На Украине планируют уволить всех областных военкомов. Об этом заявил глава киевского режима Вадимир Зеленский по итогам заседания украинского СНБО.Зеленский заявил, что управлять системой областных военкоматов должны люди, "точно знающие, что такое война". Он также добавил, что "цинизм и взяточничество во время войны являются государственной изменой.Систему комплектования украинской армии планируется передать в руководство боевикам, получившим на фронте тяжелые увечья и утратившим способность напрямую принимать участие в боевых действиях.Процесс отбора новых военкомов поручили главкому ВСУ Валерию Залужному. Перед назначением назначенных Залужным военкомов также будет проверять СБУ.Также предполагается, что на должности областных военкомов будут назначаться офицеры, ранее принимавшие участие в боевых действиях и имеющие положительные рекомендации командования оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок ВСУ.Стоит отметить, что высшее руководство киевского режима ранее получало от коррумпированных военкомов долю от взяток за уклонение от мобилизации. Вероятнее всего, назначенные взамен уволенных военкомы будут брать взятки на прежнем уровне, однако Зеленский и его приближенные смогут изъять у потерявших свои должности военкомов значительную часть их полученных коррупционным путем за время вооруженного конфликта накоплений.