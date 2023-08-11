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ГУР Украины минирует госучреждения в Купянске и, вероятно, готовит атаки на Крым из Одессы

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ГУР Украины минирует госучреждения в Купянске и, вероятно, готовит атаки на Крым из Одессы

Ситуация на Купянском направлении продолжает накаляться. В последние дни не единожды сообщалось об успехах ВС РФ, которые уже практически подошли к городу.


Теперь на то, что у ВСУ на данном участке огромные проблемы, указывают и сообщения ряда источников, в частности ТГ-канал «Украина.ру». В материале говорится, что ГУР Украины уже начали проводить минирование мостов на подступе к городу и госучреждений в самом Купянске. Кроме того, населенный пункт спешно покидают граждане Украины, которые еще в прошлом году занимались притеснением пророссийских соотечественников после прихода ВСУ.

Также сообщается, что командующий украинскими сухопутными войсками генерал Сырский доложил президенту Зеленскому о вероятности того, что Купянск может пасть уже в конце августа.

При этом поступает информация, что фронт на Купянском направлении сейчас держат украинские мотострелки и мобилизованные. В свою очередь ССО уже отошли к Купянску и находятся на расстоянии около 7-8 км от населенного пункта.

В то же время, сообщается о том, что глава ГУР Буданов собирается на выходных посетить Одессу. Там уже якобы расквартированы специалисты британского SAS. При этом одесский морской порт закрыли для гражданских судов.

Из вышесказанного эксперты сделали вывод, что, вероятно, противник готовит атаки на Крым или побережье Черного моря в Краснодарском крае. Так ГУР может попытаться отвлечь внимание украинского общества от катастрофы в Купянске.

Напомним, что вчера сообщалось о расширенном онлайн-совещании представителей военного руководства США и Украины.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    +2
    Проблема в том, что при таких темпах нашего наступления свидомые наделают много делов в самом городе, да и позиции для обороны подготовить успеют ...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:50
      +1
      Цитата: rocket757
      Проблема в том, что при таких темпах нашего наступления свидомые наделают много делов в самом городе, да и позиции для обороны подготовить успеют ...

      На мой взгляд городок хорошо бы охватить, оставив пару грунтовок - пусть убираются, штурм даст нам очередной город-призрак и много потерь...
      1. Слон
        Слон Сегодня, 15:13
        0
        Эти пару грунтовок, для комфорту выходящим бандерлогам, можно засеять минами лепестками. А вообще надо в качествн эксперимента окружить городок, думаю долго не выседят там и начнут сдаваться
  2. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:45
    +6
    Взгляд из Крыма: "Пока Одесса и Херсон за каклами, у нас тут сирены так и будут гудеть по ночам. Только освобождение черноморского побережья от бывших даст спокойно вздохнуть мирному Крыму." ИМХО, если что...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:47
    +4
    ГУР Украины уже начали проводить минирование мостов на подступе к городу и госучреждений в самом Купянске
    Не удивительно, т.к. это диктуют законы войны. Раз фиксируются такие мероприятия, то значит у ВСУ дела плохи и на долгую оборону не рассчитывают.
    населенный пункт спешно покидают граждане Украины, которые еще в прошлом году занимались притеснением пророссийских соотечественников после прихода ВСУ.
    Эти крысы конечно побегут в первую очередь. Как и в ВОВ полицаи, и прислужники бежали вместе с отступающими немецкими частями спасая свою шкуру.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:59
      0
      Да уж… Это у них « национальная традиция»- предай ближнего и убеги.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:48
    -2
    ТГ "Украина-РУ" это российский канал. Поэтому сложно ожидать от него серьезной информации.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:59
      0
      Вы наверное хотели сказать объективной? Но от кого сейчас такой информации дождешься, все в чем то заинтересованы.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    0
    Купянск? Купянск? Купянск! - даже на слуху у "копченого", вчера на карте показали.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:58
    0
    Лишний раз убеждаюсь, что Украина не может иметь выход к морю. Иначе- вечная пороховая бочка. Запихнуть остатки незалЭжной на 3-5 центральных областей Украины и пусть варятся в собственном соку. Пусть жрут друг- друга и вылизывают ноги полякам.