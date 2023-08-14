Танковая драма на Ближнем Востоке. Битва в Долине слёз

6 октября
Долина слёз или Эмек Хабака – это древняя долина на севере Голанских высот между горой Хармони и хребтом Бустера. Для израильтян долина имеет большое символическое и религиозное значение. По одной из версий, название местность приобрела из-за произрастающего вечнозелёного кустарника богиня камеди, выделяющего жидкость, походящую на слёзы. Эмек Хабака в еврейской мифологии также трактуется как своеобразный ад для преступников, обильно проливающих слёзы. Неизвестно, как было в древности, но осенью 1973 года в Долине слёз действительно состоялся ад на земле.
Долина слёз
Битва в долине 6 октября 1973 года открыла войну Судного дня, когда коалиция арабских государств пыталась вернуть территории, утерянные после Шестидневной войны. Основными игроками битвы были Израиль и Сирия. Атакующая сирийская сторона стянула к Голанским высотам более 1200 танков. Ударным ядром операции должна была стать 7-я механизированная дивизия, понёсшая самые большие потери именно в ходе Битвы в Долине слёз. По штату дивизии полагались не менее двух сотен танков, но в реальности осенью 1973 года числилось около 160 бронированных машин. Второй силой со стороны Сирии числилась 3-я бронетанковая дивизия с 230 танками. Сирийская армия вооружалась исключительно техникой советского образца. Танки, в частности, были Т-55 и Т-62. В легком классе играли ПТ-76, огневую поддержку наступлению оказывали Су-100. Не самые современные машины для 1975 года, однако у израильтян были ещё более древние «Центурионы Шот Каль» (Легкий кнут), уходящие корнями в 40-е годы XX века. В Израиле машину модернизировали, установив дизель Continental и трансмиссию Allison. Строго говоря, техническое и количественное превосходство в танках было у сирийцев. Достаточно было упомянуть о дисбалансе танковых орудий – у израильского «Легкого кнута» 105-мм пушка, у сирийских Т-62 – 115-мм. Английская нарезная пушка L7 была дальнобойнее и с большими углами вертикального наведения. Последнее позволило израильтянам в некоторые моменты битвы безнаказанно расстреливать Т-62 и Т-55 с возвышений. Бронирование Т-62 во всех проекциях было лучше англо-израильского оппонента. Даже старичок Т-55 превосходил «Центурион-Шот» по защищённости при сходном уровне огневой мощи. Все сирийские танки, в отличие от израильских, комплектовали приборами ночного видения. Но, как известно, толщина брони и главный калибр далеко не всегда гарантируют успех предприятия. И Долина слёз это в очередной раз подтвердила.
Израильские «Центурион Шот Каль»
Обороняющаяся сторона, то есть Армия Израиля, располагала всего 180 танками (по другим данным, не более 128 танков) в составе 188-й и 7-й бронетанковых бригад. Это были почти поголовно «Шот Кали». Танки в обороне поддерживали до 600 бойцов пехоты и спецназа, а также 60 артиллерийских орудий. Тяжелой техники, как видим, не так много – большую часть машин Израиль оттянул к Синайскому полуострову для отражения грядущего наступления Египта.
Сирийская армия шла в наступление в полном соответствии с советскими уставами. Танки прикрывала авиация, с земли по вражеским самолётам работали «Шилка», а пехота выбивала израильскую бронетехнику РПГ-7 и ПТУРами «Малютками». Широко использовалась инженерная техника, прежде всего, для прохождения минных полей и противотанковых рвов. Ключевым преимуществом израильской армии была игра от обороны. Несмотря на то, что сирийцы смогли организовать шестикратное преимущество в танках и семикратное в живой силе, добиться успеха в итоге не удалось. «Шот Кали» стояли в укрытиях на высотах и могли работать по наступающим с дистанций, исключающих ответный огонь. Танковые колонны двинулись в наступление 6 октября в 13:55 дня и тут же попали под снайперский огонь израильских танков. Отражали атаку два батальона 188-й бронетанковой бригады армии Израиля, которые уже к концу дня потеряли почти все танки. Большой вклад внесли сирийские десантники и пехотинцы, расстреливающие, где можно, тонкобронные танки из гранатомётов и ПТУРов. Уязвимость «Центурионов Шот Кали» перед легкой противотанковой артиллерией стала главным бичом не только Битвы при Долине слёз, но и всей войны Судного дня.
