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Разработчик назвал сроки начала государственных испытаний самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос»

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Разработчик назвал сроки начала государственных испытаний самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос»

Новейшее 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос", разрабатываемое для подразделений ВДВ, выходит на этап государственных испытаний. Как заявил временный гендиректор ЦНИИточмаш Антон Семеняко, в настоящее время завершается подготовка САО к испытаниям.


Предварительные испытания САО "Лотос" были завершены в августе прошлого года, машину проверили на суше и воде, а также сбросом с различных высот и под разными углами. После этого разработчик приступил к исправлению выявленных замечаний и недостатков. В частности, доработка понадобилась бортовой электронике, системе укладки снарядов и шасси. Кроме того, в доработке был учтен опыт применения бронетехники в спецоперации.

Идет подготовка САО "Лотос" к государственным испытаниям, которые планируются на осень этого года

- приводит РИА Новости слова Семеняко.

Новейшее авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие "Лотос" создано на шасси БМД-4М и предназначено для Воздушно-десантных войск РФ. Масса - 18 тонн, скорость – до 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Боевой расчет - 4 человека. Скорострельность – 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – до 13 км.

САО "Лотос" призвано заменить стоящие на вооружении ВДВ 120-мм самоходные артиллерийско-минометные установки 2С9 "Нона" и ее модификации. "Лотос" превосходит "Нону" по дальности стрельбы осколочно-фугасным снарядом, по возимому боезапасу, имеет существенно более высокий уровень защищенности, башня орудия может вести огонь в диапазоне 360 градусов по горизонту, орудие может десантироваться на парашютах с расчетом внутри.
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40 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:40
    -1
    А сколько надо " Лотосов " для ВДВ 100- 200.А что скажут сами ВДВшники ,они им нужны?Куда десантироваться будем на Шпицберген? Так там аэродром есть,разве что норги топливозаправщик на ВПП выгонят.
    1. Рус_80
      Рус_80 Сегодня, 13:43
      +1
      Думаю, порядка 250-300 ед. для ВДВ. Текст Вашего комментария слишком короткий.
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:55
        0
        Цитата: Рус_80
        Думаю, порядка 250-300 ед. для ВДВ.

        а ваше "думаю" хоть как ни будь обосновано?
        1. для чего данное изделие ВДВ?
        2. есть ли данному изделию действующая альтернатива? какие преимущества у данного изделия?
        3. сколько можно закупить МО на потраченные деньги на изделие, например Т72Б3М ?
        ну и основное
        назовите успешные десантируемые парашютным способом военные операции ВДВ РФ? ну или назовите неуспешные, с выброской техники?
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 14:08
      +5
      Цитата: tralflot1832
      А сколько надо " Лотосов " для ВДВ 100- 200.

      трудно сказать. будут ли вообще десантироваться войска в современных условиях. Уж очень уязвимы они в момент высадки. Их сейчас используют как пехоту, и их "облегченный" состав вооружения никак им в обороне и наступлении не помогает.
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:05
        -1
        Цитата: Горный стрелок
        трудно сказать.

        трудно сказать? смелости не хватает посмотреть правде в глаза? или вы сомневаетесь в том, что видите своими глазами?
        - данное изделие НЕ НУЖНО в ВС РФ !!!!! от слова СОВСЕМ !!!
        никогда изделие не будет десантировано парашютным способом при военных действиях!!! как не было десантировано НИ ОДНА единица спецтехники.
        специальная техника ВДВ (БМД и проч.) стоит в 1,5 раза дороже аналогов (БМП и проч.), а по многим характеристикам уступает этим аналогам...
        спецтехника ВДВ в реальности СНИЖАЕТ боеспособность ВС РФ, что приводит к бОльшим потерям при ведении боевых действий, а при сопоставимых армиях ведет к ПОРАЖЕНИЮ !!!!!!
      2. Krivobokoff
        Krivobokoff Сегодня, 15:08
        0
        Вы абсолютно правы. Чем может помочь 120-мм орудие? Мне прям интересно кто запустил эту глупости про ВДВ. ВДВ это не про то, что прыгнул в тылу врага где нашел командный пункт и уничтожил, а про то, что в течении считанных часов можно перекинуть целую дивизию на несколько тысяч километров, при чем не просто бойцов, а отлично подготовленных и мотивированных которые могут продержаться до прихода мотострелков
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:11
        0
        Горный стрелок .Да уже видно ,что ВДВ обрастают тяжёлыми вооружениями ни как не десантируемыми и с морпехами тоже самое .Но с ними попроще.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А что скажут сами ВДВшники ,они им нужны?

