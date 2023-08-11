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Bloomberg: Канцлер ФРГ пообещал бороться с «врагами демократии»

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Bloomberg: Канцлер ФРГ пообещал бороться с «врагами демократии»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал бороться с "врагами демократии" для защиты открытого и свободного общества как движущей силы мира и процветания Германии.


Как сообщает американское издание Bloomberg, в ходе мероприятия в мэрии в городе Эрфурт на вопрос одного из присутствующих о росте популярности политсил крайнего правого толка и о том, каким образом немецкие власти собираются с ними бороться, Шольц ответил, что некоторые политические партии пытаются вбить клин в общество и ослабить единство Евросоюза, эксплуатируя опасения рядовых граждан.

По словам Шольца, у "демократии определенно есть враги". Немецкий канцлер также добавил, что считает необходимым "защищать свободу", а также бороться с "врагами демократии". Канцлер ФРГ также добавил, что один из основополагающих признаков этой свободы и демократии заключается в праве каждого безбоязненно высказывать собственное мнение.

Стоит отметить, что высказанное Шольцем определение демократии слабо коррелируется с его же высказываниями об "опасности для общества", якобы исходящей от ряда оппозиционных партий.

Ранее представители ведущей оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к контролируемому роспуску Евросоюза. В партии подчеркнули, что ЕС неуклонно превращается в "управляемую неконтролируемой бюрократией недемократическую конструкцию", а элиты этого объединения отходят от идей, первоначально заложенных при формировании Евросоюза.



Тем временем, согласно результатам недавних социологических исследований, партия "Альтернатива для Германии" уверенно выходит на первое место в ФРГ.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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30 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:10
    +4
    а также бороться с "врагами демократии"

    демократии заключается в праве каждого безбоязненно высказывать собственное мнение.

    У "Обиженной ливерной колбасы" Шольца явный когнитивный диссонанс.
    Можно или бороться или высказывать. Близкое общение с "зелеными" плохо сказывается на его умственных способностях. fool
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:12
      +3
      Им нужно, чтоб все было по закону
      Не важно, кто тут прав, а кто не прав
      И тут характер их самовлюбленный
      Всегда покажет всем свирепый нрав…
      Ну, а закон известно - словно дышло,
      Его всегда все пишут под себя…
      Куда свернешь, туда оно и вышло
      И «правда» победит всегда твоя…
      А нам по справедливости все нужно –
      По высшему закону от небес…
      И мы не собираемся послушно,
      Внимать «хотелки» Штатов и ЕС…
      Вы в санкциях своих хоть утопитесь,
      А мы их сдюжим, в общем, не в первой,
      Не знаю чем «партнеры» вы гордитесь,
      А я всегда горжусь своей страной!!!
      Не раз на Русь вы вместе нападали,
      И получали вы от нас всегда…
      Вы нападали, мы вас побеждали,
      Историю учите, господа!!!
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:21
      +1
      Помнится, некто Адольф Алоизович очень ревностно выявлял и вычищал "врагов Рейха". И при этом его соратники точно знали, "кто у них в канцелярии еврей, а кто нет"...

      По словам Шольца, у "демократии определенно есть враги". Немецкий канцлер также добавил, что считает необходимым "защищать свободу", а также бороться с "врагами демократии". Канцлер ФРГ также добавил, что один из основополагающих признаков этой свободы и демократии заключается в праве каждого безбоязненно высказывать собственное мнение.
      Лицемерие с нотками шизофрении. Но что поделаешь, трус обычно подл и двуличен. no
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:41
        0
        Как сказала Нарочницкая, у европравителей умишко Греты Тунберг
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:46
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Как сказала Нарочницкая, у европравителей умишко Греты Тунберг

          Пока не увидишь, не скажешь какой умишко у правителей Европы, а когда увидишь, то поймёшь:

          Для того чтобы поняли, вот это король Швеции, у него на уме одно ....
    3. frruc
      frruc Сегодня, 13:47
      +1
      Канцлер ФРГ пообещал бороться с «врагами демократии»

