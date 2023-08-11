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Военкор: Окрепшая в ходе конфликта на Украине Россия может создать антизападный военный блок

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Военкор: Окрепшая в ходе конфликта на Украине Россия может создать антизападный военный блок

Развязав на Украине гибридную войну против России, введя бесчисленное количество экономических санкций, страны Запада и НАТО рассчитывали как минимум ослабить наше государство и вернуть страну в эпоху десятилетия после распада СССР, когда РФ была, по сути, безвольным сырьевым придатком западных неоколонизаторов. Но, как это не раз бывало в истории России, наши недруги просчитались и сильно недооценили волю к сопротивлению и мощь многонационального российского государства и руководства страны.


Военное противостояние на Украине затянулось, при этом Запад слегка нерешительно идет на увеличение поставок вооружений киевскому режиму, считает российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков. В своем телеграм-канале он задается вопросом, почему НАТО не идет с нами «в свой последний и решительный бой», бросив все силы в военный конфликт. Ведь очевидно, что Россия не пойдет на уступки до полной победы над врагом, а дела у ВСУ на фронте идут все хуже.

При этом ни Россия, ни страны Запада так и не перевели свои экономики на военные рельсы, как это было, например, в период Великой Отечественной (Второй мировой) войны, отмечает Сладков. Про экономику Украины вообще говорить не стоит, ее там давно уже нет. Страна эта существует исключительно за счет подачек Запада, для которого Украина превратилась во временный фактор, причем не способный к самовосстановлению.

Украина для войны с Россией — фактор одноразовый, но козырный

— считает военкор.

Отвечая на свой вопрос по поводу «нерешительности» Запада, Сладков полагает, что там поняли: разрушить экономику России не удалось, а дальнейшая эскалация военного противостояния может спровоцировать Москву на применение ядерного оружия. Такого развития событий в Европе и США точно не желают.

При этом, продолжая пусть и не в полной мере поддерживать Киев в вооруженном конфликте, Запад добился того, что Россия быстро превращается «в большого боевого монстра», пишет Сладков. И не за горами то время, когда сильно окрепшая в военном плане Россия с устойчивой экономикой «превратится в топор», который будет способен отсечь голову любому врагу, включая НАТО.

Видят и понимают это и другие государства, которые не подконтрольны США и их союзникам. Сладков называет эти страны «робкими соратниками» России. Но чем сильнее становится наша страна, тем больше таких, пусть пока что формально нейтральных, союзников будет у РФ. В будущем, объединившись с этими государствами, Россия сможет создать антизападный военный союз, уверен военкор.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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38 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 15:38
    +4
    Создание Союза подразумевает его содержание и руководство им. Получится ли потянуть это? Ведь равноправие в любых союзах штука условная. Тут нужен лидер, за которого захотят вписаться сателлиты. Пока даже в ОДКБ признаков верных союзников не очень то много.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:38
    +3
    Да как то по хрену, что там они решают,
    Что осуждают, что запрещают...
    Прошло их время - кончилась их сила,
    Когда Россия что-то там просила...
    Да не пошел бы Запад весь подальше -
    Как можно глубже и как можно чаще!!!
    Нам наплевать, ребята, на Европу,
    Да и на Штаты тоже наплевать -
    Так может нам не мучить свою ж@опу-
    Мы не научим их, нас понимать…
    Нас никогда они не признавали,
    То угрожали нам.., то нападали…
    И лишь в ответку, получив «люлей»,
    К нам становились чуточку добрей…
    Так может, вспомним предков наших силу,
    Что помогала зло им побеждать,
    И пусть боятся, как когда-то было,
    Раз перестали просто понимать!!!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    -2
    Сладков не понял ,мы военные блоки против кого то не создаём.Наша цель развалить НАТО из нутри.Но для этого надо победить на Украине.Что то несёт его последнее время.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:48
      +4
      Россия может создать антизападный военный блок
      У Б. Лавренева есть повесть "Седьмой спутник" - чем больше планета, тем больше спутников она притягивает ! И чем сильнее Россия, тем больше будет у нее союзников.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    +5
    отмечает Сладков. Про экономику Украины вообще говорить не стоит, ее там давно уже нет.

    Вот это не надо. Там ещё калибровать, искандерить и кинжалить от забора до обеда.
  5. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:45
    -2
    это скорое создание нового военного блока исламских государств
    в новый военный блок войдут:
    Турция, Египет, Тунис, Алжир, Сирия, Ливия, Ливан, Иран, Ирак
    в противовес Исламской военной коалиции (ИВК) от 15.12.2015 г.
    Саудовской Аравии, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Габон, Гвинея, Джибути, Египет, Иордания, Йемен, Кувейт, Коморы, Кот-д’Ивуар, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Нигер, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Палестина, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, Тунис, Турция, Того, Чад.
    кстати, парадокс - Турция входит и в ИВК и в НАТО
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 15:45
    -5
    Сладкова можно уважать, что ему удаётся давать хотя бы тень правды. А вот про "топор" и "боевого монстра" это смешно и грустно. Это такая же параллельная реальность, как у Никонова со Скабеевой.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 15:49
    0
    . В своем телеграм-канале он задается вопросом, почему НАТО не идет с нами «в свой последний и решительный бой», бросив все силы в военный конфликт