      По крайней мере против "Ноны" они ничего не имеют. Вроде бы она себя хорошо показала, а "Лотос", по сути, её модификация.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:29
        -1
        Цитата: Piramidon
        По крайней мере против "Ноны" они ничего не имеют.

        Ну так если кроме "Ноны" и Д-30 ничего из артиллерии нет - тут и "Ноне" рад будешь. smile
        1. barclay
          barclay Сегодня, 14:56
          0
          Как то показывали в зоне СВО десантников- артиллеристов и на "Гиацинтах- Б". Десантников сейчас и танками усилили. Так что по результатам СВО, вооружение ВДВ наверняка будет дополняться.
    4. алексеев
      алексеев Сегодня, 14:44
      +5
      Если сейчас на украинском ТВД аэромобильность не востребована, то это не значит, что она не будет востребована никогда.
      Просто нужны правильные пропорции между тяжёлым вооружением и вооружением более мобильным.
      Возможно, парашютно-десантными следует оставить лишь бригады, а десантно- штурмовую дивизию вооружить как МСД, причем для л/с некоторых батальонов сохранить и воздушно- десантную подготовку и некоторое количество аэромобильного вооружения.
      А Лотос это не именно десантная САУ.
      Это самоходная гаубица- пушка- миномет. Она может быть востребована везде.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 15:02
        0
        причем для л/с некоторых батальонов сохранить и воздушно- десантную подготовку и некоторое количество аэромобильного вооружения.
        Воздушно- десантник подготовку отменять нельзя. Это выслуга "год за потора"! Это - специфика. Она должна оставаться!
      2. Krivobokoff
        Krivobokoff Сегодня, 15:09
        0
        А смысл от таких десантов которые не могут свою технику на самолёте таскать? В этом весь смысл.
    5. Георгий Свиридов
      Георгий Свиридов Сегодня, 14:52
      0
      По 18 штук в каждый полк или бригаду. Плюс резерв, плюс в морскую пехоту скорее всего пойдёт...
      Не меньше 500 штук, это если не считать что их могут в арт и мотострелковых части вместо не прошедшей в серию Вены направить,
      Потому что там потребность тысячи штук...
    6. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:09
      0
      Цитата: tralflot1832
      .А что скажут сами ВДВшники ,они им нужны?

      а нужны ли нам ВДВшники со своей десантируемой бронетехникой?
      пс
      для тех, кто ставит минус, прошу обосновать нужность современных ВДВ для России.
  2. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 13:41
    0
    А на шасси БМП-3 поставить не судьба?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:44
    +1
    В свое время наплодили линейку ОТБ - Т64, Т-72, Т-80, ну СССР наверное мог себе это позволить, а зачем линейку калибров сегодня плодить? Основные артиллерийские - 122/152, что еще нужно? Чем 120 мм круче 122 мм? Что лучше - 10 заводов, выпускающих 2 калибра или 10 заводов, выпускающих 10 калибров? "Снарядный голод" не на пустом месте рождается. Не артиллерист, но на вышеуказанных ОТБ был один калибр - 125 мм.
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 14:30
      +2
      Чем 120 мм круче 122 мм?

      У САО основной боеприпас минометная мина, он может стрелять снарядами, но они там специальные, с готовыми выступами. Т.е. боеприпасы изначально очень разные.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: Uprun
      Основные артиллерийские - 122/152, что еще нужно?

