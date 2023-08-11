Bloomberg: Канцлер ФРГ пообещал бороться с «врагами демократии»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал бороться с "врагами демократии" для защиты открытого и свободного общества как движущей силы мира и процветания Германии.Как сообщает американское издание Bloomberg, в ходе мероприятия в мэрии в городе Эрфурт на вопрос одного из присутствующих о росте популярности политсил крайнего правого толка и о том, каким образом немецкие власти собираются с ними бороться, Шольц ответил, что некоторые политические партии пытаются вбить клин в общество и ослабить единство Евросоюза, эксплуатируя опасения рядовых граждан.По словам Шольца, у "демократии определенно есть враги". Немецкий канцлер также добавил, что считает необходимым "защищать свободу", а также бороться с "врагами демократии". Канцлер ФРГ также добавил, что один из основополагающих признаков этой свободы и демократии заключается в праве каждого безбоязненно высказывать собственное мнение.Стоит отметить, что высказанное Шольцем определение демократии слабо коррелируется с его же высказываниями об "опасности для общества", якобы исходящей от ряда оппозиционных партий.Ранее представители ведущей оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к контролируемому роспуску Евросоюза. В партии подчеркнули, что ЕС неуклонно превращается в "управляемую неконтролируемой бюрократией недемократическую конструкцию", а элиты этого объединения отходят от идей, первоначально заложенных при формировании Евросоюза.Тем временем, согласно результатам недавних социологических исследований, партия "Альтернатива для Германии" уверенно выходит на первое место в ФРГ.