Развязав на Украине гибридную войну против России, введя бесчисленное количество экономических санкций, страны Запада и НАТО рассчитывали как минимум ослабить наше государство и вернуть страну в эпоху десятилетия после распада СССР, когда РФ была, по сути, безвольным сырьевым придатком западных неоколонизаторов. Но, как это не раз бывало в истории России, наши недруги просчитались и сильно недооценили волю к сопротивлению и мощь многонационального российского государства и руководства страны.
Военное противостояние на Украине затянулось, при этом Запад слегка нерешительно идет на увеличение поставок вооружений киевскому режиму, считает российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков. В своем телеграм-канале он задается вопросом, почему НАТО не идет с нами «в свой последний и решительный бой», бросив все силы в военный конфликт. Ведь очевидно, что Россия не пойдет на уступки до полной победы над врагом, а дела у ВСУ на фронте идут все хуже.
При этом ни Россия, ни страны Запада так и не перевели свои экономики на военные рельсы, как это было, например, в период Великой Отечественной (Второй мировой) войны, отмечает Сладков. Про экономику Украины вообще говорить не стоит, ее там давно уже нет. Страна эта существует исключительно за счет подачек Запада, для которого Украина превратилась во временный фактор, причем не способный к самовосстановлению.
Украина для войны с Россией — фактор одноразовый, но козырный
— считает военкор.
Отвечая на свой вопрос по поводу «нерешительности» Запада, Сладков полагает, что там поняли: разрушить экономику России не удалось, а дальнейшая эскалация военного противостояния может спровоцировать Москву на применение ядерного оружия. Такого развития событий в Европе и США точно не желают.
При этом, продолжая пусть и не в полной мере поддерживать Киев в вооруженном конфликте, Запад добился того, что Россия быстро превращается «в большого боевого монстра», пишет Сладков. И не за горами то время, когда сильно окрепшая в военном плане Россия с устойчивой экономикой «превратится в топор», который будет способен отсечь голову любому врагу, включая НАТО.
Видят и понимают это и другие государства, которые не подконтрольны США и их союзникам. Сладков называет эти страны «робкими соратниками» России. Но чем сильнее становится наша страна, тем больше таких, пусть пока что формально нейтральных, союзников будет у РФ. В будущем, объединившись с этими государствами, Россия сможет создать антизападный военный союз, уверен военкор.