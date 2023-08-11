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Американский эксперт: Потребности Украины не совпадают с политическими циклами в США

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Американский эксперт: Потребности Украины не совпадают с политическими циклами в США

Бывший майор американской армии Майк Лайонс подчеркнул, что, согласно результатам недавнего опроса, проведенного телекомпанией CNN, большинство граждан США не одобряют выделение Киеву очередного пакета финансовой и военной поддержки. Одобряют продолжение разносторонней поддержки Украине лишь 45% респондентов.


По мнению Лайонса, именно этого хочет российский лидер Владимир Путин. ВС РФ будут продолжать удерживать занятые в настоящее время территории на протяжении ближайшей осени и зимы. А уже весной следующего года в США начнется новый политический сезон, предваряющий выборы американского президента.

Американский эксперт напомнил, что США являются основным спонсором украинских властей. Потребности Украины в продолжении обеспечения потребностей Киева в тех объемах и на протяжении того времени, которое может потребоваться, не совпадают с политическими циклами в США. Если Вашингтон прекратит выделять Киеву все новые пакеты экономической и военной помощи, Запад потерпит поражение в этом конфликте.

Лайонс также выразил неуверенность в том, что союзники США в Европе обладают достаточным потенциалом и возможностями для продолжения обеспечения финансовых и военных потребностей Украины. Например, украинская армия нуждается в ракетах для систем ПВО Patriot, которые производятся только в США и поставляются исключительно американскими военными подрядчиками.
Использованы фотографии:
сайт Пентагона
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1 комментарий
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:19
    0
    большинство граждан США не одобряют выделение Киеву очередного пакета финансовой и военной поддержки. Одобряют продолжение разносторонней поддержки Украине лишь 45% респондентов.

    45% - это огромное количество избирателей, которые поддерживают войну с Россией. С таким раскладом войны не сворачивают.