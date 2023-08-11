Шестеро подозреваемых в Эквадоре были задержаны в связи с недавним убийством кандидата в президенты этой страны

Полиция Эквадора задержала шестерых подозреваемых, причастных к убийству кандидата в президенты этой страны и экс-журналиста Фернандо Вильявисенсио.Генпрокуратура Эквадора, правоохранителями были проведены рейды в районах Конокото и Сан Бартоло эквадорской столицы – Кито, что привело к поимке и задержанию подозреваемых. Ответственность за убийство политика могла на себя взять одна из крупных банд Los Lobos.Стоит отметить, что при покушении на него были ранены также 9 человек, в том числе депутат Национального собрания (парламента) наряду с двумя сотрудниками правоохранительных органов.Как сообщил председатель избиркома, переноса даты выборов, намеченных на 20 августа, не будет.Напомним, что Фернандо Вильявисенсио был застрелен в среду 9-го августа во время митинга в Кито. В ходе перестрелки главный подозреваемый в нападении был смертельно ранен. По словам очевидцев в общей сложности было произведено от 30 до 40 выстрелов, в то время как нападавший бросил в толпу гранату, которая, к счастью, не взорвалась.За убийством бывшего кандидата в президенты, судя по всему, стояли представители преступных группировок, против которых политик обещал вести борьбу в случае своего избрания главой эквадорского государства. Об этом, в частности, свидетельствуют и угрозы, поступавшие в его адрес со стороны лидера наркокартеля «Лос Чонерос», о чём сам бывший журналист рассказал за пару дней до своей гибели.Примечательно, что дядя политика Гало Валенсия возложил всю вину за произошедшее на государство, обвинив его в том, что оно не сумело обеспечить безопасность его племяннику должным образом. Также он упрекнул эквадорские власти в том, что они сами уничтожают демократию в стране. В качестве примера Валенсия привёл ситуацию с Вильявисенсио, смерть которого была единственным способом преступников заставить его молчать, поскольку у него были все шансы одержать победу на этих выборах.Тем временем пресс-служба администрации эквадорского президента сообщила о снятии из-под действия вышеупомянутого указа пункта о праве на проведение собраний.В Эквадоре 20 августа пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Президент Эквадора Гильермо Лассо назначил их дату в мае после роспуска законодательного органа республики. По словам эквадорского лидера, принял он данное решение в связи с препятствиями, которые чинят парламентарии кабмину при проведении им необходимых в стране реформ.