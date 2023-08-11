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Сегодня утром ВСУ предприняли очередную попытку наступления в направлении Работино и Новоданиловки

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Сегодня утром ВСУ предприняли очередную попытку наступления в направлении Работино и Новоданиловки

Тема провального контрнаступления украинской армии давно уже стала сильно затертой, чего не скажешь о непрекращающихся попытках ВСУ вклиниться в оборону ВС РФ, причем практически на одних и тех же участках фронта.


Вот и сегодня около шести утра противник вновь пошел в атаку в составе танковой группировки в направлении Работино и Новоданиловки Запорожского фронта. О подробностях этой очередной самоубийственной атаки ВСУ в своем телеграм-канале рассказал врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Выдвинувшись в сторону наших позиций и даже не дойдя сколь-нибудь близко до линии обороны ВС РФ, бронетанковая колонна украинцев нарвалась на минные заграждения. В результате, потеряв несколько танков, противник решил прекратить бессмысленную атаку и отступил. Один танк успели подбить российские артиллеристы, с поля боя целыми восвояси ушли только две машины ВСУ.

При этом на данном участке сохраняется высокая интенсивность артиллерийских обстрелов, сообщает Балицкий. Только за прошлые сутки противник совершил 174 обстрела российских позиций. Кроме того, по данным нашей разведки ВСУ продолжают подтягивать резервы и готовятся к новым штурмам.

Врио губернатора Запорожья пишет, что российские военные готовы к новым атакам и уверенно держат оборону. Наши артиллеристы тоже не спят, активно обстреливая позиции врага из всех стволов.

Наши позиции крепки, ребята дают врагу жесткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!

— пишет Балицкий.
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7 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:44
    -2
    Так Работино сейчас за кем? или как переходящее знамя туда сюда?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:08
      +1
      Тавтология конечно, но наши в Работино работаю укров.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:00
        0
        Цитата: Uprun
        Тавтология конечно, но наши в Работино работаю укров.

        Гм. Судя по видео от обеих сторон, так там обеим крепко достается.
  2. Комментарий был удален.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:55
    +2
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус good
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:57
    +3
    Последняя версия с Запада гласит проблема в дронах.
    вы больше не можете запускать тактические атаки из-за дронов, потому что вы можете распознать атаки очень рано. До определенного момента это правда. Дроны изменили поле боя.
    В принципе, восточноукраинское поле боя — это более-менее большое испытательное поле, в том числе переработка лома.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:11
    +2
    Здесь проходили проходимцы..
    -Дедушка, а что такое украина? (2070г}.
    Все течет, все утекает в квебек и аделаиду
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:35
    +4
    Эх, х,ох. Лы когда же они наконец, поумнеют?.. Сами развалили своё государство и сами на фарш пошли. Глуповатый селючьий народишко..