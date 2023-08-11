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Российские войска продвинулись вперёд в районе Ольшана и Першотравневое Харьковской области - Минобороны

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Российские войска продвинулись вперёд в районе Ольшана и Першотравневое Харьковской области - Минобороны

Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, на остальных ведется активная оборона, прорывов противника допущено не было. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Штурмовые группы войск группировки "Запад" продолжают наступление в Харьковской области, выбивая противника из опорников. Не стали исключением и минувшие сутки, наши сумели значительно продвинуться, наступая широким фронтом в районе Ольшана и Першотравневое. Противник попытался контратаковать, бросив в бой подразделения 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочище Маньковка Харьковской области, но безуспешно. По данным украинской стороны, командующий СВ ВСУ Сырский запросил ввод в бой резервов, боясь прорыва российских войск к Купянску.

За сутки ВСУ на данном направлении потеряли свыше 165 человек личного состава, две ББМ, одну САУ и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.


На Донецком направлении противник пытался прорвать оборону российских войск в районах Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое, бросив в бой штурмовые группы 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ. Наши отбили пять атак, а также контратаковали сами в районе Клещеевки, выбив ВСУ с ее южных окраин. За сутки уничтожено до 180 всушников, семь боевых машин пехоты, ЗРК "Стрела-10" и три единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.

На Южно-Донецком наши сорвали попытку ВСУ провести разведку боем, накрыв противника артиллерией и авиацией в районе Старомайорское. В районах Никольское и Урожайное отбиты три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Общие потери противника: до 35-ти украинских военнослужащих, две ББМ и одна гаубица.

На Запорожском ВСУ ходили в атаку три раза в районах Успеновка и Работино, бросив в бой силы 21-й механизированной бригады, но бесполезно, отступили с потерями, которые составили до 60 человек убитыми и ранеными и одна единица полевой артиллерии.

На Красно-Лиманском направлении наши действуя от активной обороны, отбили две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровка и Кременная. Данных о продвижении нет, но наши потихоньку идут вперед. За сутки ВСУ потеряли до 115 всушников, три ББМ и одну гаубицу.
 
На Херсонском направлении без изменений, сообщается, что в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военных, а также три единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139-ти районах. В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, в районах Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады ТРО.

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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:04
    +8
    Украинские источники глаголят,ракета Кинжал поразила железнодорожный тоннель в Закарпатье,очень надеюсь что не врут!!!
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:10
      +5
      У них теперь тоннель будет с естественной вентиляцией? Чи зрада, чи перемога?
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:19
      +4
      Как сообщают украинские источники, сегодня утром российская авиация нанесла удар гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” по одному из важных ж/д тоннелей в Ивано-Франковской области Украины. Вероятно, речь идет о Бексидском железнодорожном тоннеле.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:38
        +2
        Цитата: ЗлойКоммунист
        Как сообщают украинские источники, сегодня утром российская авиация нанесла удар гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” по одному из важных ж/д тоннелей в Ивано-Франковской области Украины.

      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:52
        +1

        МАССИРОВАННАЯ АТАКА ПО УКРАИНЕ
        24 Канал
        Новости Украины
        Удара по Бескидскому тоннелю не было, но повредили именно железную дорогу, – Камышин
        Удара по Бескидскому тоннелю не было, но повредили именно железную дорогу, – Камышин
    3. Комментарий был удален.
    4. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:50
      +4
      В Ивано-Франковской области удар двумя ракетами "Кинжал" был нанесен по аэродрому Коломии ,где базировались СУ-24 , кроме того в Жулянах был поражен центр ПВО
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:24
    +5
    Киев много обещающе заявил: из 4 Кинжалов сбит тильки одын.3 прилетели куда надо,один объект рядом с Коломыей и в ИваноФранковской области.Третий ищут ,да и четвёртый тоже.Кличко должен селфи с ним делать.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +2
    Вроде 4ый Кинжал нашли ,в районе аэропорта Жуляны в Киеве было довольно шумно.Один в Закарпатье, два иванофранковская область,один " Жуляны".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:39
    +1
    НАТО сообщает в Чёрном море 5 кораблей ЧФ из них один носитель Калибров.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:56
      +1
      Цитата: tralflot1832
      НАТО сообщает в Чёрном море 5 кораблей ЧФ из них один носитель Калибров.

      Как правило, после таких сообщений следует тревога.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:55
    +1
    Ехали как-то по Ж/Д из Ужгорода. Точно помню, что там не один тоннель. К тому же есть старый и новый Бескидские.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:58
    +2
    Для посмеяться ,почему не наносились удары по военкоматам ВСУ? Зелибоба сегодня отчитался о проверке - 111 уголовных дел,33 подозрения.Теперь можно бомбить,счас идейные венкомы придут.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:01
    0
    ВРАГА НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО. Враг ещё не признаёт, что их ракеты ПВО долбят гражданские цели, но уже признают, что не "все цели уничтожены".


    Вранці рашисти випустили 4 "Кинджали" по Україні, сили ППО збили одну ракету на Київщині
    Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
    Російські загарбники вранці випустили 4 аеробалістичні ракети "Кинджал" по території України. Сили ППО збили одну повітряну ціль.
    Про це повідомило Командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
    "Сьогодні, близько 10.00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.
    Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.
    Один "Кинджал" вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.