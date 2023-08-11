Ситуация на Купянском направлении продолжает накаляться. В последние дни не единожды сообщалось об успехах ВС РФ, которые уже практически подошли к городу.Теперь на то, что у ВСУ на данном участке огромные проблемы, указывают и сообщения ряда источников, в частности ТГ-канал «Украина.ру». В материале говорится, что ГУР Украины уже начали проводить минирование мостов на подступе к городу и госучреждений в самом Купянске. Кроме того, населенный пункт спешно покидают граждане Украины, которые еще в прошлом году занимались притеснением пророссийских соотечественников после прихода ВСУ.Также сообщается, что командующий украинскими сухопутными войсками генерал Сырский доложил президенту Зеленскому о вероятности того, что Купянск может пасть уже в конце августа.При этом поступает информация, что фронт на Купянском направлении сейчас держат украинские мотострелки и мобилизованные. В свою очередь ССО уже отошли к Купянску и находятся на расстоянии около 7-8 км от населенного пункта.В то же время, сообщается о том, что глава ГУР Буданов собирается на выходных посетить Одессу. Там уже якобы расквартированы специалисты британского SAS. При этом одесский морской порт закрыли для гражданских судов.Из вышесказанного эксперты сделали вывод, что, вероятно, противник готовит атаки на Крым или побережье Черного моря в Краснодарском крае. Так ГУР может попытаться отвлечь внимание украинского общества от катастрофы в Купянске.Напомним, что вчера сообщалось о расширенном онлайн-совещании представителей военного руководства США и Украины.