      Вы забыли про 82, 120 и 240 мм.
      По сути, "Нона" - это нарезной миномёт с возможностью стрельбы прямой наводкой.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 14:42
      -4
      hi Прошу прощения за (-), накосячил, слушал ауди и... fool И про калибры верно и вопросы по базе. У "Ноны" пусченка укороченная, отдача так себе, а полноценное орудие 120 мм, раздолбает базу через 100 выстрелов. request Что касается САУ для ВДВ, то это просто фиговый листик. Задание на легкое САУ, МО не выдавало и не выдаст, на кой она им? Но когда еще через полгода вопрос встанет во весь рост, заводик выкатит уже "опробованное в ВДВ" предложение. Легкие САУ нужны еще вчера, взамен буксируемых, в контрбатарейной борьбе. request Но МО и в Африке МО.... fool Воюют на прошлой войне... request Все современное вооружение появляется не благодаря, а вопреки ему. Только в инициативном порядке от ВПК.
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:44
      0
      Во первых это не гаубица, а артиллерийско-минометная установка и стрелять стандартными гаубичными снарядами она в любом калибре не сможет. У минометов всю их историю был свой калибр, отличный от артиллерии.

      Во вторых десант атакует противника не в лоб, а с тыла (иначе это уже не десант) - т.е. со снабжением могут быть проблемы. При создании Ноны сравнивали гаубицу М-30 и французский миномет RT-61 и выбор в пользу баллистики 120мм французского миномета делал в т.ч. Маргелов. В итоге орудие 2С9 может использовать огромную номенклатуру западных боеприпасов.
    5. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:45
      +1
      Цитата: Uprun
      ..... зачем линейку калибров сегодня плодить?.....

      Десант действует на территории противника, и возможность использовать БК противника, это одно из требований к вооружению десанта.
      Ну и мины 120мм конечно, и БК от "Ноны".
    6. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 15:03
      0
      120 мм мины это не новый калибр да и ноны давно на вооружении. Еще в 80-х планировали самоходными нонами на базе БТР заменять 120 мм минометы в мотострелковых батальонах. Поэтому никто нового не плодит.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:45
    +2
    Новейшее 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос", разрабатываемое для подразделений
    Как то странно, не характерный калибр боеприпасов для наших ВС ... разве что миномёты такие у нас есть.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 13:51
      +2
      вероятно преемственность с Ноной по снарядам
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:11
        0
        Орудие не нарезное, оперенный боеприпас... такие есть, это понятно.
        В общем гибрид, орудие - миномёт... это на мой взгляд, но тема не моя, поэтому могу запутаться в терминологии.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:48
      +1
      А до Берлина мы с чем дошли??? Всего за 1939 - 1945 года было выпущено около 52000 120мм минометов ПМ (полковой миномет). У нас всю жизнь были минометы 120мм. Есть даже миф, что об «уникальности» отечественных 120-мм миномётов на момент их создания. Но не позднее 1932 года 120-мм миномёты поступили на вооружение бельгийской армии (в форты Льежского укреплённого района).

      В 1955г. на смену ПМ приходит М-120, а в 1980 его сменяет 2Б11 (который стал развитием ПМ).
    3. akropin
      akropin Сегодня, 14:49
      +1
      Есть еще такой же калибр 2С34 «Хоста».
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 13:50
    +4
    Вот интересно, проектируют технику под десантирование с самолёта, а много ли таких случаев было в ходе СВО? И вообще, каковы перспективы десантирования с самолётов в условиях противодействия ПВО, хотя бы такой "подавленной" как у нацистов? Может кто квалифицированно разъяснит?...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:02
      +3
      Цитата: Jovanni
      Вот интересно, проектируют технику под десантирование с самолёта, а много ли таких случаев было в ходе СВО? И вообще, каковы перспективы десантирования с самолётов в условиях противодействия ПВО, хотя бы такой "подавленной" как у нацистов? Может кто квалифицированно разъяснит?...