    Сладков видимо как "журналист" газет вражьих не читает.Поляки же четко намекнули ,зачем гибнуть Американским солдатам?Они считают что они и так прекрасно ослабляют "Российский Империализм" за счёт Украинцев.Профит
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:49
    +1
    Россия может создать антизападный военный блок

    Варшавский Договор 2.0?)))
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 16:15
      +2
      оборонный альянс БРИКС, может быть лучшим решением.
      Потому что при увеличении экономического влияния стран БРИКС, у США и ЕС и как у старых колониальных держав будут большие проблемы. США не откажутся добровольно от своего превосходства.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 16:36
        +2
        Цитата: LeutnantTom
        США не откажутся добровольно от своего превосходства
        Даже простого бандита нереально увидеть честно работающим по собственному желанию. Вероятность такого события практически нулевая. А если говорить о банде убийц, чем является сейчас правительство США, то скорее они уничтожат весь Мир.
  9. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:51
    +3
    Сладков называет эти страны «робкими соратниками» России.

    О! Это кто жэшь такие? Слово "соратник", означает что он с нами в одной рати. А таких только один соратник, - Беларусь. И назвать его робким у честного человека язык не повернётся...
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:51
    +2
    Фотограф поймал очень хороший профиль Путина. И лицо, и фигура.
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: Румaтa
      Фотограф поймал очень хороший профиль Путина. И лицо, и фигура.

      good
  11. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:05
    +3
    Бред Сладкова, который даже неудобно комментировать. Какая "антизападная коалиция", когда РФ сглотнула подрыв Северного потока? Как РФ ответила на то, что целеуказание ВСУ обеспечивают спутники США? На поставки западного оружия? Именно на Запад и гонится российская нефть, причем через Украину, повысившую за год ставки более, чем на 100%. И РФ заплатила. Какое гражданство у жены усатого зам. главы АП? Стоит же сделать шаг в сторону от СВО, как обнаруживается, что все эти "вакцинации", "цифровизации", " глобализации", и повышение пенсионного возраста- именно то, что Западом и предписано. В Москве форменная одежда скорой помощи на английском. Приехали!
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: Борис Сергеев
      В Москве форменная одежда скорой помощи на английском

      В Улан-Баторе тоже. Наверное laughing

      Вообще, наличие надписей на вражьих языках весьма характерно для столиц, которые во множестве граждане этих государств посещают. Или посещали yes laughing
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 16:17
        -2
        Наличие надписей на вражьих языках, спонсированных официально, характерно для руководства, посаженного колонизаторами. Жаль нет Ганди, с которым Путин пообщаться хотел- тот бы ему объяснил.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 16:57
          -1
          Что за бред вы несёте? Вечер пятницы начался? Закусывайте. В той же Индии как и в Пакистане, английский язык,- один из официальных. Напомнить как до революции вся знать в разные времена общалась то на немецком, то на французском? Мы действительно пытаемся развивать туризм даже сейчас. Поэтому различные надписи на английском это нормально, его учат и в Китае. Мне это не мешает, а туристы это хорошо. На них держится экономика многих стран, в том числе таких крупных как Турция и Египет, вся южная Европа.
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 17:07
            0
            "Элита, воспитанная колонизаторами, – главный враг своего народа». Ганди
        2. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 16:58
          -1
          Цитата: Борис Сергеев
          Наличие надписей на вражьих языках, спонсированных официально, характерно для руководства, посаженного колонизаторами

          Я в бытность студентом работал на Олимпиаде-80 в Москве. Не поверите - там и надписей хватало, на вражьих языках, "спонсированных официально", и в метро тётя на ломаном ангельском объявляла "некст стоп Проспект Вернадского"... Брежнев тоже был посажен колонизаторами? Или как? wink
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 17:10
            0
            Плохо вы помните. После Олимпиады все объявления на английском убрали. Ныне же основные диаспоры в Москве- тюркоязычные, но никаких объявлений для них нет. Потому что это вообще не про них.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 17:24
              -2
              Цитата: Борис Сергеев
              Плохо вы помните. После Олимпиады все объявления на английском убрали

              Ну, пошла демагогия... дружище, что и как я помню - вам знать не дано. А вот тест на вшивость вы не прошли:

              Цитата: Борис Сергеев
              Наличие надписей на вражьих языках, спонсированных официально, характерно для руководства, посаженного колонизаторами

              Цитата: Репеллент
              на Олимпиаде-80 в Москве надписей хватало, на вражьих языках, "спонсированных официально". Брежнев тоже был посажен колонизаторами? Или как?

