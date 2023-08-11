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«Линия Суровикина»: глава МИД Украины назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

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«Линия Суровикина»: глава МИД Украины назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Хотя украинское руководство не намерено садиться за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, оно не исключает другие дипломатические решения. В частности, в Киеве утверждают, что не поддерживают прямых контактов с российским лидером, но якобы готовы действовать в этом направлении через посредников.

Такую позицию озвучил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном интервью для испанской газеты El Mundo.

Также глава МИД Украины назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ. По его мнению, ею является слишком крепкая оборона российской армии. Чиновник жалуется, что за последний год Вооруженные силы РФ смогли построить мощную линию укреплений практически по всему фронту, преодолеть которую для ВСУ является очень сложной задачей.

Контрнаступление продвигается медленно

- констатирует Кулеба.

Российские оборонительные укрепления в зоне СВО уже получили от представителей западных СМИ неофициальное наименование «линия Суровикина». Их назвали так в честь главнокомандующего группировкой Вооруженных сил РФ, участвующей в спецоперации.

Оборонительная линия представляется ими как сложная сеть траншей, минных полей заграждений, танковых ловушек и прочих инженерных сооружений. Все это препятствует продвижению подразделений противника.

На Западе называют и другие причины отсутствия успехов у атакующей украинской армии. По мнению главы британской аналитической компании Mayak Intelligence Марка Галеотти, которое он высказывал журналистам газеты The Times, неудачи ВСУ связаны с тем, что они находятся не в такой хорошей форме, как Вооруженные силы РФ.
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:37
    +6
    Что за туземец на фото?Кто его впустил в кабинет?

    «Линия Суровикина»: глава МИД Украины назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ


    До которой ВСУ так и не дошли за более чем 2 месяца контрнасТУПА.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 16:46
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      Что за туземец на фото?

      Какой-то майданутый. Там таких много...
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 17:17
        +1
        В свое время Кулеба (на фото) заявил,что российскую вакцину использовать некошерно, - даже в том случае, если она окажется эффективной.Т.е национальность украинского министра (как и большинства членов правительства и ВР) сомнений не вызывает.И жизнь/здоровье славян их не волнует..
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:24
        0
        Цитата: Luminman


        Вчера был в маечке "под зелю", как будто ежа проглотил, а сегодня уже как пан, в вышиванке.
        Клоп.
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Что за туземец на фото?Кто его впустил в кабинет?

      Почему "туземец"? что он такого туземного сделал?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:03
        +1
        Преклонялся перед гейропейцами, дедом Бидоном и Макароном)))
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:27
        0
        Цитата: Катя_Иванова
        Почему "туземец"? что он такого туземного сделал?

        А для вас он "земляк и соотечественник", что ли?
        1. frei67
          frei67 Сегодня, 17:33
          0
          Даже вопрос не возникает при антирейтинге в 11000
      3. Aken
        Aken Сегодня, 17:32
        0
        Менталитет туземца, одежда туземца, мировоззрение туземца.
        Мог бы быть имперцем. Но добровольно отказался.
        Быть имперцем - значит нести ответственность за поступки. Это сложно и не всякому народу по плечу.
        Кто не понимает разницы - сам туземец.
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:38
    +4
    Траву и кустарники забыли!!!
    Текст моего комментария слишком короткий,напомнила администрация сайта,спасибо.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:38
    +2
    Очень компетентное мнение.........................................
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:43
      +2
      А то!Пересказал мненип английских ученых..
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:30
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А то!Пересказал мненип английских ученых..

        Аглицкие ученые ссылаются только на траву, кусты и деревья. По их мнению российская армия никакую оборону организовать не способна и если бы не эта проклятая растительность, то свидомые хлопцы уже бы к Уралу подходили.. wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:40
    +2
    Зная что мы не знаем где Суровикин,слишком часто стало мелькать его фамилия в западном медийном пространстве и это не спроста.Заход из далека.Задумали какую то медийную гадость.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 17:01
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Зная что мы не знаем где Суровикин

      ну почему же? в Москве он
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:40
    +3
    Теперь Суровикин виноват во всех грехах. Украина- страна плохих танцоров.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:55
    0
    Основная причина в том, что медвежью шкуру продавали перед охотой.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:01
    +2
    А начхать как бандерогеи объясняют своим хозяевам свои неудачи на фронте. Когда кастрюля на голове, а остатки мозга выскакал на майдане, то байрактар, джавелин, химера и леапЁрд - это вундервафе и спасение, а минное поле и кустарники це зрада зрадная.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:01
    0
    Не сразу понял, причём здесь ком ВКС...... Но теперь из статьи понял.

    Если на Самом Западе журналюги от дури придумали, что российские укрепления строил не ком Инженерными войсками - Ставицкий, а Суровикин , то для наших "патриотов" становится аксиомой, что окопы рыл и блиндажи делал лично Суровикин.
  9. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 17:06
    0
    Плохому танцору всегда что то мешает)))
  10. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 17:33
    0
    В провале контрнаступления ВСУ виновата слишком крепкая оборона Российской армии! Во как! Капитан очевидность! Значит всю ответственность за провал контрнаступления можно смело возложить на Генштаб ВС РФ!