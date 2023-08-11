Военное обозрение
Войти Регистрация

19fortyfive: США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия

23
19fortyfive: США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия

Технологии, позволившие вести разработки гиперзвукового вооружения, запустили новый виток соперничества между крупнейшими державами мира, такими как Китай, Россия и США. При этом Пекин и Москва, в отличие от Вашингтона, сегодня добились ощутимых результатов в данной области.


Между тем, как пишет старший вице-президент Лексингтонского института доктор Дэниел Гур в своей статье для 19fortyfive, Штатам ни в коем случае нельзя оставаться на позиции аутсайдера в вышеупомянутой «гонке». При этом он отметил, что США уже сокращают разрыв и вскоре смогут догнать своих соперников.

Эксперт напомнил, что Китай развернул как межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности, так и ракету, с гиперзвуковым маневрирующим блоком.

В то же время, Россия имеет межконтинентальную ракету шахтного базирования «Авангард», гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» и ракету воздушного базирования «Кинжал».

Все это, как пишет Гур, представляет для США серьезнейшую угрозу, на которую нужно реагировать.

Эксперт подчеркнул, что в этом плане у Пентагона уже есть определенные успехи. Благодаря возможностям относительно небольшого числа высокотехнологичных оборонных компаний, США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия.

Со слов старшего вице-президента Лексингтонского института, в течение следующих нескольких лет Пентагон рассчитывает развернуть свой первый комплекс гиперзвукового оружия наземного базирования. Им станет ракета LRHW с планирующим блоком и предполагаемой дальностью действия до 3000 км.

На следующим этапе ВМС США получат гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках программы Conventional Prompt Strike. Она сможет стартовать, как с надводных кораблей, так и с АПЛ класса Virginia.

Наконец, как считает автор статьи, последними в очереди стоят ВВС США, которые через несколько лет смогут обзавестись крылатой ракетой воздушного базирования HACM.

Эксперт отметил, что американские аэрокосмические и оборонные компании продемонстрировали важнейшие технологии, требующиеся для оснащения ВС США гиперзвуковым оружием. Они также создают необходимую инженерную, испытательную и производственную инфраструктуру для перспективного вооружения.

В частности, Dynetics – дочерняя компания Leidos, разработала боевой блок C-HGB для систем LRHW и CPS. Кроме того, совместно с Kratos Dynetics она построила многофункциональный испытательный стенд для гиперзвуковых разработок с расширенными возможностями, чтобы ускорить процесс тестирования нового оружия.

При этом основным подрядчиком LRHW является Lockheed Martin. Компания успешно внедрила новую ракету All Up Round plus Canister, объединив ее с C-HGB. Кроме того, компания работает над интеграцией CPS на эсминец Zumwalt, а еще является крупным игроком в производстве гиперзвуковых ракет воздушного базирования.

Наконец, третьим крупным поставщиком технологий для гиперзвукового оружия является RTX (ранее Raytheon Technologies). Недавно ВВС США заключили контракт с командой специалистов из RTX и Northrop Grumman на разработку и испытания HACM.

Впрочем, со слов Гура, другие аэрокосмические и оборонные компании, включая Boeing, General Dynamics и L3Harris, также вносят немалый вклад в разработку гиперзвуковых систем.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:18
    0
    Я вообще-то не пойму ,США ещё в начале 60 ых прошлого века на гиперскоростях летали- куда всё делось?Просрали полимеры?
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 18:24
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Я вообще-то не пойму ,США ещё в начале 60 ых прошлого века на гиперскоростях летали- куда всё делось?Просрали полимеры?

      Дык у них ракетные двигатели были вроде как супер пупер, на Луну фигачили тудой сюдой. А теперь фсе, даже РД180 не могут скопировать. Главное куда то чертежи, документация, все пропало.)))
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 18:34
        0
        Проблема резонанся в таких соплах что у Ф1 не решена до сих. Вы на цвет пламени сравните. Видно, что они не полной мощности работает. Это тебе любой студент 3-4 факультета ракетостроения скажет.
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 18:53
        0
        Кто в курсе-издание хоть солидное?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:05
          0
          Довольно прикольное интернет издание ,свою дурость выставляют на показ,почитываю иногда через переводчик .Денег не просят.Скрин с сайта сегодня.
    2. C-Real
      C-Real Сегодня, 18:25
      0
      Они еще на Луну "летали", 6 раз подряд с интервалом в полгода.
      Сейчас уже четвертая программа "возвращения", предыдущие 3 отменили ввиду сложности и дороговизны.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 18:35
        -1
        Цитата: C-Real
        Они еще на Луну "летали", 6 раз подряд с интервалом в полгода.

