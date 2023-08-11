Разработчик назвал сроки начала государственных испытаний самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос»

Новейшее 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос", разрабатываемое для подразделений ВДВ, выходит на этап государственных испытаний. Как заявил временный гендиректор ЦНИИточмаш Антон Семеняко, в настоящее время завершается подготовка САО к испытаниям.
Предварительные испытания САО "Лотос" были завершены в августе прошлого года, машину проверили на суше и воде, а также сбросом с различных высот и под разными углами. После этого разработчик приступил к исправлению выявленных замечаний и недостатков. В частности, доработка понадобилась бортовой электронике, системе укладки снарядов и шасси. Кроме того, в доработке был учтен опыт применения бронетехники в спецоперации.
Идет подготовка САО "Лотос" к государственным испытаниям, которые планируются на осень этого года
- приводит РИА Новости слова Семеняко.
Новейшее авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие "Лотос" создано на шасси БМД-4М и предназначено для Воздушно-десантных войск РФ. Масса - 18 тонн, скорость – до 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Боевой расчет - 4 человека. Скорострельность – 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – до 13 км.
САО "Лотос" призвано заменить стоящие на вооружении ВДВ 120-мм самоходные артиллерийско-минометные установки 2С9 "Нона" и ее модификации. "Лотос" превосходит "Нону" по дальности стрельбы осколочно-фугасным снарядом, по возимому боезапасу, имеет существенно более высокий уровень защищенности, башня орудия может вести огонь в диапазоне 360 градусов по горизонту, орудие может десантироваться на парашютах с расчетом внутри.