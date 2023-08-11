Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, на остальных ведется активная оборона, прорывов противника допущено не было. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Штурмовые группы войск группировки "Запад" продолжают наступление в Харьковской области, выбивая противника из опорников. Не стали исключением и минувшие сутки, наши сумели значительно продвинуться, наступая широким фронтом в районе Ольшана и Першотравневое. Противник попытался контратаковать, бросив в бой подразделения 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочище Маньковка Харьковской области, но безуспешно. По данным украинской стороны, командующий СВ ВСУ Сырский запросил ввод в бой резервов, боясь прорыва российских войск к Купянску.
За сутки ВСУ на данном направлении потеряли свыше 165 человек личного состава, две ББМ, одну САУ и две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Донецком направлении противник пытался прорвать оборону российских войск в районах Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое, бросив в бой штурмовые группы 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ. Наши отбили пять атак, а также контратаковали сами в районе Клещеевки, выбив ВСУ с ее южных окраин. За сутки уничтожено до 180 всушников, семь боевых машин пехоты, ЗРК "Стрела-10" и три единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.
На Южно-Донецком наши сорвали попытку ВСУ провести разведку боем, накрыв противника артиллерией и авиацией в районе Старомайорское. В районах Никольское и Урожайное отбиты три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Общие потери противника: до 35-ти украинских военнослужащих, две ББМ и одна гаубица.
На Запорожском ВСУ ходили в атаку три раза в районах Успеновка и Работино, бросив в бой силы 21-й механизированной бригады, но бесполезно, отступили с потерями, которые составили до 60 человек убитыми и ранеными и одна единица полевой артиллерии.
На Красно-Лиманском направлении наши действуя от активной обороны, отбили две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровка и Кременная. Данных о продвижении нет, но наши потихоньку идут вперед. За сутки ВСУ потеряли до 115 всушников, три ББМ и одну гаубицу.
На Херсонском направлении без изменений, сообщается, что в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военных, а также три единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139-ти районах. В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, в районах Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады ТРО.