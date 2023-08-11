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Польское СМИ: Затянувшееся контрнаступление ВСУ может обернуться большой политической проблемой для Зеленского в США

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Польское СМИ: Затянувшееся контрнаступление ВСУ может обернуться большой политической проблемой для Зеленского в США

Контрнаступление ВСУ затянулось, что может вылиться в большую политическую проблему для президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщает Rzeczpospolita. Как отмечает польское издание, западные страны могут прекратить дальнейшую военную поддержку Киева уже в ближайшие недели, оказывая на него давление с тем, чтобы он продемонстрировал успехи на фронте.


Правительство Украины полностью находится в зависимости ЕС и США в том, что касается в том числе огромных поставок вооружения. Медленные темпы наступления украинских войск вкупе с колоссальными потерями, являются следствием тщательно выстроенной обороны ВС РФ.

А вот что сам украинский президент высказал по этому поводу:

Оно [контрнаступление] тяжёлое и происходит медленнее, чем хотелось бы некоторым

В то же время глава украинского государства призвал своих союзников проявить терпение, заверив их том, что ВСУ одержит победу над русскими.

Более того, авторы публикации также обращают внимание на то, что исход, равно как и сроки завершения этого конфликта, во многом будут зависеть от президента России Владимира Путина.

Коснулись они и темы возврата Киевом утраченных территорий в ходе боевых действий, полагая, что данный вопрос связан, прежде всего, с тем, как будет развиваться ситуация на поле боя, а также с тем, сколько жертв ещё понесут ВСУ.

Между тем авторы материала рассматривают затяжное наступление украинской армии и сквозь призму внутриполитических баталий в самих Штатах. Объясняют они это тем, что даже если Дональд Трамп не выдвинет свою кандидатуру от Республиканской партии в следующем году (который, кстати говоря, пообещал остановить конфликт за 24 часа), растущее число американских граждан, выступающих против дальнейшей отправки вооружений Украине, может негативным образом сказаться на рейтинге действующего президента США Джо Байдена.

В завершении, подчёркивает Rzeczpospolita, наступление ВСУ действительно продвигается слишком медленно, из-за чего заморозка конфликта к концу 2024-го года становится всё более реальной.
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5 комментариев
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  1. ASM
    ASM Сегодня, 20:43
    +2
    Да поляки знатные геморройщики. То они российские войска на подмогу Чехии не пускают, то потом сами по всем направлениям разбегаются. А потом еще и кичатся этим. Пора их снова поделить, в который уже раз...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:05
      0
      Цитата: ASM
      Пора их снова поделить, в который уже раз...

      В последний.
      А при особых их "заслугах" можно не поделить, а умножить. На ноль.

      Вобще весело получается. Поляки рассуждат о геополитике, об американских внутриполитических проблемах... Каждый суслик, блин, агроном, а каждая лягушка - царевна.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:43
    0
    Вот не знаю.Какая такая проблема?Нет,его могут использовать на заклание.А сейчас его никто не трогает,ни мы,ни они.И если так будет идти,то поедет он куда нибудь.В Испанию,Израиль.Но точно не на Колыму
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:03
    0
    Бидон наоборот запросил ещё 14 кажется лярдов для наступателей без территориальных приобретений, тут как в поговорке - пальцы жжет а бросить жалко
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:18
    0
    "В завершении, подчёркивает Rzeczpospolita, наступление ВСУ действительно продвигается слишком медленно"
    А оно, что - продвигается?!.
    СМИ, сообщают, что это мы куда-то продвигаемся...
    Чудеса однако!
    Дак кто- куда реально продвигается? Хотелось бы понять hi