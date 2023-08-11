Сегодня утром ВСУ предприняли очередную попытку наступления в направлении Работино и Новоданиловки

Тема провального контрнаступления украинской армии давно уже стала сильно затертой, чего не скажешь о непрекращающихся попытках ВСУ вклиниться в оборону ВС РФ, причем практически на одних и тех же участках фронта.
Вот и сегодня около шести утра противник вновь пошел в атаку в составе танковой группировки в направлении Работино и Новоданиловки Запорожского фронта. О подробностях этой очередной самоубийственной атаки ВСУ в своем телеграм-канале рассказал врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Выдвинувшись в сторону наших позиций и даже не дойдя сколь-нибудь близко до линии обороны ВС РФ, бронетанковая колонна украинцев нарвалась на минные заграждения. В результате, потеряв несколько танков, противник решил прекратить бессмысленную атаку и отступил. Один танк успели подбить российские артиллеристы, с поля боя целыми восвояси ушли только две машины ВСУ.
При этом на данном участке сохраняется высокая интенсивность артиллерийских обстрелов, сообщает Балицкий. Только за прошлые сутки противник совершил 174 обстрела российских позиций. Кроме того, по данным нашей разведки ВСУ продолжают подтягивать резервы и готовятся к новым штурмам.
Врио губернатора Запорожья пишет, что российские военные готовы к новым атакам и уверенно держат оборону. Наши артиллеристы тоже не спят, активно обстреливая позиции врага из всех стволов.
Наши позиции крепки, ребята дают врагу жесткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!
— пишет Балицкий.