              На вопрос вы не ответили. Что какбэ намекает yes laughing
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:08
    -1
    Форум РФ -Африка закончился. Путин выступил. До свиданья!

    ТГ Логика Маркова (С.)
    Нигер. Почему Россия занимает сдержанную позицию, хотя новые власти в Нигере поднимают российские флаги? Точный ответ властями пока не дан. Но есть несколько причин.
    1. Новые власти не очень сильны. И могут пасть легко.
    2. Новые власти представляют народности Сонгаи и родственные им, они 20% населения Нигера. А Хауса, которые 55%, пока вне власти.
    3. Против новых властей Нигера не только Франция, но и Нигерия, крупнейшая страна Африки, отношения с которой России важны.
    4. Кстати, в Нигере 15 миллионов Хауса, а в Нигерии 65 миллионов Хауса.
    5. Власть сменилась ярко нелегитимно.
    6. Ссориться с другими странами не хочется.
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:10
    +1
    Об этом сообщили сегодня немецкие СМИ. Не русские воюют за отечество, все воюют только за деньги, говорит российский экономист Владислав Иноземцев.
  14. Toorik
    Toorik Сегодня, 16:12
    +1
    Окрепшая в ходе конфликта на Украине Россия может создать антизападный военный блок

    Может но не сделает.... этож работать надо в этом направлении еще позавчера начинать... а руководство привыкло только грозные заявления делать для внутренего потребления, и демонстрировать крепкую дружбу с оставшимися нейтрально-дружественными странами.... и совсем не замечать поставки вооружений с их стороны в пользу украины....
  15. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:18
    +1
    Вот когда наши олигархи скинутся своим мирком хотя бы на эскадрилью СУ-35 (лучше на две), а не на "дачки" и жен, дитев и любовниц- тогда поверю.
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:32
    0
    Хочется спросить у гражданина Сладкова - а зачем "НАТО идти с нами «в свой последний и решительный бой», бросив все силы в военный конфликт"? Украина сейчас вполне справляется с задачами возложенными на нее западом. А вот почему мы не решаем координально с Украиной, вопрос.
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:32
    +2
    Чистой воды благоглупость. А, оно нам надо? В самый неподходящий (или подходящий) момент нас предадут. Но тянуть все будем мы. Нет. Не надо.
  18. Белополяк
    Белополяк Сегодня, 16:54
    +2
    Нужно заканчивать это, а не топтаться. Позиционная война, это монотонное перемалывание русского этноса. Сколько можно..... кому та земля нужна без людей. Я все реже заглядываю сюда... слов нет, на все что происходит. В России местами в школах, садах в группах и класса 80% нерусских детей... какое будущее будет? Нас и так все меньше, а еще это мясорубка.
  19. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:05
    +1
    Цитата: barclay
    Создание Союза подразумевает его содержание и руководство им. Получится ли потянуть это?

    Было это уже во времена Союза ССР.Содержали десятки стран за счет своих граждан.Деньги закончились,и они уже "присосались" к другому спонсору.А мы теперь десятками млрд. долги списываем.
    Давай опять! Из тех попуасов,что недавно в Москву приезжали.Им уже зерно обещали бесплатно,но это маловато,песчинка. Думаю таких "партнеров" можно легко перекупить.Дал элите,дал немножко технологий которых у нас нет,да и кредиты,помощь-у нас разные финансовые возможности. hi
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 17:25
      0
      Вы посмотрите статистику, сколько бывших советских студентов в США обучились! А теперь посмотрите биографии руководителей Центробанка РФ , министерских деятелей, особенно Минфина и Минэкономразвития. Назаров, есть такая фамилия. Именно этим Союз и занимался, а то, что с 90-х это не дало плодов, то вопрос к предателям.
  20. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:05
    -1
    России приходится сопротивляться, время на ее стороне. Украина упадет, как спелая груша.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 17:21
      +1
      Много ли упало Испании после поражения от США?
  21. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 17:07
    +1
    Если Россия сдерживает наступление когда то 20-й армии мира, разве это означает превращение в супер армию ? Показатель военного мастерства это наступление с небольшими потерями.
  22. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:11
    0
    Украина для войны с Россией — фактор одноразовый, но козырный
    belay Бредим? А Польша чем хуже будет? request
  23. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 17:12
    0
    Помним мы таких робких союзничков, помним! Сейчас в НАТО подвизаются!
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 17:19
      0
      Страна, не готовая воевать за свой самый дальний гарнизон, сдаст и столицу.
  24. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:30
    0
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Чистой воды благоглупость. А, оно нам надо?

    Вам может и не надо.Но некоторые на этом крупно заработают.
    Ну к примеру пример.Некой стране Россия строит некий крупный объект.В КРЕДИТ. А объем работ выполняет частная российская фирма ,приближенных бизнесменов.Расценки там завышенные,надо и местным властям дать.В общем денег "подняли" много.Ну а потом,через много лет мы этот кредит спишем,не впервой! belay hi