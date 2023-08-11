Главный дипломат Европы требует срочно освободить свергнутого президента Нигера

Евросоюз выражает свою глубокую озабоченность перед лицом ухудшения условий содержания президента Базума и его семьи, которые, согласно последней информации, лишены пищи, электричества и базовых услуг уже в течение нескольких дней

Мохамед Базум, которого лишили власти нигерские мятежники, фактически удерживается ими как заложник. Главный дипломат Европы Жозеп Боррель требует срочно освободить свергнутого президента Нигера.Об этом он написал на своей странице в социальной сети.Боррель требует от мятежников немедленного освобождения африканского политика без каких-либо предварительных условий.- заявляет европейский дипломат.До этого заявления Борреля никакой заметной реакции еврочиновников на последние события в Нигере не было. Ему предшествовало совещание руководства государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). На нем страны-участницы обсуждали возможность введения войск в Нигер.Со своей стороны, организаторы военного переворота в этой африканской стране пригрозили, что физически ликвидируют свергнутого главу государства, если интервенты решатся ввести вооруженный контингент.Насильственная смена власти в Нигере произошла в конце прошлого месяца. Соседние государства Африки требуют от нового руководства освободить свергнутого президента и вернуть ему прежнюю должность. В противном случае соседи-африканцы из ЭКОВАС сделают это сами с помощью своих армий.Сложно сказать, означает ли требование Борреля, что Брюссель также готов отправить военный контингент в далекую Африку.