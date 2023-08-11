Американский эксперт: Потребности Украины не совпадают с политическими циклами в США

Бывший майор американской армии Майк Лайонс подчеркнул, что, согласно результатам недавнего опроса, проведенного телекомпанией CNN, большинство граждан США не одобряют выделение Киеву очередного пакета финансовой и военной поддержки. Одобряют продолжение разносторонней поддержки Украине лишь 45% респондентов.По мнению Лайонса, именно этого хочет российский лидер Владимир Путин. ВС РФ будут продолжать удерживать занятые в настоящее время территории на протяжении ближайшей осени и зимы. А уже весной следующего года в США начнется новый политический сезон, предваряющий выборы американского президента.Американский эксперт напомнил, что США являются основным спонсором украинских властей. Потребности Украины в продолжении обеспечения потребностей Киева в тех объемах и на протяжении того времени, которое может потребоваться, не совпадают с политическими циклами в США. Если Вашингтон прекратит выделять Киеву все новые пакеты экономической и военной помощи, Запад потерпит поражение в этом конфликте.Лайонс также выразил неуверенность в том, что союзники США в Европе обладают достаточным потенциалом и возможностями для продолжения обеспечения финансовых и военных потребностей Украины. Например, украинская армия нуждается в ракетах для систем ПВО Patriot, которые производятся только в США и поставляются исключительно американскими военными подрядчиками.