        Я лично общался с человеком, который на Медвежьих Озёрах отслеживал эти полёты в мельчайших подробностях.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 18:46
          0
          Цитата: Румaтa
          Цитата: C-Real
          Они еще на Луну "летали", 6 раз подряд с интервалом в полгода.

          Я лично общался с человеком, который на Медвежьих Озёрах отслеживал эти полёты в мельчайших подробностях

          Это с Долгого Лёдова? И что там человек отследил, подробнее можно?
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:00
        0
        . Они еще на Луну "летали", 6 раз подряд с интервалом в полгода

        Вы имеете ввиду пилотируемые полёты? А то СССР ещё в 60-х грунт с луны возила
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: tralflot1832
      США ещё в начале 60 ых прошлого века на гиперскоростях летали

      Летали ещё в 1950-е, но всё неудачно.
      К концу 1950-х в США уже планировали создать пилотируемый гиперзвуковой бомбардировщик
      X-20 Dyna-Soar.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:50
        0
        Но луна это планета. Она в вакууме. Скорость звука зависит от разряженности атмосферы же. Преодолеть скорость звука это значит лететь с большей скоростью чем звук распространяется. У поверхности земли одна плотность и скорость, на высоте другая скорость - другая плотность. Пять махов означает лететь со скоростью в пять раз превышая скорость распространения звука в этой среде. У поверхности это допустим 750мл.рт.ст. Или одна атмосфера, или один бар. Я не понимаю о чём говорят. Зачем луна what
    4. Попуас
      Попуас Сегодня, 18:36
      +2
      Летали это одно,а вот маневрировать и наводиться вот это проблема hi
    5. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:53
      0
      Да тут масса вариантов: корова языком слизнула, ветром сдуло, волной смыло, моль съела... laughing
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:25
    +1
    Пока это только штатовская говорильня, а результатов в итоге ноль. Видимое гиперзвуковое оружие только у России.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:25
    +2
    И вот из-за поворота появляется последний японский бегун Херавата. Даааа... Действительно бежит неважно. lol
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:30
    -4
    Дык, приводились на сайте данные о их зенитных ракетах.
    Половина из них с гиперзвуком.

    А что "отстали", видно хотят гиперзвук в атмосфере сделать.
    У нас весь гипер считай, за ее пределами. По сути доделали баллистический искандер в гипер-кинжал.

    а в статье: " через несколько лет смогут обзавестись крылатой ракетой", т. е воздушного полета?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:07
      0
      Не всегда понимаю как гиперзвук вне атмосферы может быть. Звук в вакууме не распространяется. Вне атмосферы первая космическая сколько-то км в секунду. То есть скорость теоретически вообще скоростью света ограничивается. Гиперзвук может быть только в атмосфере. Например более пяти махов при давлении ртутного столба. Всё остальное не гиперзвук request
      В вакууме нет силы трения. Только в газообразной среде в результате трения возникнет плазма. Только в газообразной среде скорость звука имеет значение. Ну может я могу не так правильно излагать, но как по-другому-то? request
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:19
        0
        igorbrsv-проблема в том что полного вакуума нет,хоть за миллион километров от поверхности Земли но есть пылевые скопления которые могут проводить звук,А по цифрам скорости полёта тела в высоких слоях атмосферы это просто привязка для удобства отчета и контроля передвижения тела вне плотных слоёв атмосферы hi
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:34
    0
    Ещё забыли сказать, что пэтриоты нивелируют все российские достижения и уверенно сбивают мультики. По данным украинской ППО сбито уже минимум 15 кинджалов!
  6. vargo
    vargo Сегодня, 18:39
    +1
    Они активно сокращают дистанцию. Пока только дистанцию в лозунгах и заявлениях. Уже вот-вот, уже чуточку. Только несколько лет подождать, несколько...
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: vargo
      Они активно сокращают дистанцию. Пока только дистанцию в лозунгах и заявлениях. Уже вот-вот, уже чуточку. Только несколько лет подождать, несколько...

      Вы фсе врете))) Оне уже деньги на закупку требуют, того сами не знают чего. Но прилично так выклянчивают.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:48
    0
    19fortyfive: США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия
    . Вопрос... а те, у кого есть такие технологии и вооружения будут сидеть на попе ровно и ждать, когда полосатики их догонють???
    В общем, Дэниэл Гур, просто очередной Дур р р илка, который обывателю лапшу на уши вешает!
  8. Комментарий был удален.
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:11
    0
    Штатам все больше придется "сокращать отставание".
    В видах вооркжения, да и в экономике от Китая, а потом и от Индии.
    А потом они перегрызутся внутри себя, а снаружи их будут бить все кому не лень - за былые заслуги.
    И японцы, и арабы, и персы, и, как ни странно - украинцы. Корейцы модет даже и не будут: выгонят американцев с полуострова, об'единятся и станут силтной, дружественной Китаю и России страной.