      Что г-н Шольц считает "демократией". Если обслуживание интересов Вашингтонского обкома в мире, то понятно.
    4. Alexprint1.Aleksandr
      Alexprint1.Aleksandr Сегодня, 13:49
      +1
      Немецкие журналисты, которые посмели высказать свое отличное от властей мнение про войну на Донбассе, теперь в изгнании и живут в ДНР где рассказывают что творится сейчас там, о том как Донецк обстреливают демократическими Himers, Storm Shadow... И за эту правду немецкие власти не накажут...
  2. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 13:10
    +2
    Короче, немецкий военнопленный американского оккупационного режима с биркой "шольц", подключился к "наезду" на AfD, стремительно набирающую популярность...

    Особенно после недавно проведенного ими съезда, в контексте предстоящих выборов (в т.ч. и в т.н. "европарламент"). СМИ Фатерланда уже начали громкую, последовательную и непрерывную кампанию очернения AfD "как "идей", так и "людей"...). А персонажи Ведомства по охране конституции, уже непрерывно "отсвечивают фейсами" перед объективами, и, как можно понять, начинают подготовку к запрету AfD, как "эктремистской", "сеющей рознь" и "враждебной Конституции"...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:11
    +2
    Понятно, будут гестапо возрождать.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:36
      0
      Гестапо кстати демократически избранное правительство защищало. Которое к слову очень любило украинцев, и это чувство взаимно
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:45
      +2
      Цитата: Uprun
      Понятно, будут гестапо возрождать.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:13
    0
    Это с кем он решил побороться?С неонацистами?Какой то диссонанс..Он же их поддерживает..
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:13
    +3
    Альтернатива для Германии создана в 2013 г ,большинство членов партии выходцы из ГДР.Но политическое устройство в Германии ни когда не даст возможность победить на выборах ни одной партии с перевесом более 50%,для создания правительства в одном лице.Тени Шилькгрубера немцы и хозяева за лужей боятся как огня.А он насколько помнится после Польши начал с запада.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:38
      +2
      AfD, - нормальные "жесткие" консерваторы, выступающие "будучи европейцами", за приоритет национальных интересов и национального суверенитета, над некими "общими" интересами некой "единой европы" (в т.н. "европе" намертво "едина" лишь брюссельская евробюрократия).

      К идеям нацизма AfD никакого отношения не имеet...

      Разве что, выступает против насаждения гомосексуализма и педерастии, "отмены" полов, раболепного подчинения наглому диктату "зелёных", уничтожающему экономику Фатерланда, и против легализации на законодактельном, "ценностном" и образовательно - воспитательном уровне, в Фатерланде яда таких (и подобных...) "европейских ценностей"...
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:13
    +1
    Канцлером ему осталось быть недолго...
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Канцлером ему осталось быть недолго...


      Ну это не нам не немцам решать, как прикажет Вашингтон, так и будет.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +2
    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал бороться с "врагами демократии" для защиты открытого и свободного общества как движущей силы мира и процветания Германии.
    А как уж начала "процветать" Германия при Шольце, что не грех и побороться... вот только против Шольца, Бербок и остальных радужно-зеленых с неонацистским уклоном.
  8. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:16
    +1
    Есть власть богатых над толпою нищих,
    Есть те, кто охраняют эту власть,
    Народ пусть «демократию» не ищет -
    Она еще, увы, не родилась!!!
    Все это просто сказки для народа,
    Чтоб свой хомут он молчаливо нес,
    Не жалуясь на беды и невзгоды,
    И делал все, что свыше скажет босс...
    Лишь только вы становитесь угрозой,
    Для тех, кто на Олимпе там сидит,
    «Демократично» вас поставят в позу
    И вам докажут, что вы паразит...
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 13:50
      +1
      немецкая полиция похожа на гитлеровскую СС. В период Короны немецкие полицейские часто и с удовольствием били пожилых женщин, бабушек. на ютубе много видео.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:26
    +1
    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал бороться с "врагами демократии" для защиты открытого и свободного общества как движущей силы мира и процветания Германии.

