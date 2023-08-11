Военное обозрение
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Представитель Турции на саммите по Украине: Без участия России не будет ни результатов, ни решения

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Представитель Турции на саммите по Украине: Без участия России не будет ни результатов, ни решения

В городе Джидда в Саудовской Аравии 5 и 6 августа состоялось, пожалуй, самое крупное международное мероприятие, посвященное поиску мирного решения украинского кризиса. На саммите присутствовали делегации из 42 стран, включая США и Китай, а также ведущие государства «глобального юга», Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Естественно, приехали в Джидду и представители так называемого коллективного Запада, с подачи которых и была организована данная встреча, хотя официально зачинателем этих консультаций считается Киев.


Украинскую делегацию на встрече в Джидде возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом Россию на саммит не пригласили, что заранее поставило под сомнение возможность выполнения любого решения, которое могло быть там принято. Впрочем, по результатам закрытых консультаций никакой официальной резолюции столь представительного совещания и не последовало.

Еще до начала саммита в Киеве открыто заявляли, что главной задачей ставят принятие странами, которые как минимум занимают нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта, так называемой «мирной формулы» разрешения кризиса, продвигаемой Зеленским. С учетом закрытого формата консультаций и отсутствия итогового коммюнике, политологи характеризуют результаты встречи как неоднозначные и даже противоречивые.

По информации, просочившейся в прессу, больше всего вопросов и разногласий возникло как раз по поводу требований Киева обязательного возврата всех «оккупированных» Россией территорий в состав Украины как обязательного условия для прекращения военного противостояния. Москва категорически не готова идти на это, и такая позиция РФ точно не поменяется даже под влиянием всего «мирового сообщества».

Кроме того, в плане Зеленского есть пункт, требующий привлечения к уголовной ответственности руководства России и выплаты Москвой репараций. Выполнение данного требования вообще нереалистично, и большинство участников саммита это прекрасно понимали.

Да и вообще, о каких мирных переговорах может идти речь, когда мнение одной из сторон конфликта даже не было выслушано? Именно на это обратили внимание представители Турции. На встрече в Джидде от Анкары присутствовал главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч. Глава турецкой делегации совершенно справедливо заметил, что «если Россия не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения». На что представитель ФРГ парировал, что сейчас не время приглашать Москву на подобного рода переговоры.

Позиция Берлина в очередной раз показывает, что коллективный Запад только на словах стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. По итогам саммита власти Саудовской Аравии заявили, что участники «договорились о необходимости продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы построить общий фундамент, который в будущем продолжит дорогу к миру». Очевидно, что результаты всех этих новых совещаний и встреч без учета интересов России будут столь же пустопорожними, как и прошедший в Джидде саммит.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:46
    +3
    Позиция запада - любыми путями победить на Украине.В случае склонения весов в военном плане в нашу сторону ,запад понимает,России посредники к принуждению Украины к переговорам будут не нужны.Украине оставляли 100 000 армию ,она этого не захотела .Военные базы России на территории Украины будут однозначно ,а вот ВСУ уже точно не будет.И никто у нас пока не говорит что будет с Украиной в будущем.Наверно время ещё не пришло.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 14:01
      +7
      На территории Украины наших военных баз не будет, а вот на территории Российской Федерации (Крым и четыре области) они будут обязательно... Может в Одессе, а может и в Николаеве... В Крыму она уже есть... А вот останется ли как таковая территория Украины это ещё вопрос?
      Русофобия стоит дорого –
      Запорожье, Херсон и Донбасс...
      Дорогие вы, наши вороги,
      Говорила Россия не раз –
      Только дернетесь - потеряете,
      Всё что я вам когда-то дала -
      Так что вы теперь точно знаете -
      Вам она никогда не врала…
      А продолжите на нас рыпаться –
      Николаев с Одессой уйдут…
      Так и будет страна ваша сыпаться
      И на карте её не найдут...
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:02
      -8
      И как вы будете те Российские базы охранять на территории суверенной страны - Украины? Будут по базам запускать беспилотники, нападать на военнослужащих, членов семей военных...? Украина будет заявлять - это отморозки, найти мы их не можем... Вы собираетесь на чужой территории вести своей полицией следственные действия, когда все население будет против нас? Кто вам это даст делать?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:17
        +3
        Цитата: Владимир М
        И как вы будете те Российские базы охранять на территории суверенной страны - Украины?

        Эти базы на территории России, в Одессе и Николаеве. Суверенность под управление Госдепа США не бывает, это называется КОЛОНИЯ.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 14:34
          +1
          Я писал про базы на суверенной территории Украины (пусть будет про базы в колониях Госдепа США), а не про базы на территориях входящих в состав России.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:24
        +2
        Цитата: Владимир М
        Кто вам это даст делать?

        А никого не нужно спрашивать, то что нужно Росси и ей это выгодно, то она и будет делать. Или думаете лимитрофы с Польшей запретят ? Да они так уже притихли.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 14:37
          0
          Конечно не нужно никого спрашивать, только надо сначала забрать весь восток, юг и север Украины. На территориях которые не будут входить в состав России, с содержанием военных баз будут большие проблемы.
      3. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 14:54
        +2
        Цитата: Владимир М
        базы охранять на территории суверенной страны - Украины?
        Вы собираетесь на чужой территории вести своей полицией следственные действия, когда все население будет против нас? Кто вам это даст делать?
        recourse Это точно есть и будет суверенная страна? Что касается, все население будет против насБудем отрезать от суверенной страны по области, глядишь вас уже не будет смущать наша полиция, следствие и суд. feel
    3. guest
      guest Сегодня, 14:48
      +2
      Цитата: tralflot1832
      что будет с Украиной в будущем.

      Украина и будущее эти два слова должны быть несовместимы.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:48
    +1
    продолжить международные консультации и обмен мнениями
    Бла-бла-бла ! request
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:49
    +2
    Немчура привычна не только к ультиматумам, но и безоговорочным капитуляциям. Не нашлось там человечка тыкнуть их в гуано.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:58
    +3
    Подобные мпждусобойчики не приведут ни к чему.Все будет решаться на поле боя
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:12
    +4
    На что представитель ФРГ парировал, что сейчас не время приглашать Москву на подобного рода переговоры.

    А вот тогда уже Москву будет приглашать поздно: