«Линия Суровикина»: глава МИД Украины назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Хотя украинское руководство не намерено садиться за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, оно не исключает другие дипломатические решения. В частности, в Киеве утверждают, что не поддерживают прямых контактов с российским лидером, но якобы готовы действовать в этом направлении через посредников.
Такую позицию озвучил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном интервью для испанской газеты El Mundo.
Также глава МИД Украины назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ. По его мнению, ею является слишком крепкая оборона российской армии. Чиновник жалуется, что за последний год Вооруженные силы РФ смогли построить мощную линию укреплений практически по всему фронту, преодолеть которую для ВСУ является очень сложной задачей.
Контрнаступление продвигается медленно
- констатирует Кулеба.
Российские оборонительные укрепления в зоне СВО уже получили от представителей западных СМИ неофициальное наименование «линия Суровикина». Их назвали так в честь главнокомандующего группировкой Вооруженных сил РФ, участвующей в спецоперации.
Оборонительная линия представляется ими как сложная сеть траншей, минных полей заграждений, танковых ловушек и прочих инженерных сооружений. Все это препятствует продвижению подразделений противника.
На Западе называют и другие причины отсутствия успехов у атакующей украинской армии. По мнению главы британской аналитической компании Mayak Intelligence Марка Галеотти, которое он высказывал журналистам газеты The Times, неудачи ВСУ связаны с тем, что они находятся не в такой хорошей форме, как Вооруженные силы РФ.