    Эта запроливная марионетка обещает, будет бороться методом самоубийства? Не, перды у него на это не хватит.))))
  10. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 13:36
    +1
    Я так понимаю, он с Сарой Вагенкнехт бороться собрался?
    К сожалению, шансы их партии невысоки. Да, какую то долю в парламенте они получают, может быть даже приличную долю, но 51% им не набрать никогда. А значит всё будут решать коалиции партий. Но с АдГ никто в коалицию в ближайшие годы не вступит.
    Да и поддержка этой партии преимущественно не идейная, а протестная. Т.е. людям нравится не то, что предлагает АдГ, а то, что они критикуют действующую власть. Подобным образом Зелинский к власти пришёл - кто угодно, лишь бы не Порошенко. Да и у нас многие так против ПЖиВ голосуют.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Mishka78
      Я так понимаю, он с Сарой Вагенкнехт бороться собрался?
      К сожалению, шансы их партии невысоки.

      Просто с ней ещё бороться не начали. Сами же пишете:
      Цитата: Mishka78
      Да и поддержка этой партии преимущественно не идейная, а протестная. Т.е. людям нравится не то, что предлагает АдГ, а то, что они критикуют действующую власть.

      Так что поддержка может повыситься как раз "от противного" - раз власть всё больше наезжает на АдГ, значит она правильно критикует эту власть. Короче, будет как с ЕБН в 80-е. smile
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:37
    +2
    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал бороться с "врагами демократии" для защиты открытого и свободного общества как движущей силы мира и процветания Германии.
    Типичный борцун за всё хорошее против всего плохого! Вот только избиратели ему не верят от определения совсем.
    Хотя, выбрали ж его до этого и не факт, что следующего выберут лучше ...
    1. Alexprint1.Aleksandr
      Alexprint1.Aleksandr Сегодня, 13:54
      0
      Такие лозунги как "Борьба с "врагами демократии" для защиты открытого и свободного общества как движущей силы мира и процветания" вызывают только горькую улыбку, потому что такую "демократию" один раз уже внедряли в Афганистане. Джордж Буш-младший не даст соврать...
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:38
    +3
    Если в ХХ веке группу европейских, нет ошибаюсь, берите выше - мировых
    лидеров, составляли Черчилль, Де Голль, Брандт, Тэтчер, Миттеран, Коль, Ширак, то ныне перед глазами – унылая вереница блеклых еврочиновников, чьи имена уходят в небытие сразу после того, как на очередных выборах их высаживают из правительственных кресел. Или же кто-то запомнится, но только своими глупостями и эксцентричностью, как Лиз Трасс, Анналена Гинеколог, как на Украине Кличко.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:39
    0
    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал бороться с "врагами демократии"


    Демокра́тия — политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

    то есть если идет БОРЬБА С ОППОНЕНТАМИ как с классом, то это уже ни как не демократия
  14. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:45
    +1
    Вот как верховный нацист и поджигатель войны говорит о демократии. laughing
    Большинство немцев сейчас не хотят поставок оружия в Украину. Где демократия.
    Несколько недель назад в Мюнхене пели Бандеру - наш отец, нет проблем в немецкой демократии.
    А вот 8 мая Советы и российский флаг запретили.
    Это означает, что верхушка нацистов Шольц и его приспешники продолжают поддерживать неонацистский режим в Киеве. преданный традиции!
    А крылатые ракеты Таурус на Украину идут 100%.
  15. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:46
    0
    Если это собралось защищать демократию, значит демократия это зло.
  16. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 14:54
    0
    По словам Шольца, у "демократии определенно есть враги". Немецкий канцлер также добавил, что считает необходимым "защищать свободу", а также бороться с "врагами демократии".

    Правильно! Только массовые расстрелы спасут демократию!
    Ну а дальше - по накатанной: от сердца - к солнцу, труд делает свободным и т.д...
  17. guest
    guest Сегодня, 15:08
    0
    Канцлер ФРГ пообещал бороться с «врагами демократии»

    Если он серьёзно, то должен совершить самоубийство. Короче перефразирую немного: "Гитлер пообещал бороться с нацизмом".