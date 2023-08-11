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Британские эксперты пришли к выводу, что Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

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Британские эксперты пришли к выводу, что Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

Россия локализовала производство дронов-камикадзе, российская армия использует собственную версию беспилотника под названием "Герань-2", а не поставляемые Ираном Shahed-136. К такому выводу пришли эксперты из британской организации Conflict Armament Research, которая отслеживает поставки обычных вооружений, боеприпасов и связанных с ними военных материалов в районы, затронутые конфликтом.


В Британии изучили обломки применяемых на Украине дронов-камикадзе и пришли к выводу, что это российская версия иранских беспилотников, произведенная в России и с применением российских комплектующих. Это удар по киевскому режиму и различным украинским "экспертам", которые с пеной у рта доказывали, что Россия не умеет делать беспилотники, а применяемые ей дроны-камикадзе поставляются Ираном.

Как установили в Conflict Armament Research, российская "Герань-2" в общих чертах напоминает иранский Shahed-136, но более проста в изготовлении и унифицирована с другими российскими дронами. В частности, российские производители используют другое стекловолокно, отличное от иранского, блок спутниковой навигации основан на российском приемнике "Комета", который также используется в БПЛА "Орлан" и "Форпост", а четыре основные антенны расположены внутри корпуса, тогда как у Shahed-136 они вынесены наружу. Кроме того отличаются блоки управления полетом и стартерные блоки.

При этом в конструкции присутствуют элементы производства других стран, включая США и Швейцарию, а вот иранских, как бы этого не желали в Киеве, обнаружено не было. Впрочем, это ничего не изменит, на Украине по-прежнему будут утверждать, что российских "Гераней" не существует, это все иранские Shahed-136.

Ранее в Киеве заявляли, что Россия использует дроны-камикадзе иранской сборки, которые поставляются Тегераном по Каспийскому морю. В Иране, в свою очередь, все обвинения отрицали заявляя, что не занимаются поставками дронов российской армии.
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19 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:54
    +6
    Британские эксперты пришли к выводу, что Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

    Вот же блин!!! А я думал никогда не догадаются...
    Любил «ТЮЛЬПАНЫ» и «ПИОНЫ»
    Теперь люблю «ГЕРАНЬ»
    Убрать поможет с Украины
    «ГЕРАНЬ» всю «УКРОС.РАНЬ»!!!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:55
    +1
    Ну,вот.Не прошло и года.Признали все таки производителя.Хотя ,лично меня интересует двигатель папелаца,зрая все проблемы с авиационными двигателями у нас,от больших,до самых малых
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:10
      +3
      Ну вот! Подтвердили то, о чем давно было известно...
      Иранский дрон хорош концептуально. Но при этом легко повторяем и очень прост для импортозамещения и модифицирования, особенно с лицензией и документацией.

      Ведь разместили иранцы 50 кг ВВ на нем, обеспечили отличную дальность и малозаметность при весьма выгодной цене.
      Технический облик дрона важен - получилось великолепное соотношение характеристик. А дальше уже наша имеющаяся электроника для интеграции с другими боевыми системами, доработки под местные условия... И в бой!
    2. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 13:55
      0
      Наш там мотор. Нет ничего сложного в производстве двигателей, это не нанотех, даже не микро..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:56
    +6
    США и Швейцария поставляет напрямую или через фирмы прокладки комплектующие для Геранек?Было фото с остатков Ланцета,в нём используется чешский Эл.двигатель.На Украине рвёт пуканы,весь мир с ними.В Англии тоже скандал - англицкие монстры нефтегазовой отрасли через фирмы прокладки обеспечивают бесперебойную работу нашей нефтегазовой отрасли.Не бесплатно конечно.Странные санкции против нас ,не находите.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:04
    +3
    .но более проста в изготовлении и унифицирована с другими российскими дронами.

    Вот молодцы. Всё гениальное просто. И наверняка ещё дешевле, чем иранский аналог. Надо сообщить, об этом всей Украине, а то у нас их называют, не иначе как Шахид.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 13:11
      +6
      Это удар по киевскому режиму и различным украинским "экспертам"

      Вы не поверите, но на этом сайте полно таких экспертов, даже не украинских...
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:23
      +3
      Цитата: Южноукраинец
      Вот молодцы. Всё гениальное просто.

      Это особенность русской/советской инженерно-конструкторской школы.
      Например, наши конструкторы оптимизировали американские чертежи Боинга. Делали их проще, дешевле и прочнее.
      Авиапром. Как российские инженеры помогают создавать американские «Боинги»
      23 декабря 2019
      В 1993 году в Москве открылся Научно-технический центр корпорации Boeing, а в 1998 году в России был открыт Конструкторский центр компании. Сейчас в Конструкторском центре Boeing в Москве работают свыше 1200 инженеров и более 250 штатных сотрудников. Я лично знаю одного инженера, выполняющего различные расчеты для американской корпорации.
    3. hhurik
      hhurik Сегодня, 15:01
      0
      Не шахИд, а шахЭд ( разведчик). hi Что характерно - в укророликах они его называют "шахэд".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    +6
    российская армия использует собственную версию беспилотника под названием "Герань-2"
    Разобрались наконец, что использует Россия. Легче стало?
    в конструкции присутствуют элементы производства других стран, включая США и Швейцарию
    Вот те на. Теперь придется извиниться перед Ираном и наложить санкции на Сша и Швейцарию. Или слабо?
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:08
    +6
    Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

    ***
    — "На своём подоконнике выращиваем!" ...



    ***
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:29
      +3
      У нее, у нее на окошке герань,
      У нее, у нее занавески в разводах.
      А у меня, у меня на окне ничего ,
      Только пыль, только старая пыль на комодах.
  7. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:14
    +4
    Ох уж эти британские учёные. Вечно что-то открывают.
  8. WBond
    WBond Сегодня, 13:34
    +2
    Британские эксперты пришли к выводу, что Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

    ...тю....как же так?....Россия же ни чего не может!
  9. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:36
    +2
    Все забугорные ребята уверены в нашей экономике, разорванной в клочья ! Как много ИМ открытий чудных... ещё предстоит! Даже гордость за наших появилась!
  10. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 13:49
    +1
    Про движок скромно умолчали.
    А это самое интересное...
    1. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 14:00
      +1
      Нет там ничего интересного, наши инженеры в гаражах ТРД(реактивный двигатель) из консервных банок делают.(гуглите Игорь Негода) Уж мотор то небольшой рассчитать можно.
    2. hhurik
      hhurik Сегодня, 15:02
      0
      Да китайский движок - к гадалке не ходи.
  11. guest
    guest Сегодня, 15:12
    0
    Британские эксперты пришли к выводу, что Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

    А санкции против Ирана тогда за что?