёте нехватки даже технической воды в многомиллионной стране?

Китай был особенно жёсток в противодействии сбросу очищенной воды из-за экологических проблем. Однако, Япония, слабо прислушалась к своим большим «соседям», и приняла решение слить «радиоактивные проблемы» в Тихий океан.

Результаты ежедневных проверок, как обещается, будут опубликованы Агентством рыболовства на японском и английском языках. Исследованию подвергнутся морепродукты, выловленные в двух местах в радиусе 10 км от АЭС «Фукусима-1».

Эксперты имеют возможность проверять два образца в день и планируют проводить такие проверки в общей сложности около трёх месяцев текущего года. В Японии нет стандартов содержания трития в пищевых продуктах, поскольку радионуклид не накапливается и не концентрируется в организме, даже если попадает в него с пищей.

Однако чиновники министерства экономики Японии заявили, что могут приостановить сброс воды, если в морепродуктах будут обнаружены какие-либо вызывающие подозрение объёмы концентрации трития.

Непонятным в этой ситуации остаётся то, что японцы собираются исследовать морских обитателей, которых употребляют в пищу люди, только на содержание трития, хотя по первоначальным оценкам экспертов, загрязненные сточные воды содержали более 60 различных радионуклидов.
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24 комментария
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:59
    +5
    У мировой общественности короткая память! Мир забыл, что самые большие зверства творили японцы на территории Китая и Кореи. С тех пор много воды утекло, и не только с Фукусимы... А воз и ныне там. Не просто так у нас нет с Японией мирного договора... Мой дед, чем я очень горжусь, воевал на территории Японии и был награжден за это!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:18
      +1
      Мой дед, чем я очень горжусь, воевал на территории Японии
      Стоило уточнить про территорию Японии. Если это бывшая территория в виде Южного Сахалина или Курилл, тогда понятно. Но десант На Хоккайдо был отменен Сталиным из-за разногласий с Трумэном. И Японской социалистической республики на Хоккайдо сделать не получилось. Впрочем, как и чуть позже на севере Ирана, откуда СССР долго не выводил оккупационную армию, вопреки договоренности с Ираном и союзниками.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 09:09
        +1
        Скорее всего он имел в виду про квантун. У меня самого там дед воевал там, т.к. территория захвачена, то можно сказать что это территория японии
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:02
          +1
          Enceladus (Алексей), я поэтому и предложил автору уточнить про территорию Японии. Но бывают ещё интереснее случаи. Вчера тёща мне рассказывала, как Япония в 1945 году напала на СССР. Я её поправил, что всё как раз наоборот, это СССР в нарушение Договора о ненападении с Японией, объявил ей войну и отобрал Сахалин и Куриллы.... Бабушка, ей 90 лет, так и не смогла мне поверить. У неё на памяти всю жизнь коварные самураи, которые напали первыми, а "три танкиста, три веселых друга" их разгромили. Мои уточнения, что так было на озере Ханко и Халхинголе за несколько лет до войны, её сильно удивили. Рассказывать ей, кто первый нарушил перемирия у о. Ханко и на Халкинголе я не стал, а то бабушка совсем расстроится. Ведь нам прочно вдолбили в голову, что нарушителями были японцы....а не наши пограничники или монгольский вооруженный отряд, заехавший в монгольскую деревню в Китае, оккупированном тогда японцами. Понятие о границе в том месте на Халкинголе отсутствовало у местного населения. Там никто её не устанавливал с КСП и столбиками....вот и нарвались.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    +4
    Агентство по рыболовству Японии будет проводить ежедневные проверки уровня трития в рыбе и морепродуктах, выловленных у побережья префектуры Фукусима
    А если уровень будет повышенным и не только по тритию, что будут делать? "Выковыривать" из рыбы и морепродуктов?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 08:21
      0
      японцы собираются исследовать морских обитателей, которых употребляют в пищу люди, только на содержание трития

      Да потому именно на тритий, а не на радиацию, что трития практически гарантированно там не будет. Всё же его химические свойства несколько отличны от обычного водорода, от чего он хуже водорода встраивается в белки.
      А ещё "анализы" позволяют делать различные манипуляции, тогда как простой замер радиации даёт чётко фиксированный результат, которым сложно манипулировать.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:28
      +2
      Действительно, почему речь только о тритии? Как японцы смогли очистить воду от всех прочих радиоактивных загрязнений, если смогли? Я постоянно сталкиваюсь в наших СМИ с подобными недоговорённостями, по вопросам, которые сразу возникают у любого читателя. Разве у самого автора статьи нет такого вопроса? Так почему он не осветит его, а будет толочь вонь в ступе про неопасный тритий? Точно так же, как про ЗАЭС, где никто не называет сколько лет требуется ещё охлаждать заглушенные год назад реакторы.
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:05
    0
    Это как повод японским рыбакам к усилению браконьерства у Курил в Охотском море и у Камчатки. Бо экологически чистое, они будут продавать значительно дороже.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Светлан
      Это как повод японским рыбакам к усилению браконьерства у Курил в Охотском море и у Камчатки. Бо зачем жрать радиоактивное если можно скомуниздить диетическое.