      А на всякий случай. Пусть будет такая возможность. Кому она мешает? Лишняя, что ли? Вдруг когда понадобится, а у нас она уже есть. А то потом юзеры на ВО, как обычно, будут возмущаться - "О чем раньше думали!? Это нужно было сделать еще вчера!" laughing
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:38
        +1
        Цитата: Piramidon
        А на всякий случай. Пусть будет такая возможность. Кому она мешает? Лишняя, что ли?

        Если расплачиваться за неё минимум двумя тоннами боевой массы, которые могли бы пойти на защиту, и ограничениями по габаритам (из-за того, что техника должна пройти в грузовой люк, будучи уже установленной на платформу) - то да, возможность очень даже мешает.
        Цитата: Piramidon
        Вдруг когда понадобится, а у нас она уже есть.

        Предполагаете, что у нас вдруг появится парк ВТА как у СССР? Ибо только советские ВТА могли поднять одну вдд с техникой и запасами и выбросить её парашютным способом.
        А параллельно у нас появятся ВВС, способные подавить ПВО на маршруте пролёта и в зоне выброски, обеспечить господство в воздухе и изоляцию района действия десанта до встречи его с армейцами. Да с такой поддержкой армейцы сами прибегут на заданные рубежи быстрее противника. laughing
        1. akropin
          akropin Сегодня, 14:50
          0
          А заброску с помощью Ми-26 почему не рассматриваете?
    2. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 14:03
      +2
      В ходе ВОВ были операции, но практически все без результата. В Афганистане десантировали ложный десант с результатом. Видимо чьи-то хотелки. Задумка у Ноны использовать захваченные десантом у врага боеприпасы НАТОвского производства. А пока десант в первой траншее вместо пехоты.
    3. Роман_
      Роман_ Сегодня, 14:04
      +1
      В прошлом году, чем по вашему затыкали продвижение украинцев... Даже по первому показывали как на вертолетах БТР перевозили и сразу в бой... И пво не мешало, только и аппаратов для десантирования и техники пригодной было маловато.
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 14:45
        0
        НУ так перевозили же, а не сбрасывали.
        Вот, в частности, мнение по бронетехнике:
        .https://rutube.ru/video/14c01db46fde905917970dfad4373bd8/
        И я тут согласен полностью. Не даст вменяемый противник выбросить технику из самолёта, не даст приземлиться, собраться и т.д.
        Да и не выбрасывали её в реальных боях. Наверное же не дураки были, да? Так зачем упорно делают технике ВДВ такую опцию, которая не применяется от слова "совсем"?
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:48
        +1
        Цитата: Роман_
        В прошлом году, чем по вашему затыкали продвижение украинцев... Даже по первому показывали как на вертолетах БТР перевозили и сразу в бой...

        То есть, посадочное десантирование в собственном тылу.
        А вопрос был совершенно про другое - на кой огородный овощ гробить защиту техники, вписываясь в прокрустово ложе МГХ парашютного десантирования с его полуторатонными десантными платформами, если эта опция за 60 лет пригодилась только на показухах и учениях?
        Если технику просто перевозят между аэродромами, не лучше ли вместо парашютного десантирования оставить только аэромобильность: возможность перевозки техники авиатранспортом и загрузки-выгрузки на аэродроме?

        А главное - ну хорошо, есть у нас парашютно-десантируемая техника для ВДВ. С чего мы её десантировать собрались? Или кто-то не в курсе состояния нашей ВТА? Да что там нашей - даже СССР в свои лучшие годы и после мобилизации Аэрофлотовских бортов мог выбросить парашютным способом одну вдд и один вдп в полном комплекте со штатной техникой и припасами.
  6. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 14:02
    0
    На 360 градусов? Так это танк, а не САУ
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 14:33
      +1
      На 360 градусов? Так это танк, а не САУ
      С чего вдруг? 2С1 Гвоздика тоже на 360 градусов может. Но танком не является.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:33
    0
    А Вена это не тоже самое, только на другом шасси.
  8. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 14:34
    0
    Вообще такое оружие, но на базе БМП-3 крайне необходимо сухопутным войскам, более того, такую систему давно предлагала промышленность, даже партию в войска отправили и зарубежному заказчику(Азербайджан).