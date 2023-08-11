Сейчас не ведется подготовка к принятию решения на этот счет (...) Касательно текущего положения дел по вопросу передачи Taurus Украине никаких изменений не произошло. Политическое решение о передаче не принято

Немецкое правительство не намерено передавать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, сообщения некоторых германских медиа о якобы принятом решении являются недостоверными. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственный источник в кабинете министров ФРГ.По данным немецкой газеты, германские власти пока не готовы передать Украине крылатые ракеты, все заявления об обратном являются спекуляцией. Отказ в передаче ракет подтвердили как в ведомстве федерального канцлера, так и в Минобороны ФРГ. И там и там заявили, что никакого решения по данному вопросу не принимали и в ближайшее время принимать не намерены.- приводит газета высказывание представителей кабмина и Минобороны ФРГ.Ранее, в течение нескольких дней немецкая пресса утверждала, что решение по ракетам для Зеленского уже принято, они будут переданы в ближайшее время. Дошло уже до того, что появилась информация о якобы намерении немцев поставить на ракеты некие ограничители, чтобы они не могли наносить удары по территории России. После этого возмутились уже в Киеве, мол, мы хотим бить немецкими ракетами по Крымскому мосту, поэтому никакие ограничители не нужны.Стоит отметить, что Зеленский и его окружение давно хотят заполучить немецкие Taurus или какие-нибудь аналогичные ракеты с дальностью свыше 500 км, чтобы беспрепятственно наносить удары по Крыму и Крымскому мосту. В Киеве прямо говорят, что намерены разрушить мост и тем самым отрезать полуостров от материка. Кроме того, дальность этих ракет позволяет наносить удары по глубоким тылам российской армии.