      Это понятно, так и будет. Значит усилить меры по борьбе с хищниками, их чистый улов выгружать у себя, а квоты на вылов давать только в зонах, что ниже по течению от мест слива "чистой" воды !
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:09
    +1
    То есть сначала нагадят а потом проверят сильно ли?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:23
    0
    радионуклид не накапливается и не концентрируется в организме, даже если попадает в него с пищей.

    -Дедушка, а правда тритий не накапливается в организме?
    -Правда, внучек, правда.
    Сказал дедушка и погладил внука по второй голове.
  6. Million
    Million Сегодня, 08:37
    -1
    Да,дальневосточную рыбку теперь лучше не покупать..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:53
      +1
      Цитата: Million
      дальневосточную рыбку теперь лучше не покупать..


  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:42
    -1
    Правительство Японии планирует начать сброс воды, которая скапливалась на поврежденной АЭС более десяти лет. За это время резервуары оказались заполнены. Ранее, в ноябре прошлого года, Россия и Китай представили Японии совместный список технических вопросов, связанных со сбросом радиоактивных сточных вод. Японцы заявили, что вода перед сбросом очищается. Но если так, то почему же расчётливые японцы собираются её слить в море, а не использовать в хозяйственных нуждах при учёте нехватки даже технической воды в многомиллионной стране?
    Кто сказал что окружающая природа ничего не видит и ничего не знает о японской ?! Морские жители океанских глубин также жаждут иследовать японцев на предмет наличия питательных веществ. Почему бы и нет! Очередного более мощного цунами японский архипелаг рискует не выдержать, например извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного на одноимённом острове в Тихом океане, начавшееся 14 января 2022 года было крайне не случайным. В следующий раз атомные электростанции японские подрядчики будут делать учитывая все возможные факторы и не станут размещать свои АЭС непосредственно на берегу океана no bully
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: oppozite28
      следующий раз атомные электростанции японские подрядчики будут делать учитывая все возможные факторы и не станут размещать свои АЭС непосредственно на берегу океана

      А охлаждать теплоноситель чем прикажете? Водохранилища возле АЭС не для красоты же, для охлаждения теплоносителя. Океан - как вариант.
  8. Энный
    Энный Сегодня, 08:48
    -1
    Другое непонятно. Когда у них ситуация только развивалась, вместо того ,чтобы на весь мир орать: помогите, у нас тут грёбаный звездец назревает, дайте людей, технику, спецов за любые деньги и ништяки, вам же тоже херово станет - они говном и соплями что то подмазать пытаются. И да. Магате оказалась абсолютно не готова к аварии подобного масштаба, поэтому гнать ссаными тряпками их с заэс надо.
  9. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 08:58
    +1
    я напомню что писала японская пресса во время чернобыльской трагедии. Мы всегда говорили что варварам нельзя давать высокие технологии-то что случилось в чернобыле-в японии не может случится некогда и не при каких обстоятельствах..
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:13
      0
      то что случилось в чернобыле-в японии не может случится некогда и не при каких обстоятельствах..
      Ну, нельзя сказать, что японцы соврали и прокололись со своей аварией на Фукусиме. Все таки надо отличать нашу рукотворную катастрофу из-за разгильдяйства персонала, отключившего всю защиту при необязательном эксперименте на реакторе, и вызванную землетрясением с цунами.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:10
    0
    На наличие трития...
    Не корректнее ли проверять уровень радиации в сбрасываемых водах и в нескольких точках от места сброса?
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:14
    0
    так называемой очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

    А "очистки" с этой воды куда подевались и что японы с ними собрались делать? Или дети рикши и гейши решили, что весь мир дураки и только Рафаэль Гросси специалист.
  12. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:18
    +1
    Разлили бы по пищевым бутылочкам и в продажу + водичку для детей - пусть докажут, что она очищенная am
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:47
    +2
    Я понимаю, фукусима тема животрепещущая, особенно для европейской части России. Но как-то для данного сайта забыть о 12 августа, моветон. Или здесь "староверы" и 18 чтут? lol
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:10
      +1
      Поздравляю с Днём ВВС drinks !!! Успехов всем причастным!
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:30
    0
    Какая бы вонь поднялась бы на дерьмозападе, если подобную операцию, по сливу радиационной водички, планировала Россия...А про экологические организации (Greenpeace, признана нежелательной организацией в России и т.д.) вообще говорить нечего...