Уничтоженная техника сирийской армии
Надежды сирийцы возлагали на низкую плотность обороны противника, подразумевающей легкопроходимые бреши. Так было в теории, а на практике оказалось много сложностей. Израильтяне под вечер организовали контратаку оставшимися танками 188-й бригады. Сирийцам не удалось в полной мере реализовать своё преимущество в тёмное время суток – есть мнение, что экипажи были не до конца обучены пользоваться ПНВ. Это оказалось фатальным для немалой части Т-55 и Т-62. «Шот Кали» небольшими группами подходили в темноте вплотную к колоннам и форменно расстреливали противника. Так, лейтенант Цви Грингольд, командуя парой танков, к полуночи подбил не менее 20 бронемашин. Однако численный перевес сирийских подразделений сыграл свою роль – к вечеру 6 октября первая линия обороны израильтян была прорвана.
7-9 октября
К утру сирийцы возобновили наступление. Израиль терял не только танки, экипажи и пехотинцев, но и авиацию – сказалось превосходство наступающих в средствах ПВО. Утром 7 октября сирийцам удалось сбить не менее шести израильских «Скайхоуков». О контрбатарейной борьбе тогда знали немного, и потери от сирийской артиллерии также были значительными. Как уже говорилось выше, израильская 188-я бригада перестала существовать, а личному составу военной базы 36-й дивизии едва удалось отбиться. В бой уже вступили охранные подразделения – спасли ситуацию танки резервной 679-й бригады Армии обороны Израиля. Но потери среди израильтян не шли ни в какое сравнение с потерями наступающих. Это вынудило во второй половине 7 октября остановить наступление для эвакуации подбитой техники, раненых и убитых. В дальнейшем историки именно передышку в атаке назвали главной ошибкой сирийской армии – за это время израильтяне подтянули резервы, перегруппировались и пополнили боезапасы. Второй ошибкой атакующих стало невнимание к путям подхода подкреплений противника. Израильтяне почти без проблем смогли перебросить к Голанским высотам две танковые бригады.
К утру 8 октября на участке передовых израильских оборонительных позиций стояли до 130 уничтоженных танков и бронемашин сирийских войск. Оборона Израиля трещала по швам, казалось, Т-55 и Т-62 вот-вот выйдут на оперативный простор со всеми вытекающими последствиями. Сирийцы на отдельных участках стояли в 10 км от реки Иордан и угрожали окружением обороняющимся. Но на третий день наступления сирийцы потеряли свои самые боеспособные соединения, а Армия Израиля сумела оперативно перебросить резервы. Например, к середине 8 октября подошли танки «Супер Шерман», снятые с ливанской границы.
9 октября сирийцы продолжили наступление, сдобрив его самым массовым артиллерийским обстрелом с начала битвы. В ход пошли «Катюши», с воздуха работали МиГ-17, вертолёты забрасывали десант к флангам обороны. В общей сложности на израильские позиции двинулись более сотни танков. Уже к полудню тридцать из них были уничтожены. Видимо, именно это стало последней каплей, и сирийская армия начала организованно отступать. Для многих до сих пор необъяснимо решение военного командования Сирии. Потери, безусловно, были большие – более 230 танков, две сотни легкой бронетехники и САУ. Но в процентном отношении сирийские силы утратили лишь пятую часть своей техники. В то время как израильтяне лишились 98 единиц бронетехники из 128. Проделав гигантскую и достаточно успешную, пусть и кровавую работу по прорыву укреплений противника, сирийская армия остановилась в шаге от победы. Есть мнение, что Иерусалим пригрозил Дамаску ядерным ударом в случае продолжения наступления. Это вполне возможно – к 1975 году Израиль уже семь лет как обладал определённым арсеналом тактического ядерного оружия.
Танковое сражение между израильтянами и сирийцами получило имя «Битва в Долине слёз» уже после окончания войны Судного дня. В военном еженедельнике Армии обороны Израиля в ноябре 1973 года вышел цикл статей, в которых впервые прозвучало новое имя сражения. С тех пор Долина слёз в мире ассоциируется исключительно с одним из крупнейших и парадоксальных танковых сражений XX века.