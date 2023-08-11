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Шестеро подозреваемых в Эквадоре были задержаны в связи с недавним убийством кандидата в президенты этой страны

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Шестеро подозреваемых в Эквадоре были задержаны в связи с недавним убийством кандидата в президенты этой страны

Полиция Эквадора задержала шестерых подозреваемых, причастных к убийству кандидата в президенты этой страны и экс-журналиста Фернандо Вильявисенсио.


Генпрокуратура Эквадора, правоохранителями были проведены рейды в районах Конокото и Сан Бартоло эквадорской столицы – Кито, что привело к поимке и задержанию подозреваемых. Ответственность за убийство политика могла на себя взять одна из крупных банд Los Lobos.

Стоит отметить, что при покушении на него были ранены также 9 человек, в том числе депутат Национального собрания (парламента) наряду с двумя сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщил председатель избиркома, переноса даты выборов, намеченных на 20 августа, не будет.

Напомним, что Фернандо Вильявисенсио был застрелен в среду 9-го августа во время митинга в Кито. В ходе перестрелки главный подозреваемый в нападении был смертельно ранен. По словам очевидцев в общей сложности было произведено от 30 до 40 выстрелов, в то время как нападавший бросил в толпу гранату, которая, к счастью, не взорвалась.

За убийством бывшего кандидата в президенты, судя по всему, стояли представители преступных группировок, против которых политик обещал вести борьбу в случае своего избрания главой эквадорского государства. Об этом, в частности, свидетельствуют и угрозы, поступавшие в его адрес со стороны лидера наркокартеля «Лос Чонерос», о чём сам бывший журналист рассказал за пару дней до своей гибели.

Примечательно, что дядя политика Гало Валенсия возложил всю вину за произошедшее на государство, обвинив его в том, что оно не сумело обеспечить безопасность его племяннику должным образом. Также он упрекнул эквадорские власти в том, что они сами уничтожают демократию в стране. В качестве примера Валенсия привёл ситуацию с Вильявисенсио, смерть которого была единственным способом преступников заставить его молчать, поскольку у него были все шансы одержать победу на этих выборах.

Тем временем пресс-служба администрации эквадорского президента сообщила о снятии из-под действия вышеупомянутого указа пункта о праве на проведение собраний.

В Эквадоре 20 августа пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Президент Эквадора Гильермо Лассо назначил их дату в мае после роспуска законодательного органа республики. По словам эквадорского лидера, принял он данное решение в связи с препятствиями, которые чинят парламентарии кабмину при проведении им необходимых в стране реформ.
Использованы фотографии:
Соцсети/Вильявисенсио
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3 комментария
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:46
    0
    За убийством бывшего кандидата в президенты, судя по всему, стояли представители преступных группировок, против которых политик обещал вести борьбу в случае своего избрания главой эквадорского государства.

    Давая такие предвыборные обещания в Латинской Америке, нужно прежде всего задуматься об очень серьёзной круглосуточной охране...
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 15:06
      0
      Точно, из Африки подразделения Вагнера направить... laughing
      Хотя если зададутся целью прикончить никакая охрана не поможет.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:03
    0
    "Лос Чанерос": эти парни что ли поставляют Зеленскому кокаин?