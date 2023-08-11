Представитель Турции на саммите по Украине: Без участия России не будет ни результатов, ни решения

В городе Джидда в Саудовской Аравии 5 и 6 августа состоялось, пожалуй, самое крупное международное мероприятие, посвященное поиску мирного решения украинского кризиса. На саммите присутствовали делегации из 42 стран, включая США и Китай, а также ведущие государства «глобального юга», Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Естественно, приехали в Джидду и представители так называемого коллективного Запада, с подачи которых и была организована данная встреча, хотя официально зачинателем этих консультаций считается Киев.Украинскую делегацию на встрече в Джидде возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом Россию на саммит не пригласили, что заранее поставило под сомнение возможность выполнения любого решения, которое могло быть там принято. Впрочем, по результатам закрытых консультаций никакой официальной резолюции столь представительного совещания и не последовало.Еще до начала саммита в Киеве открыто заявляли, что главной задачей ставят принятие странами, которые как минимум занимают нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта, так называемой «мирной формулы» разрешения кризиса, продвигаемой Зеленским. С учетом закрытого формата консультаций и отсутствия итогового коммюнике, политологи характеризуют результаты встречи как неоднозначные и даже противоречивые.По информации, просочившейся в прессу, больше всего вопросов и разногласий возникло как раз по поводу требований Киева обязательного возврата всех «оккупированных» Россией территорий в состав Украины как обязательного условия для прекращения военного противостояния. Москва категорически не готова идти на это, и такая позиция РФ точно не поменяется даже под влиянием всего «мирового сообщества».Кроме того, в плане Зеленского есть пункт, требующий привлечения к уголовной ответственности руководства России и выплаты Москвой репараций. Выполнение данного требования вообще нереалистично, и большинство участников саммита это прекрасно понимали.Да и вообще, о каких мирных переговорах может идти речь, когда мнение одной из сторон конфликта даже не было выслушано? Именно на это обратили внимание представители Турции. На встрече в Джидде от Анкары присутствовал главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч. Глава турецкой делегации совершенно справедливо заметил, что «если Россия не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения». На что представитель ФРГ парировал, что сейчас не время приглашать Москву на подобного рода переговоры.Позиция Берлина в очередной раз показывает, что коллективный Запад только на словах стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. По итогам саммита власти Саудовской Аравии заявили, что участники «договорились о необходимости продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы построить общий фундамент, который в будущем продолжит дорогу к миру». Очевидно, что результаты всех этих новых совещаний и встреч без учета интересов России будут столь же пустопорожними, как и прошедший в Джидде саммит.