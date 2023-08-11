Польское СМИ: Затянувшееся контрнаступление ВСУ может обернуться большой политической проблемой для Зеленского в США

Оно [контрнаступление] тяжёлое и происходит медленнее, чем хотелось бы некоторым

Контрнаступление ВСУ затянулось, что может вылиться в большую политическую проблему для президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщает Rzeczpospolita. Как отмечает польское издание, западные страны могут прекратить дальнейшую военную поддержку Киева уже в ближайшие недели, оказывая на него давление с тем, чтобы он продемонстрировал успехи на фронте.Правительство Украины полностью находится в зависимости ЕС и США в том, что касается в том числе огромных поставок вооружения. Медленные темпы наступления украинских войск вкупе с колоссальными потерями, являются следствием тщательно выстроенной обороны ВС РФ.А вот что сам украинский президент высказал по этому поводу:В то же время глава украинского государства призвал своих союзников проявить терпение, заверив их том, что ВСУ одержит победу над русскими.Более того, авторы публикации также обращают внимание на то, что исход, равно как и сроки завершения этого конфликта, во многом будут зависеть от президента России Владимира Путина.Коснулись они и темы возврата Киевом утраченных территорий в ходе боевых действий, полагая, что данный вопрос связан, прежде всего, с тем, как будет развиваться ситуация на поле боя, а также с тем, сколько жертв ещё понесут ВСУ.Между тем авторы материала рассматривают затяжное наступление украинской армии и сквозь призму внутриполитических баталий в самих Штатах. Объясняют они это тем, что даже если Дональд Трамп не выдвинет свою кандидатуру от Республиканской партии в следующем году (который, кстати говоря, пообещал остановить конфликт за 24 часа), растущее число американских граждан, выступающих против дальнейшей отправки вооружений Украине, может негативным образом сказаться на рейтинге действующего президента США Джо Байдена.В завершении, подчёркивает Rzeczpospolita, наступление ВСУ действительно продвигается слишком медленно, из-за чего заморозка конфликта к концу 2024-го года становится